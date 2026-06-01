Bad Bunny y su Vega Baja

Es el artista del momento. Conciertos vendidos, estadios llenos. Barcelona, Madrid, Lisboa, Londres, París, Estocolmo. Bad Bunny, un fenómeno global que trasciende la imagen de músico latino y que tiene a mucho orgullo ser de... Vega Baja. ¿Vega Baja? ¿La Vega Baja? ¿Dolores, Catral, Formentera, Benijófar, Algorfa, Benferri...?

Vamos por partes: De Vega Baja, sí. De la Vega Baja de Alicante, no. De un municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, isla caribeña y antillana, sí. De una población de la comarca que cruza el tramo final del río Segura, no. Aunque, en contra de lo que se podría imaginar teniendo en cuenta los 7.000 kilómetros que separan ambos lugares, Vega Baja y la Vega Baja tienen muchas cosas en común. Tantas, que quizá Bad Bunny se encontraría como en su casa si decidiera pasar unos días en Rafal o en Daya Vieja, cuyas palmeras, desde luego, no tienen nada que envidiar a las del Caribe.

Casa de la Alcaldía en el municipio de Vega Baja / Ligocsicnarf89 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Son tantas las conexiones que la confusión ya es habitual para muchos en las redes sociales. Las cuentas en X, Instagram, Facebook y Tik Tok de medios de comunicación de la comarca de aquí pueden dar cuenta de que tienen más de un seguidor de allí y algunos servicios turísticos señalan la Vega Baja alicantina como puertorriqueña. No es por justificar la información errónea, pero las coincidencias son muchas.

Plaza de recreo en Vega Baja, en Puerto Rico / Ligocsicnarf89/Wikipedia

El mejor vínculo para conocer estos dos espacios geográficos separados por un océano es Bad Bunny, nombre artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, que se crio en el barrio Almirante Sur de Vega Baja, municipio puertorriqueño, y ahora de gira en Europa. Coinciden todos los apuntes biográficos fiables en que es hijo de una familia trabajadora, un camionero y una maestra, creció en un ambiente católico, cantó en la iglesia y estudió en centros públicos hasta graduarse en 2012.

Trabajó en el supermercado Econo Plaza Vega Baja, primero como almacenista y luego como cajero, equivalente de empresa comercial local a lo que en la comarca podría ser el Manper. Desde allí empezó a subir canciones a SoundCloud y en 2016, su pieza “Diles” llamó la atención de DJ Luian, un contacto que abrió su entrada profesional en la música urbana latina y el reguetón, y propició su salida gradual, eso sí, del lugar que le vio crecer.

Turismo

Como la comarca mediterránea, el municipio de Vega Baja (121 kilómetros cuadrados en la costa atlántica del norte de Puerto Rico y unos 53.000 habitantes), vive también del turismo que llega en masa para disfrutar de sus acantilados, sus arrecifes y sus playas paradisiacas. Sufre, además, de inundaciones periódicas por los vaivenes extremos de un río, el Cibuco, que, como ocurre con el Segura, no hay forma de controlar. El municipio caribeño exhibe como importante activo de su paisaje una bonita zona lacustre, la laguna de Tortuguero, de agua dulce, pero que también cuenta con equivalentes en su tocaya alicantina como las lagunas de La Mata y Torrevieja (saladas estas) o, apurando un poco más, la lámina del embalse de La Pedrera, que es artificial, pero tiene el agua de un azul turquesa tan intenso que parece un lago antillano obviando el rabioso secano que lo rodea.

Las coincidencias se dan en la tierra, pero también en el cielo. ¿A qué advocación mariana consagran su devoción más sentida los habitantes del Vega Baja puertorriqueño? A Nuestra Señora del Rosario, patrona del municipio que vio crecer a Bad Bunny. Lo es también de muchos de los municipios de la comarca alicantina empezando por la costa con Guardamar del Segura o la pedanía torrevejense de La Mata, y continuando hacia el interior con Rojales, Albatera, Benejúzar, Benferri, Granja de Rocamora o Rafal.

Playa Mar Bella de Vega Baja en Puerto Rico ¿Podría ser cualquier cala del norte de Torrevieja? / Ricardos Photografy/Wikipedia

En otros ámbitos menos amables la conexión también se da. El ingreso medio por hogar es de 24.000 dólares, similar -aunque tirando un poco por abajo-, al de los principales municipios del Bajo Segura, con los que comparte problemas de erosión de sus playas, aumento del nivel del mar, las presiones urbanísticas sobre el medio ambiente, las inundaciones periódicas de sus ríos más importantes, el envejecimiento de la población o la dependencia de sectores económicos muy expuestos a los vaivenes de la coyuntura internacional como el turismo. En el caso del municipio puertorriqueño se añade, además unas tasas de pobreza infantil acusadas que la comarca de la Vega Baja no comparte.

Canta

Como metáfora de su isla natal, Puerto Rico, Bud Bunny canta también contra la turistificación, el desplazamiento, la pérdida de identidad y el dolor por ver cómo un lugar propio se transforma por intereses externos. Salvando las distancias, un sentimiento no tan alejado a lo que sienten algunos vecinos de la Vega Baja, sobre todo la población autóctona que reside en su litoral.

Vega Baja de Puerto Rico, con una primera cita histórica como Vega Baja "del Naranjal" en 1776, por la importancia histórica del cultivo de las naranjas -que, por cierto, sigue siéndolo en la comarca alicantina-, es tan vegabajera que hasta uno de sus principales barrios se llama como el árbol de secano que puebla las tierras sureñas de Alicante: El Algarrobo. Tienen muchas cosas en común, en efecto. Pero... no. Bad Bunny, no es de esta Vega Baja.