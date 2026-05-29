Más de mil alumnos realizarán las pruebas de acceso a la Universidad en Orihuela
Un 10,4 % más de estudiantes que el curso pasado está llamado a realizar los exámenes el martes en los campus de Salesas y Desamparados
Un total de 4.681 alumnos se presentarán a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria ordinaria de junio en la Universidad Miguel Hernández (UMH), de los que 1.032 lo harán en los campus de Orihuela, según los datos aportados desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la UMH tras finalizar el plazo de matriculación.
Los Tribunales 8 y 9 de las PAU tendrán su sede en el campus de Orihuela de la UMH, el 8 en Salesas (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, Casa del Paso), mientras que el 9 en Desamparados (Escuela Politécnica Superior de Orihuela).
Más de 5.000 exámenes
Un total de 1.032 alumnos (un 10,4 % más que en junio del curso pasado) serán examinados por los 49 miembros de los dos tribunales, que corregirán alrededor de 5.500 exámenes de las distintas asignaturas. El alumnado que se examinará en Orihuela procede de un total de 20 colegios e institutos de Enseñanza Media tanto de Orihuela (siete en total) como de otras localidades limítrofes (Albatera, Almoradí, Benejúzar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Dolores y Redován).
Las Pruebas de Acceso a la Universidad comenzarán el 2 de junio a las 9:30 horas, aunque los alumnos matriculados están convocados en los lugares de realización de las pruebas a las 8:45 horas de ese día para recoger la documentación necesaria (tarjetas de identificación, códigos de barras, etc.), así como su horario personalizado para detectar con tiempo cualquier error en el listado de asignaturas de las que están matriculados.
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