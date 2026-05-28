El Auditorio de Torrevieja acogerá 548 alumnos para la prueba de la EBAU de los institutos de seis municipios de la Vega Baja

El concejal de Educación de Torrevieja, Ricardo Recuero, compareció este jueves para detallar la organización de las pruebas de acceso a la universidad (EVAU) que se desarrollarán en la ciudad el 2, 3 y 4 de junio.

En esta cuarta edición, Torrevieja consolida su sede en el Auditorio municipal como el tribunal más grande de la provincia de Alicante, con 548 alumnos examinándose de doce centros educativos de la comarca. A los centros educativos locales -seis institutos públicos y uno concertado- se suman estudiantes de otros municipios de la Vega Baja por proximidad, concretamente del IES Las Dunes de Guardamar del Segura, IES Remedios Muñoz de Los Montesinos, IES Playa Flamenca de Orihuela Costa, los IES 12 de octubre y Thiar de Pilar de la Horadada el IES Los Alcores de San Miguel de Salinas.

Los datos de la EBAU en Torrevieja / INFORMACIÓN CON ia

Logística

En cuanto a la logística del examen, todos los estudiantes están convocados a las 8:30 horas del martes 2 de junio. El acceso se organizará mediante un sistema de puntos de encuentro señalizados donde cada centro educativo tendrá asignado un coordinador con los listados y la documentación necesaria. Es imprescindible que los alumnos acudan con su DNI, pasaporte o tarjeta de residencia para acreditar su identidad.

Además, se han habilitado salas de estudio dentro del propio Auditorio para que los estudiantes puedan repasar o esperar con tranquilidad entre pruebas. No obstante, el uso de los aseos estará restringido exclusivamente a los tiempos de descanso o cambio entre exámenes, tal y como ha recordado el tribunal. De hecho, se ha elaborado un programa con los horarios a los que se puede acudir a esos aseos.

Ricardo Recuero, a la derecha, concejal de Educación de Torrevieja, durante la comparecencia / D. Pamies

Vigilancia tecnológica activa

En materia de seguridad, este año se incorpora como novedad la vigilancia tecnológica activa. Se instalarán detectores de frecuencia para garantizar la integridad de las pruebas. Por este motivo, todos los dispositivos móviles, relojes inteligentes o cualquier aparato con conexwifi internet o WiFi deberán estar completamente apagados -no en modo avión ni en silencio- y guardados en las mochilas durante todo el proceso. Esta medida, insistida por el tribunal y trasladada ya a los centros educativos, busca evitar incidencias que puedan derivar en la expulsión temporal del examen.

Se instalarán detectores de frecuencia para garantizar la integridad de las pruebas. Por este motivo, todos los dispositivos móviles, relojes inteligentes o cualquier aparato con WiFi deberán estar completamente apagados

Bus

Adicionalmente, el Ayuntamiento de Torrevieja pone en marcha un servicio especial de transporte urbano gratuito para facilitar el desplazamiento de los estudiantes durante los días de examen. Las rutas incluyen paradas en el intercambiador, HiperDino (Vigía), La Mata, La Veleta, Los Balcones y el IES Mediterráneo, con horarios de ida y vuelta tanto para el turno de mañana como para el de tarde.

El Auditorio de Torrevieja ha acogido como distrito la prueba de selectividad en los últimos cuatro años / Tony Sevilla

El edil, que fue el que impulsó hace cuatro años la constitución de este distrito en Torrevieja para evitar 60 kilómetros de desplazamiento diario a Orihuela, quiso trasladar un mensaje de confianza a los participantes: "Tu esfuerzo te ha traído hasta aquí y ahora confía en tu preparación". Tras los buenos resultados obtenidos en la edición anterior, desde la Concejalía de Educación se espera que esta nueva convocatoria, coordinada con la UMH, los centros educativos y los servicios de seguridad locales, se desarrolle con normalidad y permita a los 548 estudiantes alcanzar sus objetivos académicos.

Para que Torrevieja acoja la prueba es el Ayuntamiento el que asume los costes: unos 18.000 euros anuales.