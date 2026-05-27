Este es el motivo por el que la playa de La Mata Norte carece de distintivo de bandera azul en Torrevieja

Por no desesperar a nadie: La playa de La Mata Norte o La Mata Pueblo-en el mismo núcleo urbano de la pedanía-, no tiene bandera azul porque en ese tramo litoral tanto el Ayuntamiento, como la propia administración del Gobierno de España -que vela por el cumplimiento de la Ley de Costas- y, sobre todo, el propietario de un inmueble ilegal construido en dominio público, incumplen de forma sistemática la legislación año tras año.

Como todas las primaveras, los municipios costeros de la provincia se apresuran a dar cuenta de la batería de distintivos azules que reciben sus playas. Cargos públicos y técnicos se han hecho ya la foto, sonrientes, recogiendo las enseñas: este año más de 170 banderas para el litoral de la Comunidad Valenciana.

Masificación, aguas residuales, falta de arena y bandera azul

Las imágenes se repiten ejercicio tras ejercicio, da igual que en las playas de ciudades turísticas litorales no quepa un alma más por masificación en los meses de julio y agosto, que sean pequeñas y el proceso de erosión de la ribera del mar se haya comido el arenal y sean tractores los que, cada mañana, saquen arena de las orillas -se meten dentro del agua- para rellenar las zonas rocosas y que los usuarios puedan plantar sus sombrillas.

Tampoco parece importar que se incumplan sistemáticamente las recomendaciones legales de mantener las arribazones de algas como medio de retener la arena, al ser motivo de las quejas de los turistas o, incluso, que se produzcan vertidos de aguas residuales cada vez que llueve de forma moderada a través de los aliviaderos de urgencia de los bombeos de la red de alcantarillado -situación que se oculta a toda costa-.

Repiten

Las playas más populares y concurridas de muchos municipios litorales siempre repiten con su bandera porque cuentan con el mínimo básico que la organización que otorga este conocido sello de calidad, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), da su visto bueno. Todo aderezado con un caro programa de certificaciones de calidad de empresas externas que ayudan en la consecución del objetivo.

Por eso, cuando algún espacio playero de relevancia no obtiene tal galardón la noticia está asegurada. Ha sido el caso de playa Flamenca en Orihuela Costa, donde la empresa responsable de la red de saneamiento y el Ayuntamiento ya non ha podido disimular más los vertidos de aguas residuales por falta de capacidad de los bombeos en plena temporada alta. O este de la playa de La Mata Norte en la que el incumplimiento de la Ley de Costas le ha hecho perder la bandera azul.

Materos

A cualquiera que conozca esta parte del litoral matero le causará extrañeza que no se despliegue al viento esta bandera. Es la playa más amplia y extensa de Torrevieja, la más abierta al mar y, a buen seguro, la de aguas en mejores condiciones entre el canal salinero de La Mata al norte y el hotel Lloyds Club, al sur. Son unos 900 metros lineales de playa.

Una playa para disfrutar del sol y del baño que añade el plus de los servicios que ofrece la pedanía, además de limpieza diaria, socorrismo de junio a septiembre y festivos de Semana Santa y de octubre. Nada que ver con las limitaciones espaciales y ambientales que, por ejemplo, tienen las playas de Los Locos o El Cura.

D. Pamies

Pero no. No la tiene. El motivo: desde hace más de dos décadas, como ha recogido INFORMACIÓN, un edificio de 1.700 metros cuadrados a la altura de la avenida de los Daneses, el Montegira II, con orden de demolición por ocupar espacio de dominio público-marítimo terrestre, sigue en pie pese a la orden de derribo confirmada por los juzgados en varias sentencias desde hace quince años.

¿Autorizaciones singulares o sin autorización?

El Ayuntamiento, que no tiene competencias en dominio público de Costas, hasta hace muy poco, no ha movido un dedo para intentar resolver una situación que daña la imagen turística del municipio. Ha concedido vados y ocupaciones de vía pública, como ha podido comprobar INFORMACIÓN -sin la preceptiva autorización de la Dirección de Costas-, a los negocios que trabajan en los locales comerciales del edificio, pese a que deberían carecer de autorización municipal con el agravio que supone para los negocios que pagan el canon del organismo estatal. Hizo, además, lo imposible y lo logró porque la renovación de la senda peatonal también abarcara el frente litoral del inmueble ilegal y tuviera continuidad.

Licencias para eludir la legislación

Esta responsabilidad municipal se encuentra de lleno en el origen del problema. Otorgó a principios de los años 90 licencia al constructor del edificio cuando la franja de suelo sobre la que se sitúa estaba en proceso de deslinde. El expediente ya indicaba que el inmueble iba a estar dentro de dominio público al situarse junto al único resto del sistema dunar que se salvó del cemento del litoral urbano de La Mata. Antes, el mismo Ayuntamiento se había apresurado a otorgar decenas de licencias para viviendas sobre la misma arena de la playa entre ese punto y la avenida de los Europeos, anticipándose a la entrada en vigor de la Ley de Costas, para eludir tanto su legislación como el expediente posterior de deslinde, que solo se confirmó mucho después en 2015.

Por su parte, el servicio territorial de Costas de Ministerio para la Transición Ecológica, diligente para resolver otras incidencias como el derribo del popular kiosco El Tintero en la playa del Cura hace tres años o, una vez que contó con visto bueno judicial, la paralización de obras de remodelación el edificio Montegira, no lo derriba de forma subsidiaria. Probablemente por la presencia de viviendas en propiedad y habitadas en el inmueble, aunque es algo que no confirma.

La playa será la misma. La mejor de Torrevieja. Pero sin bandera azul.