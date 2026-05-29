Las obras de reforma del IES Las Lagunas de Torrevieja arrancarán en junio de 2027

El IES Las Lagunas de Torrevieja requiere una reforma integral, más allá de actuaciones puntuales, debido a problemas estructurales acumulados como deficiencias en fachadas y cubiertas, sistemas de climatización insuficientes, instalaciones eléctricas obsoletas, barreras arquitectónicas y un alto consumo energético, según los informes técnicos.

La junta de gobierno local ha aprobado este viernes la adjudicación de la redacción del proyecto a la empresa Cayetano Bernabé Ingenieros y Asociados por 513.935 euros -sobre un presupuesto base de licitación de 680.709- después de que esta misma semana la Mesa de Contratación propusiera a esta mercantil por ser la oferta más ventajosa, seguida de COR Asoc, mientras que la propuesta presentada por Imaginarq Estudi d'Arquitectura fue excluida al ser considerada anormalmente baja y no justificar su viabilidad.

El proyecto contará con un plazo total de 30 meses -seis para la redacción del proyecto y 24 para la ejecución-. La previsión es que las obras comiencen en junio del próximo año, según ha avanzado el alcalde de la localidad, Eduardo Dolón, que ha presentado el proyecto de remodelación junto con el concejal de Educación, Ricardo Recuero.

Todo ello se desarrollará por fases para trabajar con el centro abierto, garantizando la compatibilidad con la actividad docente y la seguridad de la comunidad educativa, por lo que se instalarán en el mismo recinto aulas prefabricadas para desplazar a parte del alumnado.

Plazos

El arranque coincidiría con tres meses de verano sin clase, de forma que se pueda dar un gran avance a la ejecución. Para ello, antes se tendrá que entregar el proyecto el próximo mes de enero, que deberá ser aprobado por la Generalitat, lo que puede conllevar dos meses más para luego licitar la obra (tres más hasta la adjudicación).

El plazo de dos años de ejecución es relativamente largo por el hándicap de que las obras convivirán con los alumnos en curso, en un centro con unos 1.500 matriculados. Además, la dirección del centro ha trasladado hay ciertas instalaciones de las que no pueden prescindir y que el adjudicatario tendrá que tener en cuenta para realizar la programación de las obras. También se podrían poner a disposición unas instalaciones municipales cercanas para el acopio de materiales.

También se contempla realizar una intervención mayor en dos edificaciones, aún por determinar si será rehabilitación o nueva construcción. "Esa decisión se tomará a lo largo del camino del desarrollo del proyecto de ejecución y se incorporará con posterioridad", ha explicado Dolón, teniendo en cuenta además la petición por parte del centro educativo de que haya más dependencias para albergar nuevos ciclos.

Transformación

El arquitecto de la empresa adjudicataria, Salvador Moreno, ha subrayado que la remodelación integral va a suponer una transformación completa, manteniendo su actual organización en distintos edificios -aulario principal, talleres, gimnasio y espacios auxiliares-, pero dotándolo de una estructura más eficiente, moderna y cohesionada.

El proyecto contempla la renovación de las aulas y espacios docentes, con la incorporación de nuevas instalaciones de climatización y ventilación inteligente, así como la mejora de la envolvente del edificio mediante nuevas fachadas, cubiertas y carpinterías que incrementarán la eficiencia energética.

Además, la actuación incluye la adecuación y ampliación de espacios educativos, la modernización de aseos y vestuarios, la mejora de la accesibilidad en todo el recinto y la eliminación de barreras arquitectónicas, adaptando el centro a la normativa vigente y a las necesidades actuales del alumnado.

La intervención también actuará sobre los espacios exteriores, reorganizando patios, porches y recorridos para hacerlos más habitables, protegidos y funcionales durante todo el año.

Uno de los pilares del proyecto será la eficiencia energética, con el objetivo de avanzar hacia un edificio de consumo casi nulo, incorporando soluciones como aislamiento avanzado, control solar y optimización de instalaciones. Esto se traducirá en un centro más confortable, con menor gasto energético y alineado con los estándares actuales de sostenibilidad convirtiéndose en un espacio más accesible, seguro, eficiente y preparado para el futuro.

La comunidad educativa, no solo los padres, también el equipo directivo, lleva más de dos décadas reclamando soluciones, ya fuera la demolición completa del actual centro y su construcción de nueva planta en la actual parcela o su rehabilitación integral. El IES Las Lagunas fue levantado en 1981 como centro de Formación Profesional comarcal. En el año 2001 se llevaron a cabo unas importantes obras de ampliación, con la construcción de un aulario más, aunque las reformas presentaron tantas deficiencias que oficialmente nunca han sido recepcionadas pese al pago de unos sobrecostes de más del 20 % sobre el presupuesto inicial.