IES Las Espeñetas de Orihuela: tres años apuntalado y sin noticias de reforma

El IES Las Espeñetas de Orihuela está apuntalado desde septiembre de 2023. Dos años después de que el centro tomara esta medida, costeada hasta entonces por el propio centro, el Consell aprobó por el procedimiento de urgencia destinar casi 160.000 euros para llevar a cabo el apuntalamiento y la ventilación de la totalidad del forjado sanitario de este instituto, uno de los tres que se encuentran en la zona del casco urbano, que cada vez asumen más alumnado tras la transformación del IES El Palmeral en Centro Integrado de Formación Profesional.

Y así sigue, apuntalado ante el riesgo de derrumbe, a la espera de obras de reparación y rehabilitación que no deberían demorarse por el peligro que supone esta situación tanto para el alumnado como para el profesorado.

Estas deficiencias se detectaron poco después de que el centro se ampliara en 2022, con cargo al Plan Edificant de la Generalitat y con un presupuesto de 1,2 millones de euros, para acabar con los barracones y adecuar espacios docentes, en una intervención que incluyó la construcción de cinco aulas adicionales de Bachillerato, más una de música, baños y cafetería.

Todo ello en un inmueble de planta baja que está preparado estructuralmente para ser ampliado con seis nuevas aulas, cuyo coste sería relativamente reducido al no necesitar cimentación nueva, pero que no se ha realizado.

Luego está el edificio principal, construido en 1992, que consta de dos plantas de altura con una superficie de 4.543 metros cuadrados sobre la que se distribuyen aulas, pabellón de gimnasia, salón de actos y otros espacios docentes. Es este antiguo edificio el que presenta graves problemas estructurales. Fue hace tres años cuando el propio centro apuntaló más de la mitad del forjado inferior del edificio.

Antes, en marzo de 2022 el centro ya había detectado un problema de grietas en pilares y voladizos, por lo que dio parte a la conselleria, que a su vez ordenó acordonar las zonas donde haya riesgo y colocar una red de protección.

Informe

Un informe de octubre de 2023, encargado por el instituto a un arquitecto, constataba los daños en las viguetas de hormigón armado debido a la falta de ventilación. Ni las rejillas situadas en todo el perímetro de la fachada del inmueble, ni una actuación posterior realizada en el año 2000 destinada a mejorar la ventilación había sido suficiente.

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Asimismo, concluía que todas las viguetas, en mayor o menos medida, presentaban lesiones en proceso de carbonatación, por lo que era urgente el apuntalamiento de todo el forjado, no solamente del que ya había realizado el centro en unos 225 metros cuadrados tras las evasivas por parte del Ayuntamiento y la Generalitat.

Parches

Desde entonces, el IES Las Espeñetas ha reclamado soluciones inmediatas para acabar con las graves deficiencias estructurales que arrastra y garantizar la seguridad, más allá del parche que puso la conselleria el año pasado con 160.000 euros, con los que se realizaron toma de catas y de testigos de la estructura, así como el apuntalamiento restante y la ventilación del forjado sanitario.

Durante ese proceso, además, los técnicos detectaron que el aula anexa a la sala de usos múltiples era la que presentaba mayor riesgo, procediendo a triplicar el número de puntales y limitar su uso diario para reducir la carga sobre la estructura.

Nuevo curso

Así, el alumnado comenzó el nuevo curso, siendo más numeroso por el cierre del IES El Palmeral, y con la incertidumbre de si es un espacio seguro. Justo entonces, en el pleno de septiembre, el concejal de Educación, Vicente Pina, lanzó un mensaje de tranquilidad: "La Dirección Territorial de Educación nos da total garantía y seguridad de que las recientes actuaciones son simplemente un motivo de asegurar más todas la medidas y fortalecer el edificio, por lo que no hay ningún peligro".

El edil explicó que también se había dotado de ventilación al sótano para que la humedad no se quedara estancada: "Hasta donde yo sé, estamos seguros y estamos bien con el centro", insistió, al tiempo que aseguró que se estaba haciendo una propuesta de ampliación que ya estaba en la Dirección Territorial.

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Pero a día de hoy aún no se ha llegado a acometer el proyecto de reparación ni el de ampliación, tratándose de uno de los casos más sangrantes en cuanto al estado de los centros educativos en el municipio, junto con el CEIP Virgen de la Puerta, que arrastra desprendimientos en el edificio, aún sin solucionar pese a que el Ayuntamiento tiene un informe desde noviembre de 2025 que urge a actuar ya en el colegio para evitar riesgos, además de recomendar un edificio de nueva planta debido al elevado coste que supondría una rehabilitación por los problemas estructurales que presenta.