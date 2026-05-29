La Generalitat da oxígeno a las obras del postrasvase del Júcar-Vinalopó con un presupuesto de 29 millones

La Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura y Agua, prevé más de 95 millones de euros en inversiones hidráulicas vinculadas a la provincia dentro del presupuesto de 2026, sumando las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó, la principal y la más relevante desde el punto de vista político para el sector agrícola de la provincia; las actuaciones dirigidas a doce comunidades de regantes; y otras partidas de abastecimiento, reutilización, regadío y defensa frente a inundaciones. La mayor consignación inmediata corresponde al postrasvase, con 14,15 millones previstos para este año dentro de una programación plurianual que alcanza los 31,17 millones,

La principal partida del área que dirige el conseller y portavoz del Gobierno, Miguel Barrachina, corresponde a la conclusión de la conducción de la margen izquierda del Postrasvase Júcar-Vinalopó, fase II, con un coste total de 12,91 millones de euros, de los que 10,9 millones ya se consignaban para este año 2026. A esta actuación se suma la fase I de esa misma conducción, con 1 millón de euros, prácticamente ejecutados presupuestariamente este año. Ambas inversiones permiten dar continuidad a inversiones que están adjudicadas y en ejecución desde principios de 2024. Las cuentas incorporan una pequeña actuación de remodelación del Toscar, uno de los principales embalses reguladores del postrasvase, y la actualización del sistema de telecontrol del postrasvase Júcar-Vinalopó.

Rescatado

Desde el punto de vista de las reivindicaciones del sector agrícola la decisión más llamativa es el rescate la incorporación con 10,7 millones para llevar a cabo el desdoblamiento de un tramo de la principal conducción del postrasvase desde el embalse de San Diego porque este proyecto desapareció de un plumazo en las cuentas de 2025, donde solo figuraba una pequeña la partida para un estudio previo. Eso sí se trata de nuevo de un gasto claramente plurianual: solo 100.000 euros figuran para 2026, 600.000 para 2027 y dos anualidades de cinco millones en 2028 y 2029.

La remodelación de la Balsa del Toscar, otra de las grandes infraestructuras de regulación del postrasvase, en Monóvar, suma otros 6,5 millones, repartidos entre 2026 y 2027.

Obras del postrasvase Júcar-Vinalopó / Alex Domínguez

Gasto plurianual

El segundo gran capítulo de la provincia de esta conselleria es el de apoyo a las comunidades de regantes y entidades tradicionales de riego en materia de infraestructuras. El presupuesto recoge doce actuaciones directamente vinculadas a comunidades de regantes, usuarios, SAT o juzgados privativos de aguas de la provincia, con un coste total conjunto de 32 millones de euros. Sin embargo, la consignación para 2026 es mucho más reducida, 806.200 euros, porque la mayor parte de estas inversiones se distribuye en varias anualidades, sobre todo entre 2027 y 2028.

Actuaciones previstas en comunidades de regantes de la provincia de Alicante, según el anteproyecto / INFORMACIÓN

En Callosa d’en Sarrià, en la Marina Baixa, figuran tres actuaciones relacionadas con el embalse de Massatava y la comunidad general de regantes y usuarios con más de 1,5 millones. El mayor importe individual de este bloque corresponde a Albatera, donde las actuaciones en la infraestructura de la SAT Virgen del Rosario alcanzan los 7 millones de euros. Este municipio es uno de los pocos de la provincia que tiene el privilegio de ser concesionario al mismo tiempo de aguas del trasvase del Tajo y del trasvase del Júcar. Pero de nuevo, la anualidad de 2026 es de solo 50.000 euros, mientras que el grueso se programa para 2027 y 2028.

En Aspe, la rehabilitación de la balsa del Rollo y Amoladera de la Comunidad de Regantes Virgen de las Nieves, que también asciende a 4,2 millones, también con ejecución plurianual.

Infraestructuras en uno de los embalses reguladores del postrasvase Júcar Vinalopó / INFORMACIÓN

Reducción del consumo de agua

Según este anteproyecto, la Vega Baja, la Comunidad de Regantes Fuensanta de Jacarilla dispone de una partida de 5,43 millones de euros para inversiones estratégicas dirigidas a reducir el consumo de agua y energía y mejorar la gestión del riego. En Callosa de Segura, la conducción general de aguas depuradas desde la depuradora del municipio con destino a la huerta tradicional gestionada por el Juzgado Privativo de Aguas suma 1,95 millones de euros, repartidos también hasta 2028.

El listado se completa con 4,59 millones de euros para la mejora de regadíos de la Comunidad de Regantes Tercer Canal de Levante, de Riegos de Levante Margen Derecha y 3 millones para la primera fase de las conducciones generales de la Comunidad de Regantes de La Vila Joiosa.

Actuaciones generales en el sector agrícola y contra inundaciones / INFORMACIÓN

Contra inundaciones

Un tercer bloque importante es el de las actuaciones contra inundaciones en la provincia, con algo más de 7,5 millones de euros programados aunque limitadas a espacios que no sean competencia del dominio público de las demarcaciones hidrográficas del Segura y el Júcar.

La partida más destacada es la reducción del riesgo de inundación en la margen izquierda del río Segura, con la mejora del desagüe en la desembocadura entre Formentera del Segura y Guardamar del Segura y el azarbe del Señor, dotada con 5,4 millones de euros y que se está ejecutando en estos momentos. También figuran el tanque de tormentas de San Isidro, con 1,07 millones; el dique de protección frente a inundaciones de San Fulgencio, también en construcción, con 990.000 euros; la finalización de obras de evacuación de pluviales en Almoradí; y el estudio de soluciones para la defensa contra inundaciones de la comarca de la Vega Baja dentro del plan Vega Renhace.

Medio Ambiente

En cuanto al ámbito del área de Medio Ambiente las inversiones previstas en la provincia son mucho más discretas. Estas se derivan de una conselleria, la que dirige Vicente Martínez Mas, que también acapara Transportes, Infraestructuras y Urbanismo. Reserva en el presupuesto de Medio Natural de 2026 varias actuaciones específicas para la provincia de Alicante por un importe global de 4,46 millones de euros, aunque solo 1,47 millones aparecen consignados para este ejercicio y el resto se programa en anualidades posteriores. La principal partida, por volumen, corresponde a los proyectos de mejora forestal, que no se concretan con localizaciones, dotados con tres millones de euros y repartidos entre 2027, 2028 y 2029, con un millón previsto cada año.

Centro de Interpretación, por fin, para Sierra Escalona

Entre las inversiones de 2026 destaca la adquisición de un inmueble para el centro de interpretación del parque Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, con 350.000 euros. Es una de las actuaciones más significativas por su vinculación directa con un espacio natural de referencia en el sur de la provincia y aparece íntegramente imputada a este año, aunque no está claro si se destina a la compra del inmueble que ya se emplea para ese uso en Pilar de la Horadada.

Noticias relacionadas

El presupuesto incluye también 669.740 euros para restauración ambiental en Alicante, además de 302.060 euros para la reforma del campamento Lomas de Jara. En el parque natural de El Hondo figura una partida de 125.000 euros para mejoras hídricas de regulación, mientras que en Beneixama se prevén 20.000 euros para obras en el huerto clonal de Umbría Gaveta.