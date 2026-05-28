MEDIO AMBIENTE
La CHS invertirá 299.000 euros en combatir a las especies invasoras en el río Segura
El objetivo es realizar un seguimiento a los ejemplares más dañinas como el cangrejo americano y el cangrejo azul pero sobre todo en retirar manualmente los ejemplares de mejillón cebra
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha publicado el anuncio de licitación del servicio de control y seguimiento de especies exóticas invasoras en la Demarcación Hidrográfica del Segura, con un presupuesto de 299.692,15 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 12 meses, prorrogable por otro periodo máximo de igual duración.
Amenazas
La entidad de la gestion de cuenca explica que las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales amenazas para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y pueden comprometer el buen estado de las masas de agua, objetivo recogido en la Directiva Marco del Agua y en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2022-2027.
El contrato tiene como finalidad mejorar el conocimiento sobre la presencia y distribución de especies exóticas invasoras en los ecosistemas acuáticos continentales de la cuenca del Segura, con el objetivo de reforzar la prevención, el control y la adopción de medidas de gestión adaptadas a la evolución real de estas especies.
Seguimiento
Los trabajos se centrarán en cuatro líneas principales: continuar el seguimiento del mejillón cebra y la almeja asiática; incorporar técnicas de ADN ambiental para la detección temprana del mejillón cebra; mejorar el conocimiento de la fauna piscícola para apoyar la gestión de obstáculos transversales en los ríos; y avanzar en el seguimiento de especies de cangrejos presentes en la demarcación, entre ellas el cangrejo rojo o americano, el cangrejo señal y el cangrejo azul. Aunque la mayor parte del presupuesto de muestreo y observación en la red de embalses y los distintos tramos del río se dedica al mejillón cebra.
Entre las actuaciones previstas se incluyen campañas de muestreo de larvas y adultos de mejillón cebra y almeja asiática en embalses y puntos de control de la demarcación, análisis de muestras, seguimiento de adultos en sedimentos y otras superficies, así como la retirada manual y mecánica de ejemplares adultos de mejillón cebra en zonas donde ya se ha constatado su presencia.
Con esta licitación, la Confederación Hidrográfica del Segura asegura que "refuerza la vigilancia ambiental de la cuenca, mejora la detección temprana de especies exóticas invasoras y avanza en la protección del dominio público hidráulico y de los ecosistemas asociados".
Suscríbete para seguir leyendo
- Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja
- Dos heridos tras un incendio en el Hospital de Torrevieja que obliga a evacuar la segunda planta
- La Generalitat pide a Torrevieja que renuncie a casi tres millones de euros para la ampliación del IES Libertas
- El Supremo tumba el recurso de los regantes del Scrats y da vía libre al recorte en un 50 % del trasvase Tajo-Segura
- La glorieta de Punta Prima de la N-332 en Torrevieja ya tiene los semáforos inteligentes, aunque de momento solo en ámbar
- Un error de tramitación municipal deja a 22 colegios e institutos de Torrevieja sin programa de prevención de drogodependencias
- Albatera da la bienvenida a la temporada de su fruto estrella con el Corte de la Breva 2026
- Los embalses del Segura alcanzan el 60 % de su capacidad en uno de los mejores registros de los últimos 25 años a las puertas del verano