El centro Oriol tiene comedor cinco meses después de que los usuarios volvieran al Palmeral

Cinco meses después de que los usuarios del Centro Ocupacional Oriol volvieran a las rehabilitadas instalaciones del Palmeral, arrasadas por la dana de 2019, el servicio de comedor volverá a funcionar el próximo lunes tras seis años suspendido.

Con la recuperación de esta prestación esencial, el Ayuntamiento de Orihuela da respuesta a una reivindicación histórica de las familias y de los propios usuarios del centro, que durante años han reclamado la vuelta de un comedor adaptado a las necesidades de las personas con diversidad funcional intelectual y del desarrollo.

El nuevo servicio, que dará cobertura a unos 50 usuarios del centro, además del personal que desarrolla su actividad en estas instalaciones municipales, funcionará de lunes a viernes durante el calendario lectivo y contará con comida elaborada y supervisada para garantizar una alimentación equilibrada, saludable y adaptada a las diferentes necesidades nutricionales.

Asimismo, se contemplan menús específicos para usuarios con necesidades alimentarias concretas, dietas especiales, menús triturados y adaptaciones personalizadas en función de las indicaciones médicas o nutricionales. El servicio incluirá también menús especiales en fechas señaladas y actividades organizadas por el centro, contribuyendo a mejorar la convivencia y la participación de los usuarios en la vida diaria del Centro Ocupacional Oriol.

La concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, ha destacado que "era una prioridad recuperar este servicio tan necesario para los usuarios y sus familias", señalando además que "no podíamos permitir que un servicio tan importante continuara paralizado. Recuperar el comedor era una cuestión de dignidad, bienestar y atención".

El contrato salió a licitación a principios de año por 283.936 euros anuales durante tres años, un presupuesto que la empresa que se ha hecho con el concurso al que se presentaron otras dos más, Serunion, ha rebajado a 232.827 euros. Ahora falta que se adjudique el mobiliario y equipamiento del edificio, cuyo plazo para presentar ofertas finalizó a principios de mayo con una cuantía de 242.241 euros.

La edil de Bienestar Social ha concluido que "este servicio no solo garantiza una alimentación adecuada y adaptada, sino que también mejora la atención integral, la autonomía y el bienestar diario de las personas usuarias".