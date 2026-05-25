La falta de taxis en Orihuela dispara la picaresca y la especulación: 195.000 euros por una licencia

La falta de taxis en Orihuela frente a una elevada demanda provoca picarescas como que particulares se ofrezcan abiertamente como taxis ilegales para transportar viajeros, por ejemplo, hasta Torrevieja, Elche o incluso al aeropuerto de Alicante o al de Corvera, en Murcia.

Y también fomenta la especulación entre quienes tienen un derecho en régimen de concesión de la Administración, ofertando la venta de su licencia por 195.000 euros.

Es lo que ha puesto de relieve Ciudadanos en una moción que se debatirá en el pleno del jueves para dar respuesta a una necesidad que tiene la ciudadanía oriolana, sobre todo en la Costa. "Es una incongruencia que este Ayuntamiento esté consintiendo que falten taxis y gracias a ello las licencias se vendan en Internet a casi 200.000, cuando acceder a ellas tiene obstáculos que pone el propio Consistorio, ayudando así a la especulación", ha criticado José Aix, portavoz de la formación naranja.

Así, la moción insta al concejal de Transportes, Víctor Sigüenza (PP), que se amplíe el número de licencias de taxi, que actualmente es apenas de poco más de 40, cuando por población el municipio podría disponer de casi 90.

Largas esperas

Para Aix, "no es de recibo asistir de nuevo al espectáculo lamentable de personas haciendo colas interminables en las paradas de taxi en la Costa, fundamentalmente, por la falta de vehículos", un problema que se repite cada año a partir del mes de abril y hasta al menos septiembre por el enorme aumento de población flotante que se da en el litoral, sobre todo de visitantes, sin que haya una infraestructura de movilidad adecuada y suficiente para la demanda que hay.

El edil ha acusado a Sigüenza de tener bloqueadas las nuevas licencias que ya se acordaron hace más de dos años, así como de "no tener ningún proyecto realista para mejorar la movilidad personal en un municipio con tanto territorio y una población sobre todo vacacional que necesita de medios de transporte para sus desplazamientos". A su juicio, "esta es la imagen que damos para nuestra promoción turística: personas y equipajes varados en paradas de taxi a la espera de un medio de transporte inexistente".

Por ello, la moción exige al Ayuntamiento una solución eficaz al problema desde sus competencias municipales para dar cobertura al menos a la ratio legalmente establecida de una licencia de taxi por cada mil habitantes y reclama que promueva ante la Generalitat Valenciana la ampliación de licencias de VTC en el municipio para "poder tener más oferta de medios de transporte, con las debidas garantías legales y controles de cumplimiento de la normativa y de los estándares de calidad y seguridad".