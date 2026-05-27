El principal plan urbanístico en construcción de Rojales con viviendas de medio millón de euros está sin alumbrado por el robo de cobre

Primero, el Ayuntamiento de turno recibe el impuesto de construcciones e instalaciones (ICIO), sobre un porcentaje del presupuesto de las obras, también las tasas por las licencias de obra mayor tras el correspondiente visado del Colegio de Arquitectos. Después se levantan las viviendas, que en primera y segunda línea de costa de la Vega Baja se están comercializando a 300.000 y 500.000 euros, en función de si son bungalós o villas exentas. Y en Rojales, aunque debería ser lo primero, se comprueba si los servicios básicos funcionan. Y no sale bien. Parece un esquema del boom inmobiliario de hace veinte años. Pero es a mayo de 2026.

Está ocurriendo en varias fases del Sector SN-7 Lo Marabú de Rojales. Las calles donde han comenzado a residir los primeros propietarios de las viviendas cúbicas y minimalistas en blanco, el modelo que se estila ahora para el mercado del turismo residencial, están a oscuras. Dentro de los apoyos de las luminarias no hay nada. Los cajetines de las luminarias de las avenidas de Lérida, Gerona y Jérez de la Frontera están abiertos y los cables de cobre o no se instalaron o los robaron hace mucho tiempo.

Comprobaciones

El alcalde Antonio Pérez y la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento se muestran prudentes a la hora de valorar qué es lo que ha pasado. Si el sector -aprobado en el año 2000- no está recepcionado las viviendas no pueden contar con licencia de primera ocupación. Formalmente, no debería haber nadie residiendo en la zona.

Sin embargo, fuentes conocedoras del desarrollo del plan mantienen que el sector sí está recepcionado -aunque sea parcialmente para sea zona- desde hace años. Ese requisito técnico-jurídico permite que el Ayuntamiento acepte formalmente las obras de urbanización. Hasta ese momento, calles, aceras, alumbrado, redes de agua, saneamiento, zonas verdes o servicios, con su mantenimiento y reparación de deficiencias, siguen siendo responsabilidad del urbanizador o promotor, que es el que asume las obras y vende las manzanas urbanas o las desarrolla directamente. Cuando el Ayuntamiento recepciona el sector, comprueba que esas obras están terminadas y en condiciones, firma el acta y pasa a asumir su conservación y mantenimiento. Pero en este sector de Lo Marabú no hay alumbrado.

Posibilidades

El alcalde insistió este miércoles en que se puede dar la situación de que esté recepcionado y entonces deberá ser el Ayuntamiento el que asuma el coste reponer ese cableado -una inversión relevante porque son varias avenidas en la misma situación, comenzando por la calle Gerona-. Y en caso de que sean todavía responsabilidad del urbanizador -es legal levantar las viviendas al tiempo que se aborda la urbanización- deberá exigirle las reparaciones.

Pero se da otro problema. En esta zona la urbanización cambió de manos varias ocasiones y el peor momento de la crisis los promotores abandonaron y las parcelas urbanas quedaron en manos del banco malo. El Ayuntamiento, en el caso -menos probable- de que las obras no estén recepcionadas podría intentar ejecutar los avales que depositaron esas constructoras para garantizar los servicios, si no se han devuelto al promotor o sus acreedores. Y con esa cantidad, que no suele cubrir el incremento de costes de suministro, abordar la reposición. En caso contrario pagará el bolsillo de los rojaleros, a golpe de presupuesto municipal.

Principales datos del Sector Lo Marabú / INFORMACIÓN

Urbanización fantasma resucitada

Lo Marabú, donde está enclavado el plan SN-7, es un enorme sector urbanístico de 1,3 millones de metros cuadrados que conecta solo con suelo urbano Ciudad Quesada con el límite del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata con la carretera del Campo de Guardamar como límite y en paralelo a la CV-905. Se aprobó con el Plan General de Ordenación Urbana de Rojales en el año 2000. Esas casi 140 hectáreas tienen capacidad para más de 4.000. En torno al 25 % se consolidó antes de la crisis inmobiliaria.

Durante el boom inmobiliario de los primeros años de aquella década de los 2000 se llevó a cabo la urbanización: construcción de viales, alumbrado, conducciones de agua, transformadores, señalización... Buena parte del sector quedó terminado. Y según las fases recepcionado. Aunque no el total. Durante más de diez años, tras el estallido de la crisis inmobiliaria, apenas se consolidó. Era una de las cientos de urbanizaciones fantasma que poblaban la Comunidad Valenciana.

Sector en construcción en Lo Marabú de Rojales / D. Pamies

Poco a antes de la pandemia, y después, se fueron consolidando las parcelas terciarias comerciales junto a la carretera, principal acceso a Rojales y Torrevieja, con un paso medio de más de 30.000 vehículos diarios. Y en los dos últimos años las grúas torre se han convertido, de nuevo, en protagonistas del paisaje. También las cuadrillas de albañiles, camiones de gran tonelaje y hormigoneras con una atividad frenética. El Ayuntamiento ha autorizado cientos de viviendas, que comienzan a ocuparse.

Antiguos suelos de la huerta de la Margen Derecha

El sector SN-7 de Lo Marabú, identificado en el PGOU de Rojales como Lo Marabú Oeste-Superior, es un ámbito residencial situado en el entorno de Lo Marabú y vinculado urbanísticamente al área formada por los sectores SN-6, SN-7 y SN-8, junto al ámbito del Parque Botánico y la zona de protección de la CV-905.

El planeamiento le asigna una superficie total de 364.284 metros cuadrados, algo más de 36 hectáreas, de las que 351.763 metros cuadrados computan a efectos del desarrollo del sector. Su uso previsto es residencial, con viviendas unifamiliares agrupadas y aisladas, y una capacidad máxima de 1.090 viviendas, con una densidad de referencia de 31 viviendas por hectárea.

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El PGOU también fija sus conexiones básicas: abastecimiento desde la red de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, saneamiento hacia la depuradora de Lo Marabú y conexión viaria con el sector SN-6 y con el núcleo urbano de Ciudad Quesada, además de un vial junto a la zona de protección de carreteras entre el Canal de Riegos de Levante y el límite sur del sector.