Inundaciones y recursos hídricos centran las alegaciones de Orihuela al nuevo plan hidrológico del Segura

El Ayuntamiento de Orihuela considera fundamental que la futura planificación hidrológica incorpore medidas concretas y territorializadas para la Vega Baja, reforzando la resiliencia del territorio frente a fenómenos extremos y garantizando un desarrollo equilibrado y sostenible para los próximos años.

En este contexto, ha presentado un amplio documento con 14 alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes del cuarto ciclo de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2028-2033, actualmente en fase de consulta pública por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Las aportaciones se centran en la protección de la Vega Baja y del municipio de Orihuela frente al riesgo de inundaciones, la conservación de la red histórica de riego y drenaje, la mejora de la calidad de las aguas, la coordinación entre administraciones y la garantía de recursos hídricos suficientes para el territorio.

Entre las principales reivindicaciones planteadas por el Consistorio destaca la necesidad de incorporar medidas específicas para la comarca en materia de prevención y protección frente a inundaciones, reforzando la limpieza y mantenimiento de cauces, azarbes y ramblas, mejorando la capacidad hidráulica del río Segura y apostando por soluciones combinadas de ingeniería hidráulica y actuaciones basadas en la naturaleza.

En relación con los recursos hídricos, el documento reclama que cualquier posible reducción de recursos disponibles vaya acompañada previamente de alternativas plenamente operativas que garanticen el abastecimiento, la actividad agrícola y la estabilidad económica y social del territorio. En este sentido, las alegaciones también defienden el carácter estratégico del trasvase Tajo-Segura para la Vega Baja y Orihuela.

Las alegaciones también ponen el foco en la importancia de compatibilizar la protección ambiental y la calidad de las masas de agua con el mantenimiento de la actividad agrícola, considerada un elemento esencial para la economía y el equilibrio territorial de la Vega Baja. Además, el Ayuntamiento solicita que se reconozca expresamente la singularidad territorial e hidráulica de la comarca dentro de la Demarcación Hidrográfica del Segura, estableciendo mecanismos específicos de seguimiento, planificación y adaptación frente a escenarios climáticos futuros.

Acequias y azarbes

Asimismo, el documento defiende el reconocimiento de la red histórica de acequias y azarbes como una infraestructura estratégica para la seguridad hidráulica, el drenaje y la resiliencia territorial de la comarca, reclamando programas periódicos de conservación y mantenimiento.

Otra de las cuestiones planteadas es la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones en materia de depuración, reutilización de aguas regeneradas y gestión hidráulica, evitando que los municipios asuman consecuencias derivadas de incidencias sobre infraestructuras que no dependen directamente de ellos.

La concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, ha señalado que "Orihuela y la Vega Baja necesitan una planificación hidrológica adaptada a la realidad de nuestro territorio, que garantice la seguridad de las personas, la protección frente a inundaciones y la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para mantener nuestra actividad económica, agrícola y social".

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Grao ha insistido en que "la protección ambiental y el desarrollo territorial deben ir de la mano, apostando por soluciones realistas, coordinadas y adaptadas a las características de una comarca especialmente vulnerable desde el punto de vista hidráulico".