La Fiscalía investiga supuestas irregularidades en una oposición de la Policía Local de Almoradí

La Fiscalía de Orihuela ha iniciado diligencias de investigación penal para indagar si se produjeron supuestas irregularidades en un proceso de concurso oposición a oficial de la Policía Local de Almoradí. La investigación se centra en la exclusión de tres agentes de los ocho que se presentaron a las pruebas psicotécnicas.

La denuncia presentada por estos policías locales subraya que el Ayuntamiento decidió que esa exclusión tras contratar el Ayuntamiento, de forma sobrevenida, a una psicóloga externa, ignorando a los dos psicólogos funcionarios de la propia institución que figuraban originalmente en las bases para valorar esa prueba. Así, dos días después de superar todos los candidatos las pruebas físicas se decreta una persona externa al Ayuntamiento para la corrección de la prueba psicotécnica.

El equipo de gobierno del Partido Popular justificó ese cambio en lo que los denunciantes califican como un presunto "exceso de trabajo" de los técnicos municipales.

Cambio de las reglas del juego

Este cambio de "reglas del juego" es el eje en el que se centra la denuncia, que señala la gestión de la cúpula del tribunal evaluador y al equipo de gobierno.

Un cambio en el proceso selectivo que afecta a estos agentes veteranos que "crea un clima de tensión y desmotivación sin precedentes en la plantilla". La plantilla para este municipio que supera los 20.000 habitantes cuenta con un total de unos 30 agentes, incluidos mandos. Tiene al concejal José Antonio Latorre como edil delegado.

El proceso selectivo, judicializado por tres agentes del cuerpo tras detectar presuntas anomalías graves, ha dado un giro clave: la vista fijada para el próximo 4 de mayo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Elche ha quedado congelada debido a la apertura de un nuevo frente judicial prioritario, dada la gravedad de los indicios apreciados por la Fiscalía.

Un diálogo negado

Antes de acudir a la vía judicial, los policías -en un ejercicio que definen como de "lealtad institucional"- solicitaron "reiteradamente" audiencias con la máxima representación del Consistorio, alcaldesa María Gómez (PP), para informar sobre las graves anomalías que, a su juicio, observaron en el desarrollo de la oposición puesto que solo se modificó al personal evaluador cuando los ocho aspirantes rebasaron las pruebas físicas.

"Sin embargo, la respuesta fue el silencio. La negativa a mantener cualquier tipo de conversación frustró la vía amistosa y les obligó a buscar el amparo de los tribunales".

Coche patrulla de la Policía Local de Almoradí junto al retén principal / INFORMACIÓN

Prudencia

Según fuentes consultadas por INFORMACIÓN "lejos de adoptar una postura de prudencia o esperar a que los tribunales esclarezcan definitivamente los hechos, el Ayuntamiento de Almoradí no ceja en su empeño de sacar adelante el proceso selectivo" con los cuatro agentes que han obtenido la mejor valoración.

A pesar de que la causa se encuentra "completamente judicializada" y con una investigación en curso, el equipo de Gobierno sigue "forzando los trámites administrativos para consolidar y hacer efectivos los nombramientos del resto de los opositores en sus plazas de oficial", aunque de forma accidental no definitiva, hasta que realicen el curso de formación del IVASPE.

Tramitación

Esta decisión de continuar con la tramitación, introduce una profunda incertidumbre sobre el futuro organizativo del cuerpo, ya que una resolución judicial que determine la nulidad de las actuaciones obligaría a deshacer todos los nombramientos efectuados hasta la fecha.

Como recogió INFORMACIÓN, inicialmente, los agentes optaron por la vía del recurso contencioso-administrativo. La vista estaba fijada para el 4 de mayo en un juzgado de Elche. Pero ese procedimiento se ha congelado tras la apertura de un nuevo frente judicial dada la supuesta gravedad de los indicios apreciados por la Fiscalía.

La denuncia no señala responsables concretos de los hechos ni delitos. Solo describe la secuencia del procedimiento administrativo y sus posibles irregularidades.