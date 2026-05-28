Muere un holandés de 58 años en un accidente entre una furgoneta y una moto en Orihuela
Uno de los vehículos ha invadido el carril contrario en una doble curva muy cerrada de la CV-949 del embalse de La Pedrera
Un accidente entre una furgoneta y una moto deja un fallecido en el primer kilómetro de la CV-949, en el entorno del emblase de La Pedrera en Orihuela.
El siniestro se ha producido a primera hora de la tarde de este jueves cuando uno de los implicados ha invadido el carril contrario en una doble curva muy cerrada de este vial.
Los primeros efectivos en llegar hasta el lugar han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar a uno de los accidentados, un hombre holandés de 58 años, pero no se ha podido hacer nada por su vida.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), tras recibir el aviso a las 15.10 horas, ha desplazado un helicóptero medicalizado y un SAMU.
Hace un año, en este mismo entorno, murió un joven de 29 años, residente en Torrevieja y de origen italiano, en un accidente de tráfico tras colisionar una motocicleta y un turismo en la CV-925. El CICU también desplazó un helicóptero y una unidad del SAMU, pero tampoco hubo respuesta y finalmente se confirmó el fallecimiento en el lugar del suceso.
A principios del pasado mes de abril, tres ciclistas también resultaron heridos graves tras ser arrollados por un coche. Las víctimas del accidente de 56, 59 y 62 años eran de nacionalidad irlandesa y fueron atropellados cuando se incorporaban a una rotonda por la CV-925.
Esta carretera y la que le da continuidad, la CV-950, presenta una alta siniestralidad, con víctimas mortales en los últimos años.Tienen un uso turístico, frecuentada por residentes extranjeros en la Vega Baja. En la carretera, con la que se puede rodear el embalse desde Torremendo a Vistabella, confluye una elevada densidad de tráfico de turismos, senderistas que acuden al embalse, grupos de ciclistas practicando deporte, y sobre todo, motociclistas.
Reductores
La Generalitat, que es la competente en su mantenimiento, instaló reductores de velocidad en esta carretera y en la inmediatamente contigua de la CV-950 a finales del año 2022 a lo largo de todo el trayecto que discurre sobre la presa, además de habilitar aparcamientos en la zona de miradores al embalse, porque se organizaban, y sigue realizándose, carreras improvisadas de motos.
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