El Departamento de Salud de Orihuela emplea IA en el cribado de retinopatía diabética en Atención Primaria

Profesionales del Departamento de Salud de Orihuela han desarrollado un programa informático basado en Inteligencia Artificial (IA) para reforzar y mejorar desde Atención Primaria el cribado de retinopatía diabética en pacientes con diabetes.

El sistema permite analizar de forma automática las imágenes del fondo del ojo obtenidas con los retinógrafos instalados en los centros de salud por la Conselleria de Sanidad. A partir de esas imágenes, el programa identifica signos compatibles con retinopatía diabética de forma inmediata y con alta fiabilidad.

Se trata de un proyecto de investigación impulsado por los médicos de Atención Primaria del Departamento de Salud de Orihuela Javier Urios y Daniel Suárez, junto con el oftalmólogo Rubén Cabrera, del Hospital Universitario Vega Baja, todos ellos investigadores de Fisabio. En el desarrollo también colaboran investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón, así como los servicios de Oftalmología de los Departamentos de Salud de Alcoy, Doctor Peset y Xátiva-Ontinyent.

Según ha destacado Cabrera, "existen programas similares, pero el nuestro destaca por su alta efectividad, cercana al 95 %, y por ser un sistema adaptable y una solución sencilla, capaz de integrarse en los flujos de trabajo clínicos actuales de la Conselleria de Sanidad sin necesidad de cambios complejos". Esa es precisamente su principal ventaja diferencial, ha señalado, ya que permite "su implantación sin inversión adicional en equipos".

Precisión

Desde el punto de vista técnico, la IA ha sido entrenada mediante una red neuronal profunda a partir de un banco de más de 50.000 retinografías, lo que ha permitido alcanzar una alta precisión diagnóstica. En una siguiente fase, el sistema continuará perfeccionando su capacidad de detección y avanzará en su implantación en la práctica clínica real en varios centros de salud del área de Orihuela y otros departamentos, a lo largo del próximo año.

"La inteligencia artificial ejecuta el trabajo en cuestión de segundos, con alta precisión, analizando múltiples imágenes y generando una primera valoración diagnóstica, siempre con la validación final del profesional sanitario", ha explicado.

El gerente del Departamento de Salud de Orihuela junto a dos de los oftalmólogos que han desarrollado el proyecto / Información

El proyecto, que ha recibido financiación de Fisabio, se enmarca en la estrategia de Salud Digital de la Comunitat Valenciana impulsada por la Conselleria de Sanidad, orientada a la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad asistencial, la eficiencia, la sostenibilidad del sistema y los resultados en salud. Además, ha sido reconocido con el premio al mejor póster en el congreso internacional PhD Scientific Days in Semmelweis University.

El gerente del Departamento de Salud de Orihuela, Mario Medina, que ha agradecido el trabajo de los profesionales implicados, ha resaltado que "este proyecto refleja la colaboración entre Atención Primaria y hospitalaria, clave para impulsar soluciones innovadoras con el paciente en el centro del sistema".

Detección precoz

La diabetes es una enfermedad que afecta aproximadamente al 15 % de la población española, y su incidencia continúa en aumento. Se estima que una de cada tres personas con diabetes desarrolla algún grado de retinopatía diabética, una de las principales causas de pérdida de visión en edad laboral.

En este contexto, la detección precoz resulta fundamental para frenar la progresión de la enfermedad y evitar complicaciones graves como la ceguera irreversible.

La herramienta desarrollada permite discriminar entre imágenes normales y aquellas que presentan signos de retinopatía diabética. Además, clasifica el grado de afectación (leve, moderada o severa), lo que facilita la priorización de los casos sospechosos y optimiza el proceso de derivación al especialista.

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Además, el sistema está integrado en el visor de imágenes de la Conselleria de Sanidad, lo que permite su utilización en la práctica clínica habitual y contribuye a agilizar la atención a toda la población diabética.