Alberto Lorrio revela los nuevos hallazgos en el yacimiento de Los Saladares de Orihuela

El Ayuntamiento de Orihuela y la Sede de Orihuela-Cátedra Loazes de la Universidad de Alicante (UA) celebra este jueves, a las 19 horas, en el edificio de la Antigua Caja de Monserrate, recientemente rehabilitado, la conferencia titulada Novedades sobre el yacimiento arqueológico de Los Saladares, que será impartida por el catedrático de Prehistoria de la UA y director del Plan de Investigación del yacimiento, Alberto Lorrio.

Así, se darán a conocer los resultados de las últimas campañas desarrolladas en el marco del convenio de colaboración entre el Consistorio y la UA, por el se han llevado a cabo las distintas fases de excavación, investigación y consolidación arqueológica en este enclave declarado Bien de Interés Cultural. El acto estará presentado por Maribel Peñalver Vicea, directora de la Cátedra Loazes, e intervendrá también el concejal de Patrimonio Histórico, Matías Ruiz Peñalver.

Cartel de la conferencia / Información

El edil ha destacado que esta ponencia "servirá para explicar no solo los nuevos hallazgos arqueológicos descubiertos en Los Saladares, sino también la evolución del proyecto y la futura musealización del yacimiento".

Durante la conferencia se expondrán algunos de los descubrimientos más relevantes obtenidos en la última fase de excavaciones, especialmente relacionados con la presencia fenicia y el proceso de iberización en el territorio del Bajo Segura, aspectos que consolidan la importancia científica de Los Saladares como uno de los yacimientos protohistóricos más destacados del sureste peninsular.

Apertura

Según ha explicado Ruiz, el proyecto entra ahora en una etapa diferente tras varios años de trabajos arqueológicos continuados. "Los arqueólogos consideran que el yacimiento ha ofrecido ya prácticamente todo su potencial científico y que futuras excavaciones aportarían información muy similar a la ya obtenida", ha añadido. Por ello, el siguiente paso se centra en su conservación, señalización y apertura al público.

Las últimas campañas han contado con un equipo formado por arqueólogos, investigadores, estudiantes y personal técnico especializado, consolidando un proyecto que combina investigación científica, conservación patrimonial y divulgación cultural.

Fases

Los trabajos suponen la culminación de cuatro fases de investigación y excavaciones iniciadas en 2020 que han permitido profundizar de forma significativa en el conocimiento de este asentamiento, cuya cronología abarca desde el siglo IX hasta el II a.C., siendo clave para el estudio del Bronce Final, el periodo orientalizante y el proceso de iberización en el sureste peninsular.

Las actuaciones en Los Saladares se remontan a 2020, cuando el Ayuntamiento y la UA retomaron las excavaciones en este enclave, tras décadas sin intervenciones sistemáticas desde las campañas realizadas a principios de los años 70.

Desde entonces, se han sucedido distintas fases de investigación que han permitido documentar estructuras de hábitat, completar la planta de viviendas del Hierro Antiguo, identificar niveles del Bronce Final y avanzar en la consolidación de restos arqueológicos.

Visita al yacimiento del acalde Pepe Vegara y el concejal Matías Ruiz / INFORMACIÓN

Hallazgos

Durante la cuarta fase, que acaba de concluir con una aportación municipal de 18.000 euros, se han producido descubrimientos de especial relevancia en el ámbito de la presencia fenicia en el territorio, una línea de investigación que ya había arrojado resultados destacados en campañas anteriores, como la identificación de fragmentos de ánforas fenicias datadas entre finales del siglo IX y principios del VIII a.C. y que permiten reforzar la importancia de Los Saladares como enclave fundamental para entender las relaciones entre poblaciones indígenas y las primeras influencias coloniales en la desembocadura del río Segura.

Trece especialistas han estado trabajando en la cuarta fase de las excavaciones del asentamiento que comenzaron en 2020 / INFORMACIÓN

Musealización

En campañas recientes también se han llevado a cabo trabajos de restauración y primeras actuaciones de musealización, centradas en la consolidación de estructuras y la recuperación paisajística del entorno.

Todo el material recuperado durante las distintas campañas ha sido depositado provisionalmente en el almacén arqueológico hasta que se terminen las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela, próximas a salir a licitación, con presupuesto de un millón y medio de euros. Allí se habilitará un espacio específico dedicado al yacimiento reforzando el papel del museo como centro de interpretación del patrimonio local y canal principal de difusión de los hallazgos.