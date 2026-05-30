La Generalitat deja fuera del presupuesto la ampliación del centro de salud de San Miguel y solo consigna 100.000 euros para el nuevo centro auxiliar de Redován

El anteproyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026 contempla la principal inversión sanitaria en Atención Primaria para la Vega Baja con la ampliación del centro de salud de Guardamar del Segura, presupuestada con 5,15 millones de euros, repartidos entre 2026, 2027 y 2028. Le siguen el centro de salud de Algorfa, con 2,5 millones, y el nuevo centro de salud de Albatera, con 1,55 millones. Para el caso de Guardamar el presupuesto llega con más de cuatro años de demora, puesto que el Ayuntamiento cedió los suelos para llevar a cabo la ampliación a finales del anterior mandato municipal. Lo mismo ocurre con el centro de Algorfa, cuyo cartel anunciador se ubicó en el anterior mandato del Consell sobre una parcela municipal.

Genérica

Por debajo del millón de euros aparecen dos partidas genéricas sin especificar la actuación para reformas en centros de Primaria: 300.000 euros para el Departamento de Salud de Orihuela y 200.000 euros para el Departamento de Salud de Torrevieja. En la parte baja quedan el consultorio auxiliar de Redován, con 100.000 euros sin que el resto de consignación prevista de cuatro millones figure de forma plurianual como en otras inversiones similares-ahora se está llevando a cabo la redacción de proyecto de construcción-, el C.S.I. de Pilar de la Horadada, también con 100.000 euros, y la ampliación y reforma del centro de salud Torrevieja-La Loma, con solo 50.000 euros.

Inversiones en centros de salud y ampliaciones para 2026 / INFORMACIÓN

En conjunto, las inversiones previstas para la comarca en este capítulo suman casi diez millones de euros. En el anexo no aparecen como partidas nominativas ni el segundo centro de salud de Orihuela Costa ni la ampliación del centro de salud de San Miguel de Salinas.

Parcela con cartel anunciador del consultario en Algorfa desde 2023 / D. Pamies

Además de estas actuaciones está prevista la construcción del segundo centro de salud de Orihuela Costa en una parcela cercana al límite con Torrevieja.

El Ayuntamiento oriolano asegura que va a asumir las competencias de Sanidad para llevar a cabo el proyecto -por eso no figura en estos presupuestos- y que invertirá diez millones de euros, que después será reintegrado por la Generalitat al Ayuntamiento.

No está

El caso concreto de San Miguel de Salinas, donde no hay ni rastro del proyecto, es llamativo porque el concejal del equipo de gobierno del PSOE, Óscar Patiño, realizó un vídeo en redes sociales en el que señalaba que los responsables de la Conselleria de la Generalitat con los que se había entrevistado el gobierno local habían anunciado que las "partidas" presupuestarias para llevar a cabo las obras de ampliación ya figurarían en el presupuesto.

Lo hizo unos días antes de que la Asociación de Vecinos tuviera convocada una manifestación para reclamar la ampliación de un centro que lleva años arrastrando unas deficiencias que se han agravado especialmente desde que el Ayuntamiento socialista autorizó la construcción de un residencial para 2.000 viviendas junto al casco urbano que ya presenta un sensible aumento de población en un municipio de 8.000 habitantes. No hay una partida nominativa con ese gasto en los presupuestos.

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En función de la documentación del anteproyecto la Generalitat trasladó una información incierta al equipo de gobierno, fue el equipo de gobierno el que lo hizo para intentar desactivar la movilización, o ambas cosas.