Iberdrola refuerza su presencia en Callosa de Segura con un nuevo punto de atención al cliente

Iberdrola ha reforzado su atención presencial en Callosa de Segura con la puesta en marcha de un nuevo punto de atención al cliente, un espacio destinado a mejorar el servicio y el asesoramiento energético a los ciudadanos de la comarca Vega Baja, según un comunicado de la firma multinacional.

En la inauguración del nuevo punto de atención, ubicado en calle Nuestra Señora de los Desamparados, 14, han estado presentes los concejales del Ayuntamiento de Callosa de Segura, José Ginés Pelegrin y Ángel García Aguilar; acompañados por el responsable de Clientes Particulares y Pymes de Alicante y Murcia, Jesús Candenas, junto al responsable de Mora Solutions, la empresa colaboradora que va a gestionar la oficina, Diego Pascual.

El establecimiento, que estará abierto de lunes a jueves en horario de 8.30 a 14.30 horas y de 15 a 17.30 horas y viernes de 8.30 a 14.30 horas, pone a disposición de los clientes un equipo especializado para ofrecer un servicio cercano y personalizado, facilitando el acompañamiento en todas las gestiones energéticas.

Desde este nuevo punto de atención, los clientes pueden recibir recomendaciones personalizadas sobre los planes de electricidad y gas que mejor se adapten a sus necesidades, así como información sobre los nuevos servicios energéticos de la compañía.

Asimismo, se ofrece asesoramiento en autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización, aerotermia y rehabilitación energética, además de soluciones digitales como el Asistente Smart, que permite controlar el consumo y fomentar el ahorro energético.

El espacio permite también realizar todas las gestiones habituales relacionadas con los suministros, como altas, bajas o cambios de titularidad, facilitando los trámites y mejorando la experiencia de los clientes.

Punto de atención al cliente de Iberdrola en Callosa de Segura / INFORMACIÓN

125 años de historia y compromiso

La empresa celebra este año su 125 aniversario con un extenso programa de actividades por toda España bajo el lema 125 años luz, que evoca la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus perspectivas de futuro.

A lo largo de estos meses, la compañía desplegará una intensa agenda que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música e iluminaciones de edificios singulares con el objetivo de compartir esta celebración con empleados, clientes, accionistas y el conjunto de la sociedad.

Fundada en 1901 como Hidroeléctrica Ibérica, ha recorrido un largo camino hasta convertirse en la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las dos mayores del mundo. En los últimos 25 años, su crecimiento y expansión internacional la han consolidado como un grupo global que da servicio a más de 100 millones de personas, impulsa la internacionalización de numerosas empresas españolas y cuya actividad sostiene 120.000 empleos en España y más de medio millón en todo el mundo.

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