La Generalitat ultima una inversión de 16 millones para evitar el vertido de aguas residuales al mar y a las salinas en Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja aprobó en su último pleno de mayo una modificación de créditos que permitirá aportar un 10 % municipal de respaldo económico al proyecto de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Generalitat (EPSAR) que invertirá 16 millones en la mejora de dos de sus principales bombeos de aguas residuales y en los colectores que los conectan con la depuradora de Torrevieja. Tal aportación municipal es la condición que la entidad autonómica pone sobre la mesa desde hace años para sacar adelante la iniciativa.

Tanto la situada junto al mar en el principal paseo marítimo de la ciudad, como la que se ubica en el área residencial junto a la laguna salada rosa, son las que mayores volúmenes de aguas grises recogen de la red de alcantarillado y saneamiento de Torrevieja. El bombeo del Hombre del Mar asume aproximadamente el 40 % de los caudales del casco urbano y el de la Torreta Florida, el procedente de la cuenca vertiente que desagua a la depresión lagunar los caudales desde el Alto de la Casilla a buena parte del casco urbano de Torrevieja, incluida La Hoya, Las Torretas, el polígono industrial, Doña Inés y otras urbanizaciones.

La infraestructura es vital para sostener la red de saneamiento y bombeo de aguas residuales de Torrevieja y evitar los vertidos puntuales de residuales mezcladas con agua de lluvia que se producen en el bombeo del paseo de Juan Aparicio del Hombre del Mar y en la misma instalación de la calle Jorge Manrique de la Torreta Florida.

Desde ambos bombeos parten tuberías que trasladan el volumen de agua generado hasta la depuradora. Los actuales conductos, sin embargo, carecen de capacidad para asumir tales caudales lo que incide negativamente en la red durante episodios de lluvias de cierta intensidad. También es problemática la gran presión que la operatividad de estos bombeos y colectores han de soportar durante la época estival y en periodos vacacionales de mayor ocupación residencial.

Aguas residuales, vertidos al mar y una inversión enterrada de 16 millones no son la mejor carta de presentación para vender una inversión millonaria en un reel municipal de Instagram o en una storie de Tik Tok, como acostumbran a publicitarse los logros del equipo de gobierno. De ahí que el acuerdo plenario prácticamente haya pasado desapercibido pese a que, de salir adelante el convenio, resolverá un importante problema ambiental y de gestión.

D. Pamies

Plurianual

El proyecto es plurianual. Apenas contempla una aportación municipal de 12.000 euros este año. Con lo que la EPSAR va a emplear poco más cien mil en el proyecto en 2026. Las cantidades se elevan de forma sustancial en el resto de ejercicios hasta 2028. La nueva estación de bombeo del Hombre del Mar está presupuestada en 2,2 millones de euros y la sustitución del colector que traslada las aguas hasta la depuradora, de 3,4 kilómetros de longitud, supone otros 4,4 millones. En este caso con una tubería de 500 mm, medio metro de diámetro.

De mayor envergadura es la actuación en el bombeo de la calle Jorge Manrique, con 9,26 millones que se emplearán en la sustitución de la actual tubería de impulsión por dos colectores de grandes dimensiones: Serán dos tuberías de 700 mm que discurrirán entre el bombeo situado en la zona residencial y la depuradora, en paralelo a la laguna de Torrevieja.

En torno a ese bombeo la propia empresa municipal Agamed, sin competencias sobre la instalación de la EPSAR, ha tenido que actuar en los últimos años para rebajar la presión sobre esas instalaciones insuficientes. Cabe citar en este sentido el parque inundable en Torrealmendros y otras actuaciones para evitar que los episodios de desbordamiento de aguas residuales se produjeran incluso con precipitaciones moderadas, anegando con aguas residuales determinadas zonas de forma periódica y provocando la devaluación de las propiedades en residenciales que ahora presentan mucha actividad de compra venta de vivienda unifamiliar, construcción y rehabilitación.

Red

La red de saneamiento de Torrevieja dispone de 28 estaciones de bombeo de aguas residuales que impulsan el caudal hasta la depuradora, y la red pluvial suma otras 7 estaciones impulsoras. Las dos protagonistas de esta actuación son propiedad de la EPSAR. Aunque no son las únicas que presentan problemas. También se han producido episodios de desbordes en el bombeo de la avenida de Dr. Waskman frente al Mar Bella, o en dos situados en la playa de La Mata, renovados recientemente por la empresa concesionaria. Los bombeos cuentan con aliviaderos de emergencia cuando carecen de capacidad para asumir todos los caudales que reciben.

La depuradora de Torrevieja, que gestiona también Agamed, a través de la Epsar, trató en 2025 un volumen de 8.105.976 m³ de aguas residuales, lo que supone un caudal medio de 22.208 m³/día.

Sin noticias del plan director de pluviales

Por otra parte, las principales infraestructuras del plan director de pluviales de Torrevieja para rebajar el riesgo de inundaciones y evitar también que la red de alcantarillado se sature en amplias zonas del término municipal -creado en 2018, con modificaciones posteriores-, siguen bloqueadas. No hay presupuesto. Tampoco voluntad de inversión de la actual concesionaria, al ver rechazada por motivos jurídicos, su iniciativa de ampliar sin concurso la concesión del servicio más allá de su fecha de finalización a finales de 2028, a cambio de financiar esas obras que superan los 25 millones de euros.

Balsa de laminación del sector 20 La Hoya junto a la CV-905 en Torrevieja / AXEL ALVAREZ

La única infraestructura del plan que podría salir adelante a medio plazo es el tanque de tormentas que debe dar servicio a la macrourbanización de La Hoya Sector 20. Aunque no estaría financiado por Agamed, sino por la Unión Temporal de Empresas propietaria y gestora del sector, que la abordará cuando se desbloquee el desarrollo de la segunda fase de la urbanización.

El tanque estará ubicado fuera de la Hoya, en la zona inferior a la CV-905, en las Torretas, sobre suelo municipal, y permitirá asumir todos los caudales que ahora se reservan en la gran balsa de laminación paralela a la carretera y que hasta el momento carecen de conexión de evacuación.

El plan director dispone, además de ese tanque de tormentas, otro subterráneo en el aparcamiento del parque acuático y prevé conectar las balsas de laminación de Torrealmendros, Doña Inés y estos parques con un cajón subterráneo a construir a lo largo de la vía verde y un nuevo tanque de tormentas decantador en las inmediaciones del acceso a las salinas, para desaguar finalmente las aguas pluviales por el canal del Acequión.