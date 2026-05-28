Guardamar del Segura celebra la 22ª Setmana Gastronòmica de la Nyora i el Llagostí del 1 al 7 de junio
La cita culinaria reunirá tradición, creatividad y producto local en una semana dedicada a dos emblemas de la huerta y el mar
Guardamar del Segura volverá a convertirse, del 1 al 7 de junio, en epicentro de la gastronomía mediterránea con la celebración de la 22ª edición de la Setmana Gastronòmica de la Nyora i el Llagostí. Se trata de un evento ya plenamente consolidado en el calendario culinario de la provincia y que, año tras año, atrae a vecinos y visitantes deseosos de descubrir y disfrutar los sabores más representativos de la localidad.
Durante toda la semana, la ñora y el langostino serán los grandes protagonistas de unas jornadas que ponen en valor dos de los productos más emblemáticos de la huerta y el mar. Ambos ingredientes, profundamente ligados a la identidad gastronómica del municipio, servirán de inspiración para una programación culinaria que combina tradición, creatividad y excelencia gastronómica.
La iniciativa está organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, en colaboración con la Asociación de Restauradores de la localidad. Desde la organización se destaca la importancia de unas jornadas que no solo impulsan la gastronomía local, sino que también contribuyen a promocionar el municipio como destino turístico, cultural y natural.
En esta 22ª edición participarán los restaurantes Club Náutico, El Jardín, Hotel Eden Mar, Jaime Legend y Origen. Todos ellos ofrecerán una cuidada selección de platos en los que la intensidad de la ñora y la frescura del langostino se fusionarán con aromas y sabores puramente mediterráneos. Cada establecimiento aportará su propia visión culinaria, dando forma a menús pensados para resaltar la riqueza de estos ingredientes y su versatilidad en la cocina. De este modo, la Setmana Gastronòmica de la Nyora i el Llagostí se presenta como una oportunidad para saborear la cocina local desde distintas interpretaciones, siempre con el Mediterráneo como hilo conductor y con la calidad del producto de proximidad como seña de identidad.
La Setmana Gastronòmica de la Nyora i el Llagostí se presenta, una vez más, como una auténtica fiesta para los sentidos y como un atractivo plan para quienes buscan disfrutar de la mejor cocina local en un entorno privilegiado. La combinación de gastronomía, paisaje, patrimonio y hospitalidad convierte estas jornadas en una de las propuestas más esperadas del calendario turístico y gastronómico de Guardamar del Segura.
La cita supone, además, una oportunidad única para conocer Guardamar del Segura y su privilegiado entorno natural. El municipio cuenta con un paisaje marcado por su sistema dunar y por la extensa pinada situada a orillas del mar, espacios que forman parte esencial de su atractivo. A ello se suma su rico patrimonio histórico y arqueológico, que convierte a Guardamar en un lugar de ensueño para los amantes de la naturaleza, la cultura y la mejor tradición e innovación culinaria.
Las personas interesadas pueden consultar los menús completos y toda la información sobre las jornadas en la web turística oficial www.guardamarturismo.com
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