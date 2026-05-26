El bipartito de PP y Vox en Orihuela afronta un nuevo pleno de "roces"

El próximo pleno del Ayuntamiento de Orihuela, que se celebrará el jueves, volverá a mostrar "roces" entre los socios de gobierno de PP y Vox. La Concejalía de Recursos Humanos, en manos de los populares, lleva una propuesta de retribución para la Intervención y la asesoría jurídica de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se aprobó a finales de año, por primera vez, para ordenar de forma objetiva la estructura de personal municipal.

La falta histórica de una RPT había generado durante años situaciones de desigualdad retributiva, agravios comparativos, así como una ausencia de definición clara de funciones y responsabilidades en numerosos puestos de trabajo. Con este documento, según el Consistorio, se corregían esas disfunciones y se establecían las bases de una organización interna más justa y equilibrada.

Sin embargo, Vox rechazó este instrumento que define los puestos que conforman la estructura municipal, especificando sus funciones, requisitos, niveles de responsabilidad y condiciones esenciales, al considerar que ponía "en riesgo el equilibrio económico del Ayuntamiento".

Ahora, en la comisión informativa previa al pleno del jueves, el grupo liderado por Manuel Mestre se abstiene en una propuesta que ha calificado de poco transparente para modificar el salario de los órganos directivos que cubren funcionarios de carrera con habilitación de carácter nacional, como la interventora y el asesor jurídico.

Al margen del sistema de valoración utilizado en la RPT, corresponde al pleno aprobar la retribución. Por eso, la edil Agustina Rodríguez ha elevado un informe jurídico que establece 69.802 euros para la Intervención y 60.200 para la asesoría jurídica, con efectos retroactivos desde la aprobación de la RPT en diciembre de 2025.

Inmigrantes

Los de Mestre también llevan una moción para "rechazar la regularización masiva de inmigrantes ilegales", una nueva iniciativa en esta materia, la quinta, que hasta ahora el PP ha venido rechazando, precisamente con Rodríguez defendiendo su oposición, como en el caso de la moción "Billete de vuelta", la fiesta del cordero o la "prioridad nacional" en las ayudas, con la excepción de la prohibición del velo integral islámico en edificios municipales, una medida que los populares sí apoyaron de la mano del edil Víctor Valverde.

El texto de la moción expone que el decreto impulsado por el Gobierno "tiene a medio plazo un innegable propósito electoral: a cambio de premiar a quienes vulneraron las leyes españolas para acceder a nuestro territorio o para permanecer en él, busca proporcionar millones de votos a los partidos de izquierda especialmente implicados en el fomento de la inmigración masiva".

En este sentido, señala que "resulta totalmente inaceptable que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas", como por ejemplo que "cualquier extranjero que vea regularizada su situación mediante la obtención de un permiso de residencia acceda, de forma inmediata, a un conjunto de ayudas y prestaciones que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo".

También pone en el foco que la entrada en vigor de la regularización está provocando en numerosos municipios "una afluencia masiva de solicitantes hacia los servicios de padrón, registro y servicios sociales", aunque hay que decir que en el caso de Orihuela el propio Ayuntamiento ha manifestado que el proceso se está realizando sin incidencias y sin alterar prestación ordinaria de los servicios municipales a los vecinos.

Centro de salud en la Costa

El equipo de gobierno lleva al pleno una propuesta para aceptar la delegación de competencias de la Generalitat para la construcción del segundo centro de salud en la Costa, después de que el pasado 13 de mayo la Conselleria de Sanidad haya dictado una resolución para que el Ayuntamiento asuma la redacción del proyecto, contratación, dirección facultativa y obras, con una financiación máxima de 8.903.435 euros -con cargo al Consell-, así como la obligación de mantenimiento, conservación y gastos corrientes del inmueble una vez puesto en servicio.

Ubicación de la parcela para el segundo centro de salud en el recuadro rojo. En amarillo el límite del término municipal de Orihuela con el de Torrevieja / INFORMACIÓN

El Consistorio ha puesto a disposición de la conselleria una parcela municipal destinada a equipamientos públicos que se sitúa en el sector H1 Villa Rosa -entre las calles Beduinos y J'Alhamed-, que cumple con los requisitos establecidos, de unos 13.000 metros cuadrados, lo que permitirá albergar un edificio sanitario de alrededor de 3.000 metros cuadrados de superficie construida, además de disponer de espacio suficiente para 300 plazas de aparcamiento.

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Una vez se formalice la delegación de competencias, el calendario previsto es licitar la redacción del proyecto durante este mismo año, con el fin de que, una vez redactado el proyecto técnico, se puedan licitar las obras a lo largo del año 2027.