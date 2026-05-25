TORREVIEJA
La Guardia Civil investiga una agresión con dos heridos por arma blanca en Torrevieja
Los hechos tuvieron lugar en la calle Moriones donde se localizó a un implicado en el interior de un domicilio y a otro en un bar y fueron trasladados al Hospital donde están ingresados con custodia policial
La Policía Judicial de la Guardia Civil en Torrevieja ha abierto una investigación para esclarecer los hechos de una agresión con arma blanca registrada este lunes a primera hora de la mañana, en la que resultaron heridas dos personas en el centro del casco urbano.
Los hechos se produjeron aproximadamente a las 10.30 horas en la calle Moriones, en las inmediaciones de su confluencia con la calle Antonio Machado, una zona céntrica y habitualmente muy transitada.
Al lugar se desplazaron de forma inmediata varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local, que establecieron un dispositivo de seguridad y acordonamiento del perímetro para facilitar la intervención de los servicios de emergencia.
Ambulancias
Además se desplegaron varias ambulancias para prestar asistencia sanitaria a los heridos. Los facultativos procedieron a la estabilización de los dos heridos antes de su traslado al Hospital Universitario de Torrevieja.
Uno de ellos, que presentaba heridas de arma blanca de mayor gravedad, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia para tratar sus lesiones, según confirmaron fuentes consultadas por INFORMACIÓN.
Custodia policial
Una vez en el centro hospitalario, los dos implicados quedaron bajo custodia policial para garantizar su disponibilidad a efectos de la investigación, así como para recabar sus declaraciones en cuanto su estado médico lo permitiese.
Según ha podido saber este diario, los hechos tuvieron su origen en el interior de un domicilio particular ubicado en la calle Moriones. Uno de los heridos fue localizado en el interior de esa vivienda, mientras que el segundo fue hallado en una cafetería próxima, situada en la misma vía, lo que sugiere, a falta de nuevas averiguaciones, una posible huida o desplazamiento posterior a la agresión inicial.
Las mismas fuentes señalan que uno de los implicados mantiene un vínculo profesional con una de las inmobiliarias que prestan servicio en la misma calle.
Investigación
Agentes de la Policía Local, en primer lugar, y después de la Guardia Civil iniciaron las diligencias para recabar testimonios de posibles testigos y reconstruir la secuencia temporal de los hechos. No obstante, hasta el momento han trascendido muy pocos detalles sobre las circunstancias concretas de la agresión, el móvil del suceso o la relación previa entre los implicados.
La investigación continuará abierta bajo la dirección del Juzgado de Instrucción de guardia del Palacio de Justicia, situado junto al puesto principal del cuartel de la Guardia Civil y a escasos doscientos metros donde tuvieron lugar los hechos.
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