AGUA
El recorte del trasvase necesita un cambio de ley estatal validado por la mayoría del Congreso, según advierten los regantes
Las nuevas reglas de explotación prevén elevar el umbral de existencias de los embalses de Entrepeñas y Buendía por debajo del cual no se puede trasvasar, fijado en una normativa de ámbito estatal
Los regantes del trasvase Tajo-Segura van a hacer valer hasta las últimas consecuencias jurídicas su criterio de que las nuevas normas de explotación que rigen el acueducto exigen un cambio de ley estatal y, por lo tanto, de un debate y votación en el Congreso de los Diputados, además de recordarle al Ministerio para la Transición Ecológica su incumplimiento legal de las inversiones millonarias previstas como alternativas al recorte de los aportes de la cabecera del Tajo.
Son las conclusiones inmediatas que maneja el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats) días después del varapalo que ha supuesto la desestimación por parte del Tribunal Supremo del recurso que habían presentado contra el Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo vigente y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo.
Lucas Jiménez, presidente del Scrats, sostiene que la aplicación de los nuevos escenarios previstos para 2026 y 2027, con el aumento del caudal ecológico que exige regular mayores desembalses de las reservas de cabecera que alimentan el trasvase en las presas de Entrepeñas y Buendía, no puede hacerse solo por la vía reglamentaria.
Señala Jiménez que el propio planteamiento del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) indicaba que esas nuevas reglas de explotación exigirían modificar al alza el mínimo no trasvasable, fijado ahora en 400 hectómetros, umbral recogido en una norma con rango de ley estatal. Como consecuencia, defiende que cualquier cambio en ese punto debe pasar por el Congreso de los Diputados y obtener mayoría parlamentaria.
Recuerda el presidente del Sindicato Central que el mínimo de 400 hectómetros fue incorporado al marco legal tras el Memorándum del Tajo-Segura, aprobado en 2013, a través de una modificación legal estatal posterior en 2015. Pasó de los 240 hectómetros que figuraban en la Ley del Trasvase original de 1980, a 400. Con las nuevas reglas de explotación, según la documentación que se ha ido conociendo, se elevaría en torno a los 600 hectómetros cúbicos. Si las existencias conjuntas de ambos embalses no superan ese umbral no se podrá trasvasar caudal alguno con destino a Alicante, Murcia y Almería. En su opinión, no ocurrió lo mismo que con otros ajustes posteriores de las reglas de explotación, como fue el caso del recorte de 2021, porque no afectaba al mencionado umbral.
Los regantes estiman que las nuevas normas de explotación suponen una merma de agua trasvasable anual del 50 % respecto a los envíos anuales de media, que si en los últimos 47 han rondado la cifra de 200 hectómetros al año, pasarían a ser de algo más de 200 anuales. De ellos el 25 % se destinan a la provincia de Alicante.
Agotar las vías judiciales
El presidente del Scrats matiza, sin embargo, que se encuentran todavía en una fase de análisis de la sentencia y que ante el desconocimiento sobre las intenciones del Ministerio, continúan trabajando centrados en el recorrido jurídico que aún puede tener el asunto. Sin concretar más, sostiene que “algo queda” a la hora de recurrir más allá del recurso presentado por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, anticipando un nuevo recorrido judicial. El representante de las más de 60 comunidades beneficiarias del trasvase avanzó, sin embargo, que hay un plazo de un mes para decidir los siguientes pasos.
Sentencia
Sobre la sentencia conocida, Jiménez afirma que el Tribunal Supremo no entró a valorar el fondo de la demanda de los regantes. Según su versión, el fallo se limitó a ratificar criterios de sentencias anteriores y no ha tenido en cuenta las pruebas testificales ni los informes aportados por el sector. El Scrats mantiene que hubo errores y una planificación arbitraria por parte de la Administración central.
Insiste el presidente de los regantes en el origen político del trasvase afirmando que llegó a existir un principio de acuerdo para salvarlo y que después el Ministerio para la Transición Ecológica lo descartó. A partir de ahí, reclama que la decisión política se corrija también desde la política, acusando al Gobierno de no haber cumplido las medidas compensatorias y correctoras para mejorar el estado del Tajo, sobre todo en materia de depuración de la Comunidad de Madrid y en el caso de la cuenca del Segura con la construcción de desaladoras.
"Una mentira antológica"
El dirigente de los regantes pidió que se paralice el recorte hasta que "exista una solución para el Levante". Considera que el Ministerio no puede seguir adelante “en ningún modo” mientras no se resuelva ese escenario e indicó que antes hay que valorar agotar la vía judicial ante el propio Tribunal Supremo. "Los regantes están estudiando todas las posibilidades". Si alguna tiene recorrido la harán pública.
Jiménez también cargó contra el incumplimiento de los compromisos económicos vinculados a la planificación hidrológica. Afirma que el Ministerio ha incumplido la promesa de invertir 1.300 millones en depuración en el Tajo y otros 1.700 millones en la cuenca del Segura, sobre todo en las infraestructuras de conexión de desaladoras, plantas solares para rebajar el coste de la desalación y ampliación y construcción de nuevas desaladoras.
"Vergüenza torera"
"Pensamos que alguien debe tener vergüenza torera en el Ministerio y estar en una encrucijada" porque esos compromisos, que la sentencia del Supremo da por hechos sin haber comprobado su realidad, han quedado en “una mentira antológica". En el caso de la Cuenca del Segura apenas se han invertido algo más de cien millones en la ampliación de la desaladora de Torrevieja que comenzaría a estar operativa en octubre.
Madrid
En relación con la Comunidad de Madrid, el presidente del Scrats responde a las tesis de los municipios ribereños sobre un posible uso futuro de la cabecera del Tajo para abastecimiento. Jiménez sostiene que al Ministerio “le ha cerrado fuentes o recursos habituales” a Madrid para que sus demandas futuras puedan colgar de la cabecera. Lo califica como “una operación quirúrgica para acabar con el trasvase” y añadió que, si se abre esa lógica, "también podrían colgarse de la cabecera otros abastecimientos, como los de Cáceres o Badajoz, mientras siguen saliendo caudales hacia Portugal".
Municipios ribereños: "El Gobierno de España ya no tiene excusa para retrasar el cambio"
Borja Castro, alcalde de Alcocer y presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, sostuvo este martes que el Gobierno de España "ya no tiene excusa" para retrasar el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Afirmó que durante este tiempo el Ejecutivo ha defendido que necesitaba seguridad jurídica y esperar a que se resolvieran los recursos presentados por los regantes y las administraciones murciana y valenciana contra los planes de cuenca. Según Crespo, esa fase "ya ha pasado y ahora debe ponerse en marcha la maquinaria para modificar las reglas".
El presidente de los ribereños defendió que la iniciativa corresponde al Gobierno de España, porque es quien tiene la potestad para cambiar la regulación del trasvase. También subraya que desde el territorio ya se ha dado un paso. En concreto, señaló que Castilla-La Mancha ha demandado al Gobierno que ejecute las sentencias en todos sus términos, lo que significa activar de forma inmediata los caudales ecológicos del Tajo, "no de forma progresiva, y cambiar las reglas del trasvase".
Crespo rechaza el argumento del Scrats de que la modificación de las reglas tenga que pasar por el Congreso de los Diputados. Lo consideró una reacción de “un animal herido” y acusó al sindicato de regantes de actuar, aseguró, "como un brazo político del PP y Vox". A su juicio, no se trata de un debate político, "sino de cumplir la ley".
El presidente de los ribereños afirma que las reglas del trasvase ya se modificaron en 2021sin necesidad de un cambio legislativo. Recuerda que entonces se recortaron los envíos de 38 a 27 hectómetros cúbicos para el nivel 2 y sostiene que esa modificación no pasó por el Congreso. Por eso insiste en que ahora también puede cambiarse la regulación sin una reforma legal, cuestión que niegan los regantes. Señaló que no cree que haya más recorrido judicial para recurrir el Plan del Tajo y consideró que el recurso más importante era el del Scrats, porque admitió, era el que contaba con más medios y mejor defensa jurídica.
Crespo explicó, por otra parte, que el aumento de los caudales ecológicos exige más agua en la cabecera del Tajo. Defiende que para que el río tenga garantizado su curso y sus caudales ecológicos debe mantenerse una lámina de agua estable en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Según afirma, en el momento actual esa presión se ha amortiguado porque hay más reservas, pero advierte de que en un ciclo seco la situación sería crítica si sale agua para el trasvase y también para el propio río.
Por eso reclama que las reglas de explotación reduzcan los trasvases “a mínimos”. Su objetivo, según explica, es que la única presión sobre Entrepeñas y Buendía sea el mantenimiento de los caudales ecológicos del Tajo.
Otra cuestión clave indicada por Crespo es el abastecimiento de la Comunidad de Madrid, cuya población, que a corto plazo se acercará a "los diez millones de habitantes", tendrá que recurrir también a los embalses de Entrepeñas y Buendía para abrir el grifo. Según su planteamiento, "a Madrid le conviene que se reduzca el trasvase y que haya más agua disponible en la cabecera", una cuestión del debate que, en su opinión, se está desdeñando desde el sureste y que el Partido Popular debería aclarar desde Génova.
Suscríbete para seguir leyendo
- Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja
- El dedo de un niño de tres años queda atrapado en la bisagra de una puerta en un colegio de Torrevieja
- Dos heridos tras un incendio en el Hospital de Torrevieja que obliga a evacuar la segunda planta
- El detenido en Rojales por presunta estafa fue alcalde pedáneo y número 11 en las listas del PSOE
- Los embalses del Segura alcanzan el 60 % de su capacidad en uno de los mejores registros de los últimos 25 años a las puertas del verano
- Indignación en Dolores por la esquela que anuncia la muerte del guardia civil
- La Generalitat pide a Torrevieja que renuncie a casi tres millones de euros para la ampliación del IES Libertas
- El Supremo tumba el recurso de los regantes del Scrats y da vía libre al recorte en un 50 % del trasvase Tajo-Segura