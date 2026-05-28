Vox, otra vez solo en Orihuela en su rechazo a la inmigración y a políticas LGTBI

Cambio de rumbo de Vox en la nueva retribución de dos puestos directivos del Ayuntamiento de Orihuela, una propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, en manos del PP, que llegó al pleno de este jueves con dictamen desfavorable al no aprobarse en la comisión informativa previa a la sesión que fija el orden del día.

La formación que dirige Manuel Mestre había mostrado su disconformidad, absteniéndose en el salario propuesto para la Intervención (69.802 euros) y la asesoría jurídica (60.200), con efectos retroactivos desde la aprobación en diciembre de 2025 de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que Vox también rechazó. Sin embargo, en el pleno se alineó con su socio de gobierno, votando a favor sin siquiera querer intervenir en el debate, pese a las reiteradas peticiones por parte de la oposición para que diera explicaciones.

La oposición exigió que se aclarase la relación entre los socios de gobierno en cuanto a la RPT, que tiene tres fases -la tercera prevé creación de puestos de trabajo- y necesita de unos presupuestos, que no terminan de salir, para su implantación. "Se implantará progresivamente", indicó la edil de Recursos Humanos, Agustina Rodríguez.

Luis Boné, concejala de Ciudadanos, resumió las dudas que había sobre una propuesta que finalmente salió adelante con los votos de PP y Vox. Así, comenzó su intervención dejando claro que la falta de transparencia y los posibles intereses cruzados fueron precisamente los argumentos de Mestre para abstenerse en la comisión informativa.

Usando esas mismas objeciones, Boné afeó que la propuesta llegase con un retraso de seis meses, al mismo tiempo que recalcó que los criterios para establecer la retribución han sido valorados y fijados por el propio funcionario que ocupa el puesto de asesor jurídico por libre designación del alcalde, Pepe Vegara, subrayando que en la ficha descriptiva de funciones se habla de una jornada asignada del 100 % y al mismo tiempo se reconoce una cuantía de 120 euros mensuales -1.680 anuales- en concepto de especial dedicación.

"Un puesto de elevada responsabilidad con plena dedicación y con exigencias adicionales derivadas de esa disponibilidad especial y carga de trabajo que precisamente por ello plantea dudas sobre compatibilizar simultáneamente sus funciones en el Ayuntamiento de Orihuela con el desempeño de otras labores en el de Dolores", cuestionó Boné, que, con todo, celebró que "por fin se empiece a abordar la estructura municipal", pero criticó que sea "una actuación parcial e incompleta, realizada de forma discrecional, que parece que responde a hacer trajes a medida para algunos", en lugar de "abordarse de manera integral, planificada y homogénea", preguntándose cuál es el criterio para impulsar unos puestos y otros no.

Rodríguez, por su parte, defendió que no hay incompatibilidades y que el informe que avala la propuesta no solo fue realizado por el ser el asesor jurídico, sino también por otros miembros de Recursos Humanos.

Colectivo LGTBI

Hasta aquí la cara amable, con viraje incluido, entre los socios de gobierno. La discrepancia llegó a cuenta del servicio Orienta, un recurso público de atención integral a personas LGTBI impulsado en 2019 durante el gobierno valenciano del Botànic y cuya continuidad sigue sin garantizarse en la provincia de Alicante.

El PSOE reclamó una oficina LGTBI para la Vega Baja con sede en Orihuela, en una moción que salió adelante con el apoyo de todos los grupos excepto el voto en contra de Vox, cuya edil Anabel García sostuvo que "cualquier persona que sufra acoso o discriminación debe recibir apoyo de las instituciones municipales, pero no vamos a apoyar chiringuitos ideológicos con dinero público". "Para chiringuito el de la Concejalía de Familia, que no hace nada y que solo es caspa y autobombo", respondió la concejala Leticia Pertegal (Cambiemos).

Áxel Álvarez

Rodríguez recordó que la Generalitat tiene la obligación legal de defender los derechos del colectivo y mantener el servicio Orienta, aunque, según explicó, la entidad colaboradora abandonó de forma repentina el servicio por una deuda, por lo que la conselleria lo rescató y prestó de manera directa -y ahora busca la fórmula legal para prestarlo-. Además, la edil negó recortes en materia de diversidad, con un aumento de un 6,24 % en los presupuestos, y una ampliación de la línea de subvenciones. A renglón seguido, mencionó que de las primeras cosas que hizo como concejala fue solicitar que el servicio se diera en Orihuela.

Su compromiso -e intervención- tranquilizó a Juan López (PSOE), aunque insistió en que "la diversidad no se protege solo con declaraciones institucionales ni banderas un día al año". Con todo, "seguiremos avanzando con ustedes o a pesar de ustedes", dijo en referencia a Vox.

Inmigración

Ahora sí, el debate se encarnizó cuando llegó el turno de la moción de Vox en contra de la regularización de inmigrantes, una nueva iniciativa en esta materia, la quinta, que hasta ahora el PP ha venido rechazando, precisamente con Rodríguez defendiendo su oposición, como en el caso de la moción "Billete de vuelta", la fiesta del cordero o la "prioridad nacional" en las ayudas, con la excepción de la prohibición del velo integral islámico en edificios municipales, una medida que los populares sí apoyaron de la mano del edil Víctor Valverde.

De nuevo, Rodríguez fijo la posición de su grupo, mostrándose en contra como si se tratase del "día de la marmota", lamentó, porque "un grupo político que se empeña una y otra vez en demonizar a los migrantes, que no son personas irregulares, sino que están en una situación irregular administrativa".

Una iniciativa para "generar ruido y demagogia", zanjó Quique Montero, de Cambiemos, a lo que el socialista Isidro Grao añadió que es "el discurso más miserable que ha llegado al pleno, alimentando el odio, el miedo y la manipulación". "Es racismo, y es indecente", sentenció.

"Feliz día del cordero, con retraso, señor Mestre", espetó con ironía José Aix, portavoz de Ciudadanos, que a continuación lo acusó de "anestesiar el debate con propuestas enlatadas que vienen desde Madrid y llevar la crispación a la calle", y al pleno, en el que Vegara tuvo que pedir tranquilidad o tendría que apagar micrófonos. "Qué ganas de acabar esta moción", confesó el alcalde.

Lo que sí consiguió fue el rechazo unánime de todos los grupos, a excepción del proponente.

Así está un edificio en Orihuela por las filtraciones de agua de una acequia mal sellada / Información

Otras mociones

Después, los de Vox apoyaron las dos mociones de la formación naranja, que se aprobaron. Una para dar solución a los problemas de inundaciones en los edificios de la calle Médico Temístocles Almagro por una acequia mal sellada, con el voto en contra del PP, y otra para aumentar las licencias de taxi y de los VTC, en la que los populares se abstuvieron.

Algo que parece que luego se cobraron. Excepto Ciudadanos, todos votaron en contra de un cambio en la baremación de criterios, introduciendo la conciliación familiar, para obtener una plaza pública en una escuela infantil, a propuesta de Vox.

Protesta de docentes de la Vega Baja en el Ayuntamiento de Orihuela / Información

Centro de salud

Con ruido de fondo, el que procedía de la calle por parte de la comunidad educativa de todo el municipio, que celebró una jornada de movilización comarcal en el marco de la huelga indefinida que mantiene el profesorado, finalizando en la puerta del Ayuntamiento, se debatió la propuesta para aceptar la delegación de competencias de la Generalitat para la construcción del segundo centro de salud en la Costa, con una financiación máxima de 8.903.435 euros -con cargo al Consell-, así como la obligación de mantenimiento, conservación y gastos corrientes del inmueble una vez puesto en servicio.

El pleno dio luz verde al "Edificant sanitario" con todos los grupos a favor excepto el voto en contra de Ciudadanos y Cambiemos. Mestre, que en ese momento presidía la sesión en ausencia momentánea de Vegara, pidió a Aix, que estaba haciendo referencia a la protesta educativa, que se centrase en la cuestión y no perdiera el tiempo, a lo que este contestó que no tenía culpa de que él hubiera hecho el ridículo en anteriores intervenciones. "No discuta con la presidencia", zanjó Mestre.

Quedaba ya lejos cuando casi al inicio de la sesión, algo más de seis horas antes, se produjo una gran ovación, con un largo aplauso de todos los ediles puestos en pie, tras la aprobación por unanimidad del nombramiento de Juan Martínez Tomé como Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol.