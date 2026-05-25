El PP aprueba un sobrecoste de un millón de euros a Acciona por 877 contenedores fuera del contrato millonario de las basuras

El equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó este lunes en el pleno ordinario de mayo un sobrecoste de 1.128.021 euros por la adquisición de 877 contenedores más de los que figuraban en el pliego de condiciones del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria de Torrevieja. Contrato que comenzó su despliegue en junio de 2022, con un coste anual para las arcas municipales de 25 millones de euros.

La concejala de Aseo Urbano, María José Ruiz, justificó en el pleno la adquisición de los contenedores en que el pliego de condiciones del actual contrato se aprobó en 2019 y el servicio se puso en marcha a mediados de 2022. Entre la primera fecha y la actualidad el municipio ha ganado más de diez mil habitantes, señaló, y sus previsiones habían quedado desfasadas.

Adquisición sobrevenida

Aunque la regidora del área intentó trasladar que esa adquisición sobrevenida era una necesidad actual, la factura llevaba en el cajón tiempo, desde finales de 2024: lo cierto es que el Ayuntamiento fue encargando más y más contenedores justo en el momento que comenzó la contenerización durante la segunda mitad de 2022 ante las constantes protestas de los vecinos de las áreas residenciales por la lejanía y escasez de contenedores y su distribución concentrada en islas Esas quejas empujaron a los responsables políticos del área -tres concejales en cinco años- a improvisar y encargar más material con el visto bueno de los técnicos. Sobre todo en el arranque del contrato, en la antesala de las elecciones municipales.

La iglesia de la calle Tritón

El pliego técnico del servicio de basuras de Torrevieja ya fijaba una contenerización mínima muy importante de 1.142 contenedores para la fracción resto, otros 1.142 para la orgánica o biorresiduo -que siguen sin aparecer en las calles-, 446 para envases y 446 para papel-cartón. A esa dotación se añaden 94 contenedores soterrados de 1.000 litros.

A ellos se suman oficialmente ahora -aunque están desplegados desde hace tiempo en el término municipal- 285 contenedores más para los envases, 294 contenedores para cartón y otros 298 contenedores de residuos sólidos urbanos, todos de 3.200 litros de capacidad, para sumar los 877 contenedores.

La factura tiene fecha de finales de 2024 con una imagen de los contenedores almacenados. El informe técnico que avala esta adquisición remite, por error, a un documento relacionado con un contrato del Ayuntamiento para la adecuación de la iglesia de adquirida por el municipio al obispado Orihuela Alicante en la calle Tritón para albergar dependencias municipales. El documento del funcionario ingeniero que debería acreditar por qué se ha adquirido ese material no se podía consultar en el expediente facilitado a la oposición, aunque sí fue elaborado de forma efectiva, tal y como ha podido comprobar INFORMACIÓN. Pero en la documentación pública del pleno que votaron todos los miembros de la Corporación no estaba. El reconocimiento de créditos fue validado por la intervención municipal.

Factura de Acciona de los contenedores que figuran como "entragados" a finales de 2024 / INFORMACIÓN

Es una ciudad turística

Según ese informe técnico -que no pudo ser debatido en el pleno- el actual el diseño original del servicio, que se encargó por el alcalde Eduardo Dolón a una empresa externa, Mediurb porque los técnicos municipales, según aseguró, no tenían capacidad técnica para abordarlo, "no previó el desfase entre la población empadronada de 110.000 habitantes y "la población equivalente real, que en periodos punta alcanza las 443.045 personas". Este factor diferencial supone que, durante gran parte del año, la infraestructura de contenedores "deba dar servicio a una ciudad que cuadruplica su tamaño normal". Que Torrevieja es una ciudad turística, era algo que Mediurb, que elaboró el pliego, desconocía, según se deduce de este informe.

También dice el informe que a diferencia de modelos urbanos compactos, Torrevieja presenta una configuración de ciudad horizontal con un elevado porcentaje de viviendas unifamiliares y urbanizaciones de baja densidad. Algo que genera una trama urbana de gran extensión kilométrica que exige una mayor "capilaridad" del servicio. Para garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos al depósito de residuos distancias máximas desde el domicilio, era "imperativo multiplicar" los puntos de vertido, independientemente del volumen de llenado. Algo que, en 2019, Mediurb, que planificó el pliego sobre la misma ciudad y la misma extensión, también desconocía.

El concejal Ricardo Recuero muestra una foto de la exministra de Educación en el pleno / JOAQUIN CARRION

Votación

El PP gobierna con una mayoría absoluta holgada pero contó, de nuevo, con el visto bueno de los dos concejales de Vox, el rechazo del grupo mayoritario de la oposición del PSOE y la abstención del portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper. El concejal del PSOE David Villanueva señaló que para abonar un coste sobrevenido de esa entidad se debería haber tramitado un contrato que diera oportunidad a todas las empresas del sector sin encargarlo directamente a la adjudicataria y cuestionó la falta de previsión municipal en este aspecto.

Educación

Por otra parte, el pleno aprobó, de nuevo con la mayoría absoluta del PP renunciar a una financiación de tres millones de euros para ampliar el aulario del IES Libertas para ampliar la oferta de Formación Profesional. El concejal de Educación, Ricardo Recuero, fue el encargado de lidiar con una papeleta difícil de salvar. Terminó justificando la medida en que la Generalitat tiene previsto para Torrevieja la construcción de un centro integrado de Formación Profesional para el que no hay anteproyecto, presupuesto ni suelos formalmente recibidos del sector urbanístico, ni por lo tanto cesión de los mismos a la Generalitat -la segunda fase de la urbanización de La Hoya donde se ubica ese terreno sigue bloqueada a día de hoy-. El concejal señaló que era una medida técnica y no política.

En realidad la renuncia del Ayuntamiento a esa delegación de competencias del Edificant para tramitar la ampliación es efectivamente técnica. No hay dinero para lo que no es prioridad en Torrevieja y la parcela del propio IES Libertas, que en su día ya se levantó sobre una superficie mucho menor a la que necesitaba -herencia de una construcción muy deficiente a principios de los años 2000-. El suelo no da para más edificabilidad y el municipio, en estos momentos, requiere urgentemente cubrir otras necesidades: necesita muchas, todas las que pueda, aulas de Secundaria y cuanto antes.

Movido

El PP se temía un pleno movido en materia educativa con presencia de los docentes, que ya atraparon al alcalde y el concejal de Educación a las puertas del Ayuntamiento hace unos días. Y de hecho difundió una batería de comunicados -tres a lo largo de la jornada- con supuestos avances en la gestión educativa: según Recuero la pérdida de los tres millones es un avance hacia el centro integrado de Formación Profesional; ya se ha adjudicado la redacción del proyecto de rehabilitación del IES Las Lagunas -el proyecto no la obra, aunque el comunicado era ambiguo a la hora de concretarlo-; y el municipio ya cuenta con un solar para ubicar la sección delegada del IES Mare Nostrum, el que será séptimo IES público de la ciudad, para levantarlo en aulas prefabricadas.

El personal eventual que depende de la firma del alcalde -y los simpatizantes históricos más fieles a los populares- casi llenan el salón de plenos. Echaron la tarde como en los viejos tiempos. No hacía falta.