Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Negociación huelga EducaciónRenuncia SelectividadEntrevista Enrique RiquelmeNuevo entrenador ElcheOperación antiterrorista
instagramlinkedin

CALLOSA DE SEGURA

Iberdrola refuerza su presencia en Callosa de Segura con un nuevo punto de atención al cliente

La empresa de energía abre un nuevo espacio en la comarca Vega Baja para mejorar la atención y asesoramiento a sus clientes

Nuevo punto de atención al cliente de Iberdrola en Callosa de Segura

Nuevo punto de atención al cliente de Iberdrola en Callosa de Segura / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

CALLOSA DE SEGURA

Iberdrola ha reforzado su atención presencial en Callosa de Segura con la puesta en marcha de un nuevo punto de atención al cliente, un espacio destinado a mejorar el servicio y el asesoramiento energético a los ciudadanos de la comarca Vega Baja, según un comunicado de la firma multinacional.

En la inauguración del nuevo punto de atención, ubicado en calle Nuestra Señora de los Desamparados, 14, han estado presentes los concejales del Ayuntamiento de Callosa de Segura, José Ginés Pelegrin y Ángel García Aguilar; acompañados por el responsable de Clientes Particulares y Pymes de Alicante y Murcia, Jesús Candenas, junto al responsable de Mora Solutions, la empresa colaboradora que va a gestionar la oficina, Diego Pascual.

El establecimiento, que estará abierto de lunes a jueves en horario de 8.30 a 14.30 horas y de 15 a 17.30 horas y viernes de 8.30 a 14.30 horas, pone a disposición de los clientes un equipo especializado para ofrecer un servicio cercano y personalizado, facilitando el acompañamiento en todas las gestiones energéticas.

Desde este nuevo punto de atención, los clientes pueden recibir recomendaciones personalizadas sobre los planes de electricidad y gas que mejor se adapten a sus necesidades, así como información sobre los nuevos servicios energéticos de la compañía.

Asimismo, se ofrece asesoramiento en autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización, aerotermia y rehabilitación energética, además de soluciones digitales como el Asistente Smart, que permite controlar el consumo y fomentar el ahorro energético.

El espacio permite también realizar todas las gestiones habituales relacionadas con los suministros, como altas, bajas o cambios de titularidad, facilitando los trámites y mejorando la experiencia de los clientes.

Punto de atención al cliente de Iberdrola en Callosa de Segura

Punto de atención al cliente de Iberdrola en Callosa de Segura / INFORMACIÓN

125 años de historia y compromiso

La empresa celebra este año su 125 aniversario con un extenso programa de actividades por toda España bajo el lema 125 años luz, que evoca la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus perspectivas de futuro.

A lo largo de estos meses, la compañía desplegará una intensa agenda que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música e iluminaciones de edificios singulares con el objetivo de compartir esta celebración con empleados, clientes, accionistas y el conjunto de la sociedad.

Fundada en 1901 como Hidroeléctrica Ibérica, ha recorrido un largo camino hasta convertirse en la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las dos mayores del mundo. En los últimos 25 años, su crecimiento y expansión internacional la han consolidado como un grupo global que da servicio a más de 100 millones de personas, impulsa la internacionalización de numerosas empresas españolas y cuya actividad sostiene 120.000 empleos en España y más de medio millón en todo el mundo.

Noticias relacionadas

La multinacional cuenta con en la provincia de Alicante con 48 puntos de atención al cliente. En el enlace https://oficinas.iberdrola.es/alicante pueden consultarse las ubicaciones y horarios, así como solicitar cita previa en aquellos que ofrezcan esta posibilidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja
  2. Dos heridos tras un incendio en el Hospital de Torrevieja que obliga a evacuar la segunda planta
  3. La Generalitat pide a Torrevieja que renuncie a casi tres millones de euros para la ampliación del IES Libertas
  4. El Supremo tumba el recurso de los regantes del Scrats y da vía libre al recorte en un 50 % del trasvase Tajo-Segura
  5. La glorieta de Punta Prima de la N-332 en Torrevieja ya tiene los semáforos inteligentes, aunque de momento solo en ámbar
  6. Un error de tramitación municipal deja a 22 colegios e institutos de Torrevieja sin programa de prevención de drogodependencias
  7. Albatera da la bienvenida a la temporada de su fruto estrella con el Corte de la Breva 2026
  8. Los embalses del Segura alcanzan el 60 % de su capacidad en uno de los mejores registros de los últimos 25 años a las puertas del verano

Iberdrola refuerza su presencia en Callosa de Segura con un nuevo punto de atención al cliente

Iberdrola refuerza su presencia en Callosa de Segura con un nuevo punto de atención al cliente

El Ayuntamiento ordena la retirada de la terraza fija que tapona la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja

El Ayuntamiento ordena la retirada de la terraza fija que tapona la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja

Muere un holandés de 58 años en un accidente entre una furgoneta y una moto en Orihuela

Muere un holandés de 58 años en un accidente entre una furgoneta y una moto en Orihuela

El centro Oriol tiene comedor cinco meses después de que los usuarios volvieran al Palmeral

El centro Oriol tiene comedor cinco meses después de que los usuarios volvieran al Palmeral

La CHS centra en el mejillón cebra su inversión para combatir las especies invasoras de la cuenca del Segura

La CHS centra en el mejillón cebra su inversión para combatir las especies invasoras de la cuenca del Segura

Vox, otra vez solo en Orihuela en su rechazo a la inmigración y a políticas LGTBI

Vox, otra vez solo en Orihuela en su rechazo a la inmigración y a políticas LGTBI

Elevan a la diez las detenciones en la operación antiterrorista de la Policía Nacional en Alicante

Elevan a la diez las detenciones en la operación antiterrorista de la Policía Nacional en Alicante

La entidad estatal Casa 47 anuncia 157 viviendas en Dénia, Elche, Monóvar, Novelda, Orihuela y Pedreguer

La entidad estatal Casa 47 anuncia 157 viviendas en Dénia, Elche, Monóvar, Novelda, Orihuela y Pedreguer
Tracking Pixel Contents