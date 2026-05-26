Comienzan las obras en la avenida Miguel de Cervantes de Orihuela Costa con una pausa en julio y agosto

El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado este martes las obras de reurbanización integral de la avenida Miguel de Cervantes, en la urbanización Campoamor, una de las actuaciones más importantes previstas durante este mandato en la Costa, con una inversión superior a 1,2 millones de euros.

Desde que el contrato se adjudicó hace casi un mes, el Consistorio ha estado estudiando alternativas para evitar que los viales estén patas arriba en época estival. En este sentido, el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos asegurando que "todo está perfectamente planificado para minimizar molestias durante la temporada alta", de forma que las obras se detendrán a finales de junio y se reanudarán en septiembre "para no alterar ni perjudicar el verano en una de las zonas con mayor afluencia de residentes y visitantes de Orihuela Costa".

Además, "cuando empezamos a trabajar en este proyecto junto al concejal Manuel Mestre vimos claro que no tenía sentido renovar aceras y asfaltado dejando una red hidráulica antigua que ya empezaba a presentar problemas", ha señalado Valverde.

El Ayuntamiento también ha resuelto que se acometa al mismo tiempo la renovación de la red de agua potable. Si no se asumían ya estas obras y se esperaba a septiembre, ambas intervenciones se acabarían sobre la bocina de las elecciones de mayo de 2027 -sin que estén permitidas las inauguraciones-.

Con un plazo de ejecución de seis meses, la actuación contempla la reurbanización integral de la vía más transitada de Campoamor y la entrada sur al municipio por 883.179 euros, financiados por la Diputación Provincial dentro del Plan Planifica en un 45 %, mientras que el 55 % restante corresponde al Ayuntamiento, mientras que se prevén tres meses para la renovación de la red de agua potable, con otros 260.000 euros, una infraestructura que presenta problemas derivados de su antigüedad.

El alcalde, el pedáneo y los concejales de Costa e Infraestructuras visitan las obras / Información

Mejoras

Las obras incluirán la renovación de aceras y bordillos, mejora de la accesibilidad, nuevo pavimento, sustitución de luminarias, señalización luminosa para reforzar la seguridad peatonal y actuaciones de mejora de la circulación. Entre ellas destaca la remodelación de la glorieta situada en la intersección con la calle Saavedra Fajardo, que será alineada correctamente con el cruce para mejorar la seguridad y fluidez del tráfico.

Además, el proyecto contempla la renovación de aproximadamente 1.217 metros lineales de red de abastecimiento mediante tubería de fundición dúctil, así como nuevas acometidas, válvulas y elementos de sectorización que permitirán mejorar la eficiencia del suministro y reducir averías.

Otras intervenciones

Por su parte, Mestre ha destacado que esta actuación "era necesaria desde hace muchos años", y ha subrayado que se suma a otras inversiones recientes ejecutadas en el litoral como en la calle Pinos, la apertura del paseo de Aguamarina o la renovación de luminarias en paseos marítimos y zonas costeras, además de avanzar nuevas actuaciones previstas como la mejora de la avenida de Villamartín o la adecuación de pasarelas bajo la N-332.

El alcalde pedáneo de Campoamor, Raúl Fernández, ha valorado especialmente el inicio de unas obras "muy importantes para Campoamor", recordando que "se cierra el círculo de renovación de las grandes avenidas de las urbanizaciones históricas de la Costa".

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Finalmente, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha enmarcado esta actuación dentro del compromiso adquirido por el equipo de gobierno, destacando además futuras actuaciones relacionadas con el abastecimiento hídrico, como el nuevo depósito de agua potable que reforzará la seguridad del suministro.