El Ayuntamiento de Orihuela sostiene que la tala en Cabo Roig responde a "criterios técnicos de seguridad vial y accesibilidad"

Tras la indignación que ha causado entre los vecinos la tala de vegetación en la mediana de la avenida del Cabo, las concejalías de Infraestructuras y Costa del Ayuntamiento de Orihuela han explicado que las actuaciones que se están realizando en Cabo Roig forman parte de un proyecto integral de adecuación y mejora de esta vía principal del litoral, respondiendo a "criterios técnicos de seguridad vial y accesibilidad" y para renovar infraestructuras deterioradas por el paso del tiempo y las condiciones del entorno marítimo.

Ambas áreas municipales han señalado que hay un informe técnico municipal que justifica esta actuación tras las inspecciones realizadas por los servicios técnicos competentes. El documento recoge problemas de visibilidad en accesos, giros y pasos de peatones, interferencias con el alumbrado público, así como daños en el pavimento y afecciones a canalizaciones y bordillos provocados por el crecimiento radicular de determinadas especies vegetales.

Asimismo, advierte de que parte de la vegetación retirada estaba compuesta por adelfas (Nerium oleander), una especie considerada tóxica y que requiere especiales medidas de manipulación y mantenimiento, suponiendo además un riesgo añadido para los operarios encargados de las labores de poda y conservación.

El informe técnico también determina que la mediana cuenta con un ancho aproximado de 1,20 metros, una dimensión que no reúne las condiciones adecuadas para albergar arbustos y especies de porte medio o alto, al no garantizar la seguridad vial ni la correcta conservación de las infraestructuras urbanas.

El proyecto, ha insistido el Ayuntamiento, prevé la adecuación posterior de la mediana mediante soluciones de bajo mantenimiento y vegetación adaptada a las características del entorno y a las dimensiones, priorizando criterios de seguridad, funcionalidad y sostenibilidad urbana.

Rechazo

Una respuesta que no ha convencido a las asociaciones vecinales, que han continuado mostrando su "profunda indignación y absoluto desacuerdo" ante "un informe que no refleja la realidad que hemos vivido durante años los vecinos de esta urbanización", manifestando que "las justificaciones aportadas responden más a una decisión ya tomada de eliminar zonas verdes y reducir mantenimiento que a una verdadera necesidad técnica o de seguridad".

En este sentido, han negado que la vegetación haya provocado problemas reales de seguridad vial: "Durante años, las acacias, cipreses, yucas, aloe vera y demás especies presentes en la mediana han convivido perfectamente con la circulación diaria sin que exista constancia de accidentes ocasionados por falta de visibilidad, ni reclamaciones vecinales en este sentido".

La tala que ha encendido a los vecinos de Cabo Roig en Orihuela Costa / INFORMACIÓN

A juicio de los vecinos, "resulta llamativo que ahora se utilicen argumentos genéricos sobre riesgo vial sin aportar datos objetivos, informes de siniestralidad, atestados policiales o pruebas concretas que acrediten estas afirmaciones".

Asimismo, han negado que el pavimento estuviera levantado o que existieran daños graves derivados de raíces. "Los vecinos conocemos perfectamente el estado de la avenida porque convivimos diariamente con ella, y nunca se ha producido una situación alarmante ni se han realizado actuaciones previas que evidencien esos supuestos daños estructurales", han sostenido, por lo que "consideramos inaceptable justificar una tala masiva basándose únicamente en afirmaciones generales y no demostradas", han añadido.

También han señalado que "el informe omite deliberadamente" un aspecto esencial como "el enorme valor ambiental, estético y social que estas zonas verdes aportaban a Cabo Roig". En su opinión, "esa vegetación no era un simple obstáculo urbano, sino parte de la identidad de nuestra urbanización, cuidada durante años con dedicación y cariño por numerosos vecinos", concluyendo que "eliminar vegetación consolidada para sustituirla por hormigón, grava y superficies inertes supone un grave retroceso ambiental y urbanístico".

"El verdadero problema no es la existencia de zonas verdes, sino la voluntad de minimizar costes de mantenimiento sustituyendo naturaleza por cemento y soluciones de escaso valor ecológico", han finalizado, reiterando su petición de que se paralicen estas actuaciones y que se abra un proceso de diálogo y participación con los vecinos de Cabo Roig.