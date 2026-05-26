Batería de medidas en familia por parte de Vox en Orihuela: cuatro iniciativas en cinco días

Desde que se creó la Concejalía de Familia al inicio del mandato, previo pacto entre PP y Vox, las críticas de la oposición se han centrado en su marcado carácter antiabortista, así como en la petición de la edil María del Carmen Portugal para compatibilizar su puesto municipal -y sueldo- con la docencia y la poca actividad de este departamento, al que han calificado en no pocas ocasiones como "chiringuito", algo que parece querer enmendarse, si no hay parada de burro, en lo que resta de año hasta las próximas elecciones municipales.

La concejalía, en manos de Vox, ha emprendido en menos de una semana una batería de medidas, cuatro en concreto, en apoyo a las familias. La junta de gobierno local ha aprobado este martes la segunda convocatoria de las ayudas económicas en fomento de la natalidad, en este caso las del ejercicio 2026, con el objetivo de apoyar a las familias del municipio en los primeros gastos derivados del nacimiento de un hijo.

La subvención contempla una cuantía de 1.000 euros por nacimiento, cantidad que se concederá igualmente por cada hijo en los casos de parto múltiple, y se otorgará por orden de presentación hasta agotar el presupuesto de 70.000 euros.

En la convocatoria anterior, de las 97 solicitudes presentadas se aprobaron 70, mientras que 28 se quedaron fuera por no cumplir los requisitos. Este año se han adelantado, ya que en los próximos días se anunciará oficialmente la apertura del plazo de presentación de solicitudes, que será de 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento -también podrán registrarse presencialmente en los lugares habilitados-, mientras que la convocatoria anterior se aprobó en julio, arrancó en octubre y se concedieron en diciembre, lo que acarreó críticas por parte de la oposición.

Beneficiarios de la ayuda

Podrán beneficiarse las madres, padres o las personas que ostenten la custodia del recién nacido siempre que cumplan, entre otros requisitos, estar empadronadas en Orihuela con una antigüedad mínima ininterrumpida de tres años, haber tenido un hijo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Documentación La Concejalía de Familia quiere recordar especialmente la importancia de presentar correctamente toda la documentación requerida, ya que la tramitación de la ayuda exige aportar obligatoriamente los siguientes documentos: Solicitud oficial normalizada. Certificado de nacimiento del hijo. Certificado de alta a terceros del Ayuntamiento de Orihuela. Certificado de la cuenta bancaria a nombre de la persona beneficiaria, emitido y firmado por la entidad bancaria. Certificado acreditativo de estar al corriente de deudas con la Agencia Tributaria (AEAT), salvo autorización al Ayuntamiento para recabar dichos datos. Certificado acreditativo de estar al corriente de deudas con la Seguridad Social, salvo autorización al Ayuntamiento para recabar dichos datos. Declaración responsable incluida en la solicitud.

Familias numerosas

Asimismo, la Concejalía de Familia ha organizado, a través del servicio municipal Kilómetro Cero, una jornada informativa dirigida a las familias numerosas del municipio que tendrá lugar este miércoles a las 18 horas en la biblioteca municipal María Moliner.

La sesión será impartida por la Asociación Alicantina de Familias Numerosas (Asafan) y está abierta a todas las familias numerosas, tanto con título oficial -hay 1.500 en la localidad- como sin él, así como a socios y no socios de la asociación.

Durante la jornada se ofrecerá información sobre qué es Asafan y cómo puede ayudar a las familias numerosas, además de explicar las ventajas, ayudas, descuentos y beneficios municipales a los que pueden acceder, así como los trámites y requisitos necesarios para solicitarlos.

Charla para familias numerosas / Información

Conciliación familiar

La formación que dirige Manuel Mestre también ha presentado una moción, que se debatirá este jueves, para instar a la Generalitat a modificar los criterios de beremación en la admisión de escuelas infantiles (de 0 a 3 años) incorporando el criterio de conciliación familiar, puesto que "no existe actualmente una puntuación específica que valore adecuadamente una situación especialmente relevante, que ambos progenitores trabajen, un elemento determinante para valorar la necesidad real de acceso a una plaza pública", explica la iniciativa.

De esta forma, solicita que se contemple expresamente una puntuación concreta, por ejemplo con tres puntos, cuando ambos progenitores, tutores o representantes legales del menor se encuentren trabajando, por cuenta propia o ajena, como criterio objetivo de necesidad de escolarización temprana.

Plazas de aparcamiento

Hace escasos días, la concejalía también presentaba una propuesta del Observatorio de Familia, con la colaboración de asociaciones como Asafan, RedMadre Alicante, Zarpar, Famocova y Fundación Madrina, para crear plazas de aparcamiento familiares y maternales con el objetivo de facilitar la movilidad y mejorar la seguridad de embarazadas, familias con bebés y cuidadores de niños pequeños en distintos espacios urbanos del municipio.

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Estas plazas estarían reservadas para familias numerosas, monoparentales y de acogida con hijos menores de 3 años, así como para embarazadas, especialmente durante el último trimestre de gestación. El proyecto prevé además la implantación de permisos temporales, señalización específica y espacios estratégicamente ubicados en las proximidades de colegios, centros de salud, hospital, farmacias y otros servicios esenciales, garantizando al mismo tiempo que esta medida no afecte a las plazas reservadas para personas con discapacidad.