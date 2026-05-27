La Generalitat pone en marcha la tercera ruta de autobuses para conectar los municipios de la Vega Baja y con Alicante

Con una enorme pancarta que reza "Los Montesinos más transporte" colgada en el Ayuntamiento, la misma con la que la localidad se manifestó en febrero para reclamar al Consell más autobuses interurbanos, el municipio ha acogido este miércoles la presentación del nuevo servicio público de transporte de viajeros por carretera CE-710, que la Generalitat pondrá en marcha el próximo 1 de junio para reforzar la movilidad en la Vega Baja y su conexión con Alicante, que se suma a las otras dos rutas que entraron en funcionamiento en febrero y en abril a través de tres contratos de emergencia para mejorar la conectividad de la comarca y las conexiones con los principales municipios y núcleos sanitarios, educativos y de transporte de la provincia.

En concreto, este nuevo servicio, que supone una inversión de 3,75 millones de euros anuales por parte de la Generalitat al no poder cubrirse el coste con la aportación de los viajeros, contará con 14 líneas y una dotación mínima de 22 vehículos, además de dos unidades de reserva, que realizarán cerca de 43.528 expediciones anuales y aproximadamente 1,9 millones de kilómetros al año para conectar los municipios de Albatera, Algorfa, Almoradí, Benijófar, Bigastro, Benejúzar, Callosa de Segura, Catral, Cox, Crevillent, Dolores, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas y Torrevieja entre sí y con Alicante, Elche, el aeropuerto Alicante-Elche, la estación AVE de Elche, la Universidad de Alicante y los hospitales de la Vega Baja y Torrevieja.

Mejoras

Entre las principales mejoras destaca el incremento de frecuencias en las conexiones entre Orihuela, Crevillent, Elche y Alicante, así como la creación de nuevas conexiones directas con el aeropuerto Alicante-Elche y con Torrevieja desde distintos municipios de la comarca.

Asimismo, refuerza las conexiones con el Hospital de la Vega Baja, el Hospital de Torrevieja y la estación ferroviaria de San Isidro, mejorando la movilidad cotidiana de miles de usuarios y facilitando los desplazamientos por motivos laborales, educativos y sanitarios.

En Los Montesinos se mejora también la conexión con Torrevieja, que pasa a contar con tres expediciones diarias de ida y vuelta y dos los sábados, domingos y festivos, además de contar con una parada en la línea San Miguel-Alicante.

Horarios de lunes a viernes / Información

Críticas

Con todo, el alcalde del municipio, José Manuel Butrón (PSOE), ha sido muy crítico, al igual que lo fue en febrero después de que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presentara en Orihuela los nuevos servicios de transporte público en la Vega Baja, un acto al que el regidor no fue invitado, según manifestó en un comunicado en el que también llamaba a la ciudadanía a movilizarse, tal y como ocurrió semanas después pese a que la conselleria le trasladó que realizaría la siguiente presentación en su Ayuntamiento, cuando un centenar de vecinos cortaron durante 45 minutos la CV-945, la avenida principal de una localidad que durante mucho tiempo ha estado dejado de la mano de dios y aislada del resto de municipios a través de transporte público, un malestar que Butrón, al que no le han convencido ni las mejoras ni el gesto de ser anfitrión del acto, ha vuelto a dejar patente.

"Somos el pueblo de la Vega Baja que menos transporte vamos a tener, pese a estar en expansión y crecimiento constante", ha sentenciado el primer edil, que ha pedido a la Generlitat que cuente con los municipios, que "somos los que conocemos las necesidades", al tiempo que ha avanzado que seguirán con movilizaciones si no se escuchan sus reivindicaciones y no hay rectificaciones.

Protesta en febrero en Los Montesinos para reclamar más transporte / Información

Plan de movilidad

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado durante el acto, al que han acudido otros alcaldes vecinos, que "el objetivo es garantizar un transporte público útil, accesible y adaptado a las necesidades reales de los ciudadanos, especialmente en una comarca con una elevada movilidad diaria y una importante población estacional", ya que cuenta con 400.000 residentes y una población flotante aún mayor en época estival. "En la Vega Baja, había mucho déficit y margen de mejora", ha reconocido.

Así, la puesta en marcha del CE-710 se enmarca en el plan de mejora del transporte público impulsado por la Generalitat en la Vega Baja, que ya ha permitido activar otros corredores como el CE-714 y el CE-704, con los que "los ciudadanos ya están notando la mejora", ha recalcado el conseller.

En conjunto, los tres contratos supondrán casi 10 millones de euros anuales y permitirán operar un total de 28 líneas de autobús interurbano para dar respuesta a una demanda histórica que los ciudadanos llevaban reclamando desde hace muchos años.

Contrato definitivo

El vicepresidente ha recordado que estos tres contratos son de emergencia ante el riesgo de que se dejase de prestar el servicio al haber caducado la concesión, pero estarán operativos solo durante dos años. Esto es debido a que, de forma paralela, la Dirección General de Transportes está gestionando dos futuros contratos a diez años, que están abiertos a procesos participativos para que ayuntamientos y ciudadanos hagan sus propuestas. El primero de ellos se saca ahora a licitación, mientras que el segundo, que incluye Los Montesinos, está ahora en periodo de participación para que los alcaldes hagan sus aportaciones.

"Vamos a ir creciendo hasta que tengamos la concesión definitiva", ha asegurado. Por ello, Martínez Mus ha animado a la ciudadanía a usar las nuevas líneas para seguir incorporando mejoras, mientras ya "se ha impulsado una mejora real de la movilidad pública en la comarca, con más conexiones, más frecuencias y mejores servicios para los vecinos".

En este sentido, el conseller ha hecho hincapié en que "tras años de carencias, este Consell impulsa una mejora sustancial en la conectividad municipal, en transporte regular y en las principales infraestructuras, con una apuesta decidida por la movilidad sostenible y la vertebración territorial de la Vega Baja mediante una red más eficiente, moderna y conectada".

Por último, ha hecho hincapié en que "es importante que la gente lo sepa, que conozca los horarios, que sepa cuáles son los trayectos y que se use, porque eso va a dar un argumento también a cada municipio para poder reclamar mejoras y a nosotros la obligación de cubrir esa necesidad".

En este sentido, la Asociación de Vecinos de Los Montesinos ha subrayado que el propio Consistorio debe fomentar el uso del transporte público, sin olvidar que esta reivindicación es fruto de la presión vecinal. Su presidente, José Francisco Paredes, ha manifestado que es "un gran avance y, aunque es provisional para dos años, hay tiempo para mejorarla y trabajar para que sea fija". De momento, "es mucho más de lo que teníamos ahora, que es prácticamente nada", ha concluido.