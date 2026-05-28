El Teatro Circo de Orihuela vuelve a llenar de humor, sabor y buen ambiente sus noches con “Risas y Picoteo”

El Teatro Circo de Orihuela continúa este viernes 29 de mayo con la segunda edición de “Risas y Picoteo”, un ciclo que está convirtiendo las noches de primavera en una experiencia completa para disfrutar de la cultura de una forma diferente: con espectáculo, humor, música, gastronomía y un ambiente pensado para compartir.

Después del gran arranque vivido con “We Love Disco”, que reunió a más de 400 personas en una noche cargada de música, ritmo y energía, el ciclo regresa ahora con una nueva cita: “La Voz del Becario”, un espectáculo de humor protagonizado por Nía y El Famoso Trino, que llevará al escenario del Teatro Circo el lenguaje, los personajes y la frescura de las redes sociales.

La función tendrá lugar este viernes 29 de mayo y permitirá al público disfrutar no solo del espectáculo, sino también de una experiencia gourmet previa, que se servirá desde una hora antes del inicio. En esta ocasión, la propuesta gastronómica incluirá vino tinto o blanco de Alicante, acompañado de almendras con romero, una combinación pensada para poner en valor el producto local y convertir la asistencia al teatro en un plan completo.

“Risas y Picoteo” nació con una idea muy clara: que venir al Teatro Circo sea mucho más que sentarse en una butaca. Cada espectáculo se completa con una propuesta gastronómica exclusiva, creando una experiencia social, cercana y diferente, ideal para disfrutar con amigos, en pareja o en familia.

Además, uno de los grandes atractivos del ciclo es su abono especial de 35 euros, que incluye los cuatro espectáculos programados y la experiencia gastronómica previa de cada uno de ellos. Una fórmula muy asequible que permite disfrutar de varias noches de cultura, humor y gastronomía por un precio especialmente competitivo.

La programación comenzó el pasado 15 de mayo con “We Love Disco”, una fiesta musical de Producciones Yllana que rindió homenaje a los grandes éxitos de la música disco de los años 70, 80, 90 y 2000, con cantantes, bailarines, DJ en directo, pantallas LED y una puesta en escena vibrante. La respuesta del público confirmó la buena acogida de este formato, que une entretenimiento y convivencia en torno al Teatro Circo.

“La Voz del Becario”, un espectáculo de humor protagonizado por Nía y El Famoso Trino / .

Ahora será el turno de “La Voz del Becario”, una propuesta actual, dinámica y muy conectada con el público joven, en la que los personajes absurdos, las imitaciones, los monólogos satíricos y la actualidad se transforman en una noche de carcajadas. El humor que triunfa en redes salta al directo para ofrecer una función cercana, ágil y cargada de complicidad con los asistentes.

El ciclo continuará el 5 de junio con “Improhéroes”, un espectáculo de improvisación en el que el público participa activamente y cada función se construye en directo a partir de las ideas de los asistentes. La experiencia gourmet de esa noche estará formada por vino tinto o blanco de Jumilla y almendras sabor trufa.

La segunda edición de “Risas y Picoteo” finalizará el 6 de junio con Edu Soto, uno de los grandes nombres del humor nacional, que llegará al Teatro Circo con un espectáculo en el que se combinan comedia, música en directo, personajes imposibles y una puesta en escena llena de energía. Para esta última cita, la propuesta gastronómica incluirá vermut y almendras sabor queso.

Con esta programación, el Teatro Circo de Orihuela consolida una de las propuestas más originales de la temporada, apostando por una cultura accesible, cercana y pensada para disfrutar con los cinco sentidos. “Risas y Picoteo” no solo ofrece espectáculos de calidad, sino que transforma cada función en una noche completa de ocio, sabor y diversión.