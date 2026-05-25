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Juan Martínez Tomé, Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol en las fiestas de la Reconquista de Orihuela

El ingeniero agrónomo, director de la EPSO, tendrá el privilegio de llevar el emblema por las calles de la ciudad en el desfile del Día del Pájaro

Martínez Tomé, este lunes, besando el emblema en la sala Oriol del Ayuntamiento

Martínez Tomé, este lunes, besando el emblema en la sala Oriol del Ayuntamiento / Información

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El ingeniero agrónomo Juan Martínez Tomé será el nuevo Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol, uno de los cargos más relevantes en las fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela, siendo figura protagonista en el desfile del Día del Pájaro, el 17 de julio.

El alcalde del municipio, Pepe Vegara, acompañado por la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, junto a los portavoces de todos los grupos municipales de la Corporación y el propio Martínez Tomé, ha anunciado este lunes el nombramiento del oriolano, que será aprobado en el próximo pleno ordinario del mes de mayo, que se celebrará este jueves.

Durante el acto, los representantes de todos los grupos municipales han coincidido en destacar que es merecedor de esta distinción por su trayectoria profesional, académica y humana, así como por su vinculación con Orihuela y sus tradiciones.

MArtínez Tomé junto a la Gloriosa Enseña del Oriol

MArtínez Tomé junto a la Gloriosa Enseña del Oriol / Información

Martínez Tomé asumió en 2023 la dirección de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH), después de lograr el respaldo del profesorado en unas elecciones que se celebraron en junio de ese año y en las que fue el único candidato, tomando el relevo del profesor Ricardo Abadía, tras ocho años al frente.

Vegara ha destacado que "reúne varias de las cosas que hacen falta para ser Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol", resaltando especialmente "su amor por Orihuela". Así, ha asegurado que conoce a "pocas personas que ejerzan de oriolano y que presuman de Orihuela más que Juan Martínez Tomé", al tiempo que ha recordado su implicación en iniciativas como el proyecto de la Higuera de Miguel Hernández, convertido en "una auténtica embajadora de Orihuela".

Por su parte, Ortuño, tras recordar que la Gloriosa Enseña del Oriol "es el símbolo más importante que tiene nuestra ciudad", ha asegurado que "estamos muy contentos y seguros de este nombramiento".

El alcalde junto al nuevo síndico

El alcalde junto al nuevo síndico / Información

Visiblemente emocionado, Martínez Tomé ha expresado el "inmenso honor" y la "enorme alegría" que supone para él este nombramiento, asegurando que portar la Gloriosa Enseña del Oriol el próximo 17 de julio "es una de las mayores distinciones que puede recibir cualquier oriolano", una responsabilidad que recoge "con mucha humildad".

Martínez Tomé también ha querido compartir este reconocimiento con su familia, amigos y con todos los oriolanos, asegurando que desea que este honor "sea compartido con todos".

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Martínez Tomé, en una reciente jornada sobre nuevas tecnologías de riego y fertilización / Áxel Álvarez

Es doctor ingeniero agrónomo (premio extraordinario de doctorado), profesor en la Universidad Miguel Hernández y de la Escuela de Negocios de Murcia (ENAE), autor de artículos científicos, divulgativos y libros técnicos, revisor de varias editoriales científicas, investigador del CIAGRO, consejero de Caja Rural Central y de Agrobalia y consultor técnico de empresas del sector agroalimentario.

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