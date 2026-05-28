La construcción de cientos de viviendas turísticas desborda el centro de salud de San Miguel de Salinas: los vecinos protestan en la calle

Cientos de vecinos de San Miguel de Salinas protagonizaron el miércoles una protesta frente al centro de salud del municipio para reclamar a la Generalitat su ampliación. Este centro de salud atiende a las poblaciones de Los Montesinos, Torremendo, urbanización Entrenaranjos y San Miguel de Salinas, se construyó hace más de un cuarto de siglo. En aquel momento San Miguel de Salinas contaba con apenas 3.200 habitantes; ahora, con más del triple de población la infraestructura está dotada con la misma dotación médica y oferta sanitaria.

"No se puede crecer ni ofertar más servicios porque no hay espacio material para ello y el servicio, que recibimos, empeora con el aumento de las ratios pacientes /profesionales médicos", según señaló un portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad y presidente de la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas, Manuel Gómez.

Por su parte, el número de consultas sanitarias, según las memorias de sanidad departamentales, sólo en San Miguel de Salinas en 2025, se han realizado 35.997 consultas más que en 2024, lo que supone un incremento del 66 %.

Nuevos residentes

"Las oleadas de nuevos residentes van llegando; pero el aumento de los servicios públicos, como el sanitario, ni está ni se le espera. Los ciudadanos y ciudadanas con la masificación y la falta de recursos sufrimos una pérdida de calidad de vida. En sanidad, que nadie lo olvide, se pone en juego la vida, nuestra vida", advirtieron en la convocatoria.

Según los datos oficiales que manejan los vecinos, San Miguel de Salinas es, de las cinco zonas básicas de salud del departamento de Torrevieja, "la peor dotada". Es la única zona básica, que carece de un centro de salud integrado, entre otras causas, por la falta de espacio. Un centro integrado, además de las consultas habituales, puede ofrecer la realización de pruebas radiográficas, sesiones de rehabilitación y recuperación y determinadas consultas de especialistas y así reducir desplazamientos evitables al hospital de Torrevieja.

Protesta en el centro del casco urbano de San Miguel de Salinas / informacion

Viviendas

La construcción de viviendas y el aumento de población crece "a un ritmo vertiginoso". Según datos oficiales del colegio de arquitectos de Alicante, San Miguel de Salinas, con 320 casas visadas, ocupa la segunda posición de viviendas iniciadas en la provincia, solo por detrás de Torrevieja, señalan los vecinos. En el último quinquenio la población empadronada, que no se corresponde con la población residente, que la duplica, ha experimentado un crecimiento de 2.000 nuevos residentes y al alza. La cifra de empadronados se sitúa en la actualidad en más de 8.000 habitantes.

Gerente y Ayuntamiento acordaron la ampliación del Centro de Salud a principios de 2023, según se hizo público en nota de prensa emitida por la Gerencia el 16 de febrero de 2023. El Ayuntamiento realizó el estudio de viabilidad de la ampliación. Una obra rápida, sencilla y barata.

Dos años después y hace justo un año ante la falta de información y el inmovilismo de la situación, esta plataforma convocó una concentración en este mismo lugar. El pleno municipal de mayo de 2025 hizo suya la reivindicación. Hoy, un año después, nada se ha avanzado.

De apagafuegos de la Generalitat

El concejal socialista de Sanidad, Óscar Patiño, cuatro días antes de la convocatoria de esta concentración, para intentar desactivarla, volvió a prometer a la ciudadanía lo que ya estaba acordado hace tres años, "que no se ha cumplido y no se sabe el por qué". Consellería y Ayuntamiento "vuelven a vender humo tres años después", a juicio de los vecinos. El edil señaló que hay "partidas presupuestarias" para la ampliación. No es cierto. Oficialmente, no se ha licitado ni la adjudicación de la redacción del anteproyecto.

La ampliación del Centro de Salud supondría un salto de calidad importante en la oferta sanitaria del municipio. El gasto de las obras está tasado, según Memoria Valorada de 2023 realizada por los técnicos municipales, en 401.763 euros. No se comprende "la racanería ni las largas de la Conselleria" a un gasto "tan nimio e insignificante", en opinión de los vecinos, en correspondencia con el beneficio que conlleva; ni tampoco "es entendible la postura del Ayuntamiento ante la dilación de un asunto como éste; cuando, por ejemplo, el remanente de tesorería para gastos generales de 2025 del Ayuntamiento del San Miguel, según la liquidación presupuestaria, fue de 4.234.441 euros. Aunque el municipio no puede asumir la financiación del centro.

En cualquier caso el Ayuntamiento requeriría un acuerdo especial si tuviera que financiar la obra -algo que, por ejemplo, hizo Pilar de la Horadada hace unos años para ampliar su centro de salud- porque es una competencia de la Generalitat.

Sin previsión

El colectivo vecinal señala que fue hace tres años el pleno municipal aprobó la construcción de tres mil viviendas más; pero sin la previsión de los servicios públicos necesarios. "En sanidad ni siquiera hay prevista una parcela de suelo dotacional para atender las necesidades futuras; sólo cabe la ampliación del actual edificio hasta donde sea posible", recuerdan.