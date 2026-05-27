El PSOE reclama una oficina LGTBI para la Vega Baja en Orihuela ante el retroceso con PP y Vox

El grupo municipal socialista de Orihuela ha denunciado la situación de incertidumbre y abandono que atraviesa el servicio Orienta, un recurso público de atención integral a personas LGTBI impulsado en 2019 durante el gobierno valenciano del Botànic y cuya continuidad sigue sin garantizarse en la provincia de Alicante.

En este sentido, ha exigido su continuidad y ha reclamado una oficina de atención LGTBI para la Vega Baja con sede en Orihuela. Así, el PSOE ha subrayado el retroceso de las políticas de igualdad desde la llegada de PP y Vox a las instituciones, acusando al mismo tiempo al Consell de "desmantelar recursos esenciales mientras abandona a las personas LGTBI y sus familias".

El concejal socialista Juan López ha criticado que mientras PP y Vox hablan continuamente de libertad, "la realidad es que están dejando morir recursos fundamentales que ofrecían atención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento social a muchas personas que todavía sufren discriminación, rechazo o exclusión". Para el edil socialista, "lo que está ocurriendo con Orienta no es casualidad, es una decisión política que forma parte del retroceso en igualdad que estamos viendo desde la llegada de la derecha y los pactos con la ultraderecha en las instituciones".

En este sentido, el PSOE ha hecho hincapié en que Orihuela y la Vega Baja carecen de una oficina pública especializada de atención integral LGTBI y que muchas personas dependen únicamente del trabajo voluntario desarrollado por asociaciones y colectivos sociales, pese a que la comarca supera los 400.000 habitantes y tiene una importante dispersión geográfica. "La igualdad no puede depender del lugar donde vivas ni de si puedes permitirte desplazarte hasta Alicante para recibir atención especializada. Los derechos solo son reales cuando existen servicios públicos cercanos y accesibles", ha señalado López.

Moción

Por ello, los socialistas han presentado una moción, que se debatirá este jueves, que reclama tres acuerdos: exigir la continuidad del servicio Orienta en toda la Comunitat Valenciana, instar a la Conselleria de Igualdad a recuperar de manera urgente la prestación estable del servicio en Alicante y solicitar la implantación de una oficina en la Vega Baja.

López ha recordado además que Orihuela ha conseguido consolidar durante los últimos años una programación estable del Orgullo gracias al trabajo de la asociación Atrévete y al impulso dado durante el gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos a las políticas de igualdad y diversidad. Sin embargo, considera que "una gran ciudad no puede limitarse únicamente a actividades puntuales o campañas simbólicas. Las administraciones tenemos la obligación de garantizar atención, acompañamiento y recursos especializados durante todo el año".

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Por último, ha recalcado que mientras otras comarcas cuentan con recursos específicos, la Vega Baja siga siendo la gran olvidada en materia de atención especializada al colectivo LGTBI, concluyendo que "no vamos a normalizar el abandono institucional ni los discursos que intentan invisibilizar al colectivo".