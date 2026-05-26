Los bomberos movilizan un helicóptero para extinguir un incendio de carrizo en Catral
El fuego se propaga rápidamente en una parcela entre la autopista y una zona de chalets
El Consorcio Provincial de Bomberos ha movilizado un helicóptero para extinguir un incendio que se ha declarado en Catral, cerca de la autopista, este martes a las 15:17 horas.
El fuego, en el camino de la Arroba de Hornos, 71, se ha originado en una zona de cañizo muy próxima a varios chalets, sin que haya habido que lamentar heridos. Las llamas se han propagado rápidamente, por lo que se ha movilizado un medio aéreo, además de cuatro dotaciones de los parques de Crevillent y Almoradí y dos unidades de bomberos forestales.
Los efectivos han logrado estabilizar el incendio a las 17:15 horas, momento en el que se ha retirado el helicóptero, aunque no se ha podido dar por controlado hasta las 18:30 horas y extinguido algo más de una hora después.
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