La CHS invertirá 299.000 euros en combatir a las especies invasoras en el río Segura

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha publicado el anuncio de licitación del servicio de control y seguimiento de especies exóticas invasoras en la Demarcación Hidrográfica del Segura, con un presupuesto de 299.692,15 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 12 meses, prorrogable por otro periodo máximo de igual duración.

Amenazas

La entidad de la gestion de cuenca explica que las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales amenazas para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y pueden comprometer el buen estado de las masas de agua, objetivo recogido en la Directiva Marco del Agua y en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2022-2027.

El contrato tiene como finalidad mejorar el conocimiento sobre la presencia y distribución de especies exóticas invasoras en los ecosistemas acuáticos continentales de la cuenca del Segura, con el objetivo de reforzar la prevención, el control y la adopción de medidas de gestión adaptadas a la evolución real de estas especies.

Seguimiento

Los trabajos se centrarán en cuatro líneas principales: continuar el seguimiento del mejillón cebra y la almeja asiática; incorporar técnicas de ADN ambiental para la detección temprana del mejillón cebra; mejorar el conocimiento de la fauna piscícola para apoyar la gestión de obstáculos transversales en los ríos; y avanzar en el seguimiento de especies de cangrejos presentes en la demarcación, entre ellas el cangrejo rojo o americano, el cangrejo señal y el cangrejo azul. Aunque la mayor parte del presupuesto de muestreo y observación en la red de embalses y los distintos tramos del río se dedica al mejillón cebra.

Entre las actuaciones previstas se incluyen campañas de muestreo de larvas y adultos de mejillón cebra y almeja asiática en embalses y puntos de control de la demarcación, análisis de muestras, seguimiento de adultos en sedimentos y otras superficies, así como la retirada manual y mecánica de ejemplares adultos de mejillón cebra en zonas donde ya se ha constatado su presencia.

Cangrejo invasor capturado en la cuenca del Segura / INFORMACIÓN

Con esta licitación, la Confederación Hidrográfica del Segura asegura que "refuerza la vigilancia ambiental de la cuenca, mejora la detección temprana de especies exóticas invasoras y avanza en la protección del dominio público hidráulico y de los ecosistemas asociados".