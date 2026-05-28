El Ayuntamiento ordena la retirada de la terraza fija que tapona la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja ha desestimado un recurso presentado por la empresa titular de un restaurante del paseo marítimo, una de las más conocidas de la ciudad, contra la denegación de la autorización para instalar terrazas en la vía pública. La resolución municipal rechaza que el establecimiento mantenga la extensa terraza fija, cubierta y acristalada, ubicada en la calle del Mar en su intersección con el paseo marítimo y reclama que sea retirada por motivos de seguridad. El mismo documento confirmaba un decreto anterior, del 4 de marzo de 2026, por el que se rechazó la ocupación del dominio público y se requirió la retirada de los elementos instalados sin autorización. Algo que la empresa, a día de hoy, no ha cumplido.

Recurso

El recurso de reposición fue presentado el 31 de marzo y la firma, que no ha querido valorar la decisión municipal a preguntas de INFORMACIÓN, solicitó también que se suspendiera la aplicación de la denegación. Una suspensión que el Ayuntamiento rechaza al considerar que no se dan los requisitos para paralizar la ejecución de la retirada de la autorización y de la terraza. La resolución señala que la negativa se apoya en informes técnicos desfavorables por incumplimientos del código técnico de la edificación, en concreto del apartado relativo a la seguridad de la evacuación en caso de incendio. La estructura fija de la terraza en este tramo de la calle -junto a las mesas y sillas del restaurante que nunca se retiran-, ocupa de forma permanente el vial en su confluencia con el popular Paseo de las Rocas, por el que transitan miles de personas en época estival. Una situación que ha sido denunciada con la presentación de múltiples quejas ante el Ayuntamiento por los vecinos de los edificios colindantes desde hace más de cinco años.

Expediente de infracción urbanística

La novedad que diferencia este decreto respecto a otros similares impulsados en los últimos meses por el mismo área municipal, resuelto por muchos hosteleros pagando tasas o presentando proyectos y documentación, es que, además, incluye un expediente por incumplimiento de la normativa urbanística. Existe un procedimiento de protección de la legalidad urbanística en curso, iniciado el 21 de enero de 2026, tras una denuncia recibida en octubre de 2025 en el área de Urbanismo municipal, que afecta directamente a la estructura sobre la que se solicitaba la ocupación de la vía pública. La administración sostiene que esa situación urbanística "no ha sido desvirtuada" por el recurso y "que no se han aportado elementos nuevos que contradigan los informes técnicos".

Interés general

El área de Vía Pública y Aperturas añade que la ocupación del dominio público sin autorización afecta "al interés general, al uso común del espacio público y a las condiciones de seguridad". Por todo ello, el Ayuntamiento confirma la denegación de la terraza, rechaza la suspensión solicitada y mantiene la obligación de retirar de forma inmediata los elementos instalados en la vía pública que carecen del permiso pertinente.

Extracto del informe de expediente de infracción urbanística / INFORMACIÓN

Vía judicial

Contra esta resolución, firme en vía administrativa, la empresa puede acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo de Elche en el plazo de dos meses desde la notificación. De llevar a cabo esta acción judicial podría solicitar, además, la suspensión cautelar de la orden.

Sobre el terreno las instalaciones siguen igual. El único cambio realizado por el establecimiento en los últimos meses es el cumplimiento de la normativa de dejar un pasillo peatonal entre la fachada del restaurante y la propia terraza. Durante los últimos años el negocio de hostelería ha ubicado distintos elementos de mobiliario con lo que ocupaba de facto ese suelo público e impedía el paso de los viandantes. Ahora, por el contrario, el pasillo se encuentra abierto al tránsito. También se ha retirado una zona de sillas y mesas contigua a la terraza fija de la calle del Mar, pero esta última estructura acristalada sobre la que recae el expediente de infracción urbanística y la suspensión de ocupación se mantiene y se utiliza como comedor exterior del restaurante a diario.

Adaptaciones y reuniones

Pese a la contundencia sobre el papel de la resolución municipal que habla de retirada inmediata de todos los elementos por carecer de autorización, el concejal de Ocupación de Vía Pública y Policía, Federico Alarcón, restó importancia al incumplimiento -de su propia orden- por parte del establecimiento y aseguró que se han mantenido "reuniones" para que "adapte" la terraza a la normativa. Aseguró, además, que la empresa ha comenzado a tomar medidas.

Alarcón enmarcó esta actuación en la intensificación de los controles sobre la ocupación de dominio público que lleva cabo el Ayuntamiento de Torrevieja tras el periodo de pandemia en el que se relajaron. Al suspenderse el cobro de tasas, la propia ordenanza municipal dejó de cumplirse como tal para respaldar al sector, lo que provocó abusos con ampliaciones excesivas y sin control de la ocupación de espacio de paso para peatones.

Terraza fija al final de la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja / INFORMACIÓN

Endurecer los controles

La ciudad fue una de las últimas de España en reinstaurar la tasa y en ese momento el área que dirige Alarcón decidió, también, reinterpretar la ordenanza para aprovechar que comenzaba de cero en el cobro de la ocupación de dominio público de más de 600 establecimientos. Con un refuerzo de los efectivos de Policía adscritos al área de Ocupación, se solicitaba que los requisitos que indica la normativa se argumentaran de una forma más sólida y que la propia autorización lo expresara formalmente de un modo más detallado: ahora se valida acompañada con proyectos de profesionales habilitados para firmarlos y un plano con la ubicación exacta de las mesas y sillas, número y superficie ocupada.

Este mayor celo municipal ha provocado en los últimos meses una cascada de suspensiones de autorizaciones porque muchos establecimientos arrastraban deudas del pago de tasas o carecen de documentación. La mayoría de denegaciones se han resuelto de forma favorable tras completar la documentación, pero el Ayuntamiento, en algunos casos, ha intervenido retirando por su cuenta mesas y sillas e imponiendo multas.

Cambio de criterio

En el caso del restaurante del Paseo de las Rocas que ocupa también la calle del Mar, el equipo de la policía local responsable de supervisar la ocupación de la vía pública ha cambiado de criterio. Cuando los vecinos trasladaron a INFORMACIÓN sus quejas por la terraza y el supuesto tapón que ejerce en el tramo final de la calle del Mar con el paseo marítimo, Alarcón señaló que el informe del entonces oficial de la Policía Local responsable señalaba que la marquesina cerrada con cristaleras "era desmontable", cumplía la legislación de seguridad y evacuación y la validaba. Con la misma normativa, pero con otros ojos observando lo que era evidente para los vecinos -y para otros hosteleros que ven un supuesto agravio en la ventaja de este restaurante durante tantos años-, el criterio ha cambiado.

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Tampoco es el único. A lo largo de todo paseo marítimo y hasta la Punta Margalla, las populares Columnas, se pueden encontrar varios ejemplos de ocupaciones del espacio público con robustas terrazas fijas, que incluso han integrado palmeras municipales en sus terrazas.