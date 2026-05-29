Un derrumbe en el paseo del Barranco de Arneva en Orihuela alerta a los vecinos

La calle Barranco en la pedanía oriolana de Arneva es un punto de tránsito habitual y un área de convivencia vecinal muy utilizada sobre todo durante fines de semana y periodos festivos. Es habitual ver a niños y personas mayores paseando por esta zona que se ejecutó hace décadas sobre una acequia.

Un tramo del paseo se ha derrumbado este viernes, "tragándose" incluso los bancos, sin que afortunadamente haya habido que lamentar víctimas ni heridos. Recientemente, el Ayuntamiento de Orihuela llevó a cabo una actuación en la parte alta de la calle, precisamente porque había sufrido un hundimiento. La pregunta que se hacen ahora los vecinos es si revisaron toda la canalización que pasa por debajo del paseo o si solamente repararon esa zona afectada desde la dana de 2019.

Tras lo ocurrido, la asociación de vecinos Pedanías de Orihuela ha solicitado al Consistorio una inspección exhaustiva de toda la canalización, de manera que la Administración local actúe si hay alguna deficiencia para evitar desgracias.

Al mismo tiempo, la organización vecinal ha instado al Ayuntamiento a reparar lo antes posible los daños que ha ocasionado el hundimiento para recuperar el paseo.

Se trata de un paseo muy frecuentado por niños y personas mayores / Información

Obras recientes

La Concejalía de Infraestructuras acometió recientemente unas obras de reparación del cimbrado de la calle Barranco, después de que la dana de 2019 provocara el hundimiento de un tramo de aproximadamente 30 metros, obligando a vallarlo por motivos de seguridad.

El proyecto técnico cifraba la actuación con un presupuesto de 47.991 euros. Pese a la poca envergadura de la intervención, en cuanto a dotación económica y duración de los trabajos -de un mes-, se ha llevado a cabo hace poco, a pesar de que el propio Consistorio reconoció que impulsó la licitación con carácter urgente para "restablecer la seguridad y devolver el uso normal del espacio público cuanto antes".

Incluso, el concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, Víctor Valverde (PP), destacaba la urgencia de actuar, ya que el hundimiento había generado una situación de riesgo real para los vecinos y ya no se podía esperar más. Con esta licitación, añadía el edil, "damos el paso necesario para actuar con rapidez y garantizar la seguridad en un espacio muy transitado y utilizado por los vecinos de Arneva".

Los informes técnicos determinaban que la losa presentaba un estado muy peligroso por derribo inminente, ya que varias de sus viguetas estaban partidas y sin capacidad estructural, sostenidas únicamente por la capa de compresión. "La estructura está al borde del colapso y no admite reparación parcial", explicaba Valverde. Por ello, se iba a sustituir por un sistema completamente nuevo que ofreciera estabilidad y durabilidad, pensando también en las próximas décadas.

Ya entonces Valverde resaltó que "desde la Concejalía de Infraestructuras estamos trabajando para atender todas las necesidades de las pedanías, y esta actuación es un ejemplo más de ese compromiso. Arneva merece espacios seguros y en buen estado, y vamos a seguir respondiendo con hechos".