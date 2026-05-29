Las prefabricadas también llegan al Hospital de Torrevieja: el Consell adjudica la ampliación de las consultas externas por 1,1 millones

La obra para levantar el nuevo edificio modular para la ampliación de consultas externas del Hospital Universitario de Torrevieja ha sido adjudicada a la empresa ABC Arquitectura Modular SL. La firma se impuso en la valoración final, por escaso margen, con 93,75 puntos, por delante de la UTE formada por Alcudia Servicios y Obras y Nuevos Sistema Modular, que obtuvo 93,20 puntos, y de Fulton Servicios Integrales, con 91,81 puntos.

El contrato sale adelante por 1.133.676 euros, IVA incluido. El presupuesto de licitación era de 1.308.490 euros, también con IVA. La baja sobre el precio de licitación es de 174.813 euros sobre el precio inicial, un 13,36% sobre el que figura en los pliegos. Esa partida se completa con el contrato adjudicado para la dirección facultativa de las obras adjudicado por otros 38.000 euros.

Previsiones

El proyecto prevé levantar en el Hospital Universitario de Torrevieja, puesto en marcha en 2006, un nuevo bloque de consultas externas para ampliar la atención ambulatoria del centro. No se plantea como una ampliación tradicional de obra y nueva planta, sino como un edificio prefabricado modular, construido por piezas en fábrica, trasladado después al hospital y montado allí, donde se conectará a las instalaciones del centro. En la obra propiamente dicha se ejecutarán sobre todo la cimentación, el saneamiento y el ensamblaje de los módulos. En la actualidad el edificio de Consultas ocupa una de las dependencias principales del centro sanitario en la fachada principal oeste, pero se ha quedado pequeño.

Esa fórmula refuerza el carácter provisional o de solución rápida desde el punto de vista constructivo, aunque el proyecto exige que cumpla la normativa técnica de edificación, en un momento en el que el centro sanitario se ve desbordado por la demanda y la Generalitat carece de presupuesto y previsión para afrontar una ampliación más sólida y a largo plazo. Y es la misma que la Generalitat está empleando para asumir la demanda de otros servicios públicos de su competencia como los centros educativos: en Torrevieja hay cuatro centros de educación primaria y secundaria levantados exclusivamente en prefabricadas ante el aumento de población.

Promesas ante la presión

El conseller Marciano Gómez y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón anunciaron en una comparecencia de prensa hace unos meses la cesión de suelos para la ampliación del centro sanitario -en unos 11.500 metros cuadrados-, que reclaman colectivos como la Plataforma por la Sanidad Pública desde hace años.

Esa ampliación está supeditada a una cesión de suelos de carácter privado en estos momentos -no es cierto que formalmente esa cesión se haya producido como matuvo Dolón en el último pleno ordinario de mayo- y que solo puede obtener el Ayuntamiento de Torrevieja si cumple con la tramitación de un plan urbanístico ahora en el proceso de tramitación final de un promotor para unas 2.000 viviendas -Sector 29 La Ceñuela- y lo que es más importante, la Generalitat lo dota del presupuesto -que debe conerse este viernes-.

Dotaciones

La memoria justifica la actuación de ampliación de consultas externas, que no estarán físicamente conectadas con el actual servicio de consultas externas, por las “cambiantes necesidades” de un centro asistencial de estas características y por la necesidad de actualizar sus prestaciones para ofrecer una asistencia sanitaria “lo más completa posible”. El nuevo edificio se ubicará en el patio oeste o lateral izquierdo del hospital -cerca de donde se encuentra la parada de autobuses-, será de una sola planta y ocupará en torno a 393 metros cuadrados construidos.

En el mismo emplazamiento también está prevista una instalación de módulos prefabricados para las dependencias de rehabilitación, ahora ubicadas en el ala este derecha de la segunda planta, en un procedimiento que forma parte de otro contrato distinto, como recogió INFORMACIÓN con un precio de licitación de otros 1.147.299 euros (IVA incluido) y una obra similar de 350 metros cuadrados situada junto a la que acaba de adjudicarse.

Ubicación de las prefabricadas de consultas externas y rehabilitación junto a la fachada oeste del hospital, cerca de la parada de autobuses. El propio plano de la Generalitat denomina a las instalaciones como "prefabricadas" / INFORMACIÓN

Doce consultas

El programa previsto es sencillo: 12 consultas, distribuidas en dos bandas, una gran sala de espera-pasillo central, un control-recepción y un bloque de aseos masculino, femenino y adaptado. La sala de espera es la pieza principal, con algo más de 116 metros cuadrados útiles, y cada consulta ronda los 17 metros cuadrados útiles. El uso definido para el edificio es sanitario, de tipo hospitalario ambulatorio.

En términos constructivos, la imagen que deja la memoria es la de un edificio ligero y modular: estructura metálica, fachadas de panel sándwich, tabiquería seca interior, cubierta tipo deck y pavimentos vinílicos. La empresa adjudicataria podrá adaptar parte de la solución estructural y de los materiales a su propio sistema modular, siempre certificando el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. El plazo previsto también encaja con esa lógica: tres meses y medio, con fabricación de módulos en taller, transporte, montaje en obra y remates finales.

El Hospital atiende a una población protegida potencial de 225.000 habitantes -la última cifra es de finales de 2025- con registrados con tarjeta SIP de Torrevieja, Orihuela Costa, Guardamar del Segura, Rojales, San Miguel de Salinas, San Fulgencio, Los Montesinos, Benijófar y Formentera del Segura.