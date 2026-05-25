La tala que ha encendido a los vecinos de Cabo Roig en Orihuela Costa

Nunca llueve a gusto de todos. Las obras de "mejora" en la avenida principal de Cabo Roig en Orihuela Costa están causando perplejidad y hasta indignación. Numerosos residentes han mostrado su "profunda preocupación" por las actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento en las medianeras y zonas ajardinadas, calificándolas de "auténtica salvajada".

La Asociación de Vecinos de Cabo Roig y la Asociación deportiva de Surf La Zenia han puesto el grito en el cielo porque la Concejalía de Costa y la de Infraestructuras han aprobado una licitación para el "mantenimiento" de las vías principales, pero "en realidad están eliminando casi toda la vegetación de las medianas", lamentan. Así, estiman que ya se han arrasado entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados de vegetación con la intención de cimentar todo excepto las palmeras.

"Mientras ciudades de toda Europa invierten millones en crear más sombra, árboles e infraestructura verde para combatir las olas de calor, en Orihuela Costa ocurre exactamente lo contrario", critican, al "sustituir grandes cantidades de vegetación por hormigón, destruyendo la identidad local de Cabo Roig e impidiendo el refugio y anidación fauna local protegida como el mirlo".

Donde antes existían cipreses, pinos, adelfas maduras, palmitos, jacarandas, agaves y arbustos mediterráneos completamente sanos, sin plagas y con decenas de años, añaden, ahora quedan "medianas prácticamente vacías con la intención de hormigonarlo todo y pintarlo de verde".

Tres décadas

Algún que otro vecino hasta se han dirigido a la concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, a la que explican que, durante décadas, los vecinos han cuidado y visto crecer palmeras, acacias, plantas autóctonas y numerosos árboles que forman parte del paisaje y de la identidad de esta urbanización. "Muchos de estos árboles tienen más de 30 años y no solo aportan belleza al entorno, sino también sombra, frescor y un importante valor medioambiental", sostienen.

La tala que ha encendido a los vecinos de Cabo Roig en Orihuela Costa / INFORMACIÓN

Por ello, les resulta incomprensible que se haya aprobado un proyecto que está suponiendo la eliminación masiva de toda esta vegetación para sustituirla por cemento y superficies sin vida: "Consideramos que esta actuación supone un grave perjuicio para el medio ambiente, la imagen de nuestra zona y la calidad de vida de los vecinos y visitantes", añaden.

"Van a echarle cemento para ahorrarse mantenimiento", advierten. En este contexto, piden a Grao saber qué criterios medioambientales se han seguido para aprobar esta intervención y si se ha realizado algún informe técnico o estudio de impacto ambiental antes de proceder a la tala y retirada de árboles y plantas consolidadas desde hace décadas.

También solicitan que se reconsideren estas actuaciones que afectan a "un entono cuidado y valorado durante toda una vida" e incluso que vuelva a su estado original y que se apueste por "soluciones que respeten y mantengan las zonas verdes existentes, priorizando la conservación del patrimonio natural de Cabo Roig".

Cambio climático

Por último, recuerdan que el Mediterráneo atraviesa veranos cada vez más extremos, con temperaturas récord y fuertes episodios de calor urbano. Precisamente, por ello, la Unión Europea impulsa políticas de renaturalización urbana: aumentar la cobertura vegetal y crear más sombra en carreteras y en las ciudades es de obligado cumplimiento para reducir la temperatura, absorber la contaminación de los vehículos, mejorar la biodiversidad local y aportar a los residentes una mayor calidad de vida.

Por el contrario, insisten, esta actuación aumenta la temperatura ambiental y la posibilidad de coches mal aparcados en las nuevas medianas cimentadas, sin olvidar las retenciones de 30 a 60 minutos para salir de Cabo Roig a la carretera nacional por la falta de aparcamiento y acceso que presenta la zona y que aún está sin resolver.

Renovación

El Ayuntamiento licitó en octubre las obras de adecuación de la avenida Cabo Roig por 209.344 euros para hacerla más accesible y segura. La actuación, justificaba el contrato, tiene el objetivo de adaptar la vía a la normativa vigente en materia de seguridad vial y accesibilidad, además de renovar los elementos urbanos deteriorados por el paso del tiempo y las condiciones del entorno marítimo.

Incluso, el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, explicó que "con este proyecto atendemos una de las demandas más reiteradas de los vecinos de Cabo Roig", puesto que "se trata de una intervención integral que no solo mejora la estética, sino que refuerza la seguridad y la funcionalidad de una de las principales arterias de Orihuela Costa".

Lo que no sabían los residentes es que acabaría con "el verde" que caracterizaba a la urbanización. El propio proyecto describía que se harían varias demoliciones de aceras y medianas para realizar rampas de accesibilidad y el embellecimiento de la mediana, "eliminando arbustos y árboles invasivos" para "hormigonar y pintar bordillos y mediana", así como cambio de las señales verticales y el repintado de la señalización horizontal, los pasos de peatones con balizas solares, pavimento podotáctil y superficies antideslizantes.

Asimismo, entre las deficiencias se describía que "la pavimentación de la mediana con jardinería invasiva está ocasionando un levantamiento de la calzada y falta de visibilidad en las curvas".

El proyecto contempla también una renovación del pavimento, el alumbrado público y la señalización, así como la eliminación de barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad universal. El vial tiene deficiencias en accesibilidad (falta de rampas de minusválidos), seguridad vial (señales verticales y horizontales obsoletas y con postes oxidados y en mal estado), alumbrado público poco eficiente y con puntos siniestrados sin reponer (se propone cambio a tecnología led y la reposición de los puntos de luz, con un ahorro estimado superior al 60%) y asfalto deteriorado con zanjas que es necesario reparar.

Noticias relacionadas

Las obras, con un plazo de ejecución de tres meses, comenzaron en marzo, y en mayo el propio Consistorio remitió una nota informando de que avanzaban a buen ritmo.