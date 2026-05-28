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Rescate de vértigo de la Policía Local de Orihuela: un cachorro cae por un acantilado de ocho metros en Aguamarina

Los agentes salvan al animal, de cinco meses, que se encontraba en una zona de difícil acceso

Rescate del cachorro en un acantilado de Aguamarina

Rescate del cachorro en un acantilado de Aguamarina / Policía Local de Orihuela

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Agentes de la Policía Local de Orihuela han rescatado a un cachorro de cinco meses que había caído por un acantilado de unos ocho metros en Aguamarina.

La intervención se realizó en una zona de difícil acceso, logrando sacar al animal con seguridad y ponerlo a salvo.

El cachorro fue entregado a sus propietarios, que lo trasladaron posteriormente a un centro veterinario para una revisión.

Una agente con el perro tras su rescate

Una agente con el perro en brazos tras su rescate / Policía Local de Orihuela

También en la Costa, en La Florida, hace unos días la Policía Local rescató a otro perro, en este caso de avanzada edad, tras el aviso de un vecino que dio la voz de alerta al divisar en un descampado, entre maleza y flores amarillas, un can extremadamente delgado e inmóvil bajo el sol.

Estado en el que se encontraba el animal en un descampado

Estado en el que se encontraba el animal en un descampado / Policía Local de Orihuela

Los agentes que se desplazaron hasta el lugar, en mitad del campo, no solo aplicaron el protocolo, sino también mimos y cuidados para salvarle la vida. Le ofrecieron agua y comida para recuperar sus fuerzas, mientras permanecieron a su lado dándole tranquilidad y cariño.

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Además de ponerlo a salvo, localizaron a sus propietarios.

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