Cuenta atrás para el estreno del himno oficial de los de Moros y Cristianos de Orihuela
La Asociación de Fiestas Santas Justa y Rufina presenta este viernes la composición ganadora en la plaza Ramón Sijé
Si las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela, declaradas de Interés Turístico Nacional y con más de medio siglo de historia, merecían un himno propio que las represente y las identifique, ya lo tienen.
La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina celebra este viernes el estreno oficial de la composición ganadora, a las 21 horas en la plaza Ramón Sijé, con un acto abierto al público que promete ser un momento histórico para las fiestas de la Reconquista.
El himno oficial nace con el objetivo de representar a los festeros y festeras en los distintos actos que se celebran tanto durante el mes de julio como a lo largo del resto del año, porque "sin la música, nuestras fiestas no serían ni por asomo parecidas a como las conocemos", ha manifestado el presidente de la asociación, Enrique Riquelme.
La iniciativa partió hace varios meses con la convocatoria de un concurso abierto para la creación de esta obra musical. Tras el proceso de selección, un jurado profesional eligió como finalistas tres composiciones tituladas Oriol, Orihuela está en fiestas y Fiestas de la Reconquista. Durante las últimas semanas, los propios festeros han decidido la obra ganadora mediante un proceso de votación.
Riquelme ha disculpado algunos problemas técnicos que ha habido en el acceso a la aplicación, aunque ha considerado que se solventaron a través del "plazo que se dio para votar físicamente en la Casa del Festero Domingo Espinosa Albertus a esas personas que no pudieron acceder o a quienes por la brecha digital no tenían acceso a esta tecnología".
También ha querido agradecer públicamente la implicación y participación del colectivo festero en esta iniciativa, así como a los profesionales que han hecho posible este concurso, entre quienes ha destacado a Marta Perales, festera y presidenta de la Unión Lírica Orcelitana.
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