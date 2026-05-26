Sole Bello: el hotel fantasma de tres estrellas que preocupa a los vecinos de La Mata en Torrevieja

El vestíbulo del Sole Bello Hotel de La Mata no da el miedo ni tiene el caché del Overlook en El Resplandor, pero es un alumno aventajado en versión turismo residencial playero, como corresponde en Torrevieja. Las puertas están abiertas de par en par. En la amplia recepción nadie hay atendiendo y nadie impide la entrada. Quedan sobre el mostrador ambientadores, cartas y notificaciones certificadas sin recoger y en las paredes del vestíbulo, la clave de la wifi y carteles de advertencia en ruso, inglés y castellano para que las familias no dejen solos a los niños en los espacios comunes.

Licencia

Al fondo, impoluta, la licencia municipal de apertura. Hotel de tres estrellas, con 118 personas de aforo y 49 habitaciones. Está más limpio de lo que se pudiera esperar de un alojamiento que en realidad no funciona. O que no funciona, desde luego, como un hotel convencional. En el exterior el polvo sobre el luminoso que anuncia el establecimiento y las cortinas echadas de lo que antes fue un amplio comedor, dan cuenta de que el edificio, con esa arquitectura impersonal que al mismo tiempo es marca de turismo en la trama urbana del municipio, ha pasado por tiempos mejores.

Algunas advertencias manuscritas en las paredes más recientes rompen el encanto cinematográfico para advertir de los problemas de abastecimiento de gas y consumo de agua a los residentes, el síntoma más cercano de que a un apartahotel con cincuenta habitaciones se le está dando un uso que se ajusta a su licencia municipal. Ahora sus huéspedes "viven" en las habitaciones. Una joven aparece de entre la oscuridad de uno de los pasillos, saluda y deja el establecimiento. Otro señor deambula por el hall mientras habla por teléfono.

Inseguridad

La evocación a los planos secuencia de Kubrick se transforma en una pesadilla real para los vecinos de La Mata, que ponen al edificio y sus habitantes en el centro de un supuesto aumento de los hechos delictivos en la pedanía, sobre todo robos en su versión tirones a personas mayores en la calle.

Asegura a INFORMACIÓN la Asociación de Vecinos, que lleva meses insistiendo en el tema, que en una parte del alojamiento reside un grupo que supuestamente se dedica al menudeo de drogas y a actos delictivos que nunca, a su juicio, se habían dado en la población matera. Afirman que lo han puesto en conocimiento de la Policía Local y la Guardia Civil.

El aparcamiento reservado para el hotel en la calle del Mar de La Mata / D. Pamies

Cambio de titularidad

El concejal de Aperturas y Policía Local, Federico Alarcón, señala que los agentes han acudido al establecimiento y han comprobado una licencia de hotel que ha cambiado de manos en varias ocasiones desde el año 2000 -la última en 2018- y que, efectivamente, se comprobó que no funciona como hotel.

En este sentido indicó que se están realizando nuevas comprobaciones y peticiones de documentación sin que el concejal abundara en ese supuesto problema de seguridad que señalan los vecinos, que sospechan que existe un acuerdo de arrendamiento a terceros por parte de quien es titular de la autorización municipal.

Vestíbulo del Hotel Sole Bello / D. Pamies

Plataformas

El establecimiento sigue figurando como oferta de las principales plataformas de reserva de internet y en las estadísticas de la Agencia Valenciana del Turismo, como parte de la limitada oferta hotelera local. Eso sí, no hay ni rastro de nuevas reseñas desde hace más de un año. Los cometarios que se pueden leer todavía, paradójicamente, no son malos. Sobre todo valoraban el ajuste entre la calidad y el precio en un hotel que está a un paso de la playa, el único que daba servicio al casco urbano de La Mata.

Radiografía del sector hotelero de Torrevieja / INFORMACIÓN

El edificio tiene vistas al mar de fondo y que se encuentra en la calle del Mar-otra característica del "modelo" urbanístico de Torrevieja es que sigue repitiendo el nombre de las calles para quebradero de cabeza de los servicios de emergencia porque tiene otro vial llamado así en el centro de su casco urbano-.

Para la misma asociación resulta lamentable que un ayuntamiento que no ceja en su empeño de trabajar por aumentar la planta hotelera y mejorar la imagen del turismo residencial más allá de la oferta de sol y playa, esté dejando pasar la oportunidad de rescatar el hotel, aunque sea una iniciativa privada, cuando el sector inmobiliario registra ahora un renovado interés por el negocio hotelero en Torrevieja.