La Audiencia ratifica la condena por delito leve de lesiones del alcalde de Dolores por agredir a un vecino aunque le rebaja la multa

La Audiencia Provincial de Alicante ha ratificado la condena al alcalde de Dolores y secretario comarcal del PSOE, José Joaquín Hernández Sáez, por un delito leve de lesiones, pero rebaja la multa impuesta en primera instancia. La Sala rechaza la absolución que pedía su defensa y confirma que los hechos fueron una riña mutuamente aceptada, no un episodio de legítima defensa del que resultaron condenados los dos implicados. La resolución estima, por tanto, solo parcialmente el recurso: no absuelve al alcalde, no acepta la tesis de la defensa y confirma el resto de pronunciamientos. Además, declara de oficio las costas de la apelación y advierte de que contra esta sentencia no cabe recurso.

Según la sentencia, Hernández y José María Argilés, vecino y empresario local, conocido como "El Paloma" se encararon en la calle tras cruzarse insultos. Argilés agarró de la camiseta a Hernández y este le sujetó con fuerza por muñecas y hombros, lo que acabó con ambos en el suelo.

Una riña aceptada por "ambos contendientes"

La condena penal queda en pie. La Audiencia considera acreditado que la conducta de Hernández encaja como delito leve de lesiones, apoyándose en las declaraciones, los partes médicos y el informe forense tal y como recogía la condena en primera instancia. También descarta que pueda hablarse de legítima defensa porque, en una pelea "aceptada por ambos contendientes", dice textualmente el fallo, no hay una agresión ilegítima unilateral que permita aplicar esa eximente.

El fallo solo estima la petición del regidor de rebajar la multa de 900 a 600 euros

La única modificación relevante está en la pena: la multa pasa de tres meses a dos meses, pero se mantiene la cuota diaria de 10 euros. En la práctica, la sanción queda en 600 euros de los 900 impuestos inicialmente.

La Audiencia corrige la duración de la multa porque la sentencia inicial no explicó por qué imponía el máximo de tres meses, aunque sí considera correcta la cuota de 10 euros y rechaza bajarla a los 6 euros diarios que pedía la defensa.

Condena inicial

El Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela resolvió condenar en abril pasado al regidor alcalde de Dolores tras este altercado en la calle con este vecino y empresario local conocido como "El Paloma", al que también condenaba, ya que la sala considera probado que los dos se agredieron mutuamente y que la situación derivó en una caída al suelo y lesiones.

La jueza señalaba en aquel fallo, ratificado ahora en su mayor parte, que resultaba acreditado que entre las partes existía una relación conflictiva, habiendo tenido diversos desencuentros públicos entre ellos.

Los hechos sucedieron el 9 de agosto de 2024 sobre las 17.35 horas, cuando Argilés salía de comer junto a un grupo de amigos del bar Coyote encontrándose con Hernández en la plaza de la localidad. Los dos comenzaron a lanzarse improperios e insultos, acercándose mutuamente hasta que se encaran, agarrando Argilés de la camiseta al alcalde, que a su vez le sujeta con fuerza de las muñecas y los hombros, no con ánimo defensivo sino con fuerza y violencia -apunta la sentencia-, siendo precisamente esa fuerza lo que hizo que ambos cayeran al suelo.

El alcalde, en este recurso, intentó demostrar, sin éxito, que el hecho de que agarrase de las muñecas fue en defensa propia y que la caída del vecino se produjo por por su propia falta de movilidad y no por la fuerza empleada.