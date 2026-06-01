El bloqueo de los precios de la vivienda protegida y el aumento de materias primas pone en riesgo los 811 pisos del plan Vive en Torrevieja

El bloqueo por parte de la Generalitat a la actualización al alza del módulo dinámico que establece el precio máximo de venta (o alquiler) por metro cuadrado útil de una vivienda protegida y el aumento relevante del precio de las materias primas debido a la guerra Estados Unidos-Irán están dejando en el aire las iniciativas de construcción de vivienda protegida en Torrevieja a través del Plan Vive, adjudicadas definitivamente hace más de ocho meses.

No es un problema exclusivo de las promociones previstas en Torrevieja con un total de 811 pisos. Afecta a otras promociones sin iniciar del Plan Vive en toda la provincia de Alicante, según confirmaron a INFORMACIÓN fuentes de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia (Provia). Ese precio está fijado ahora en 2.400 euros por metro cuadrado. El sector señala que el precio final de las viviendas debería elevarse entre 15.000 y 30.000 euros de media, frente a los actuales para que su construcción resulte rentable.

Por otra parte, en el caso de Torrevieja, además, a esa dificultad señalada por la patronal del sector, se une que tres de los cuatro lotes adjudicados definitivamente desde octubre de 2025 se ubican en el sector 20 La Hoya. Aunque se mantiene la gestión municipal y de la propia UTE para resolver el retraso en el inicio de la segunda fase -en negociaciones que se prolongan desde el pasado verano- el visto bueno todavía no se ha producido. Las viviendas protegidas solo pueden contar con licencia de obra mayor municipal si se produce un proceso de urbanización de los servicios básicos -viales, alumbrado, saneamiento, aceras, pluviales- al menos, simultáneo a la construcción de los pisos.

Plan Vive

El Ayuntamiento de Torrevieja -y la Generalitat- anunciaron la promoción del Plan Vive en Torrevieja como una de las más importantes de la Comunidad Valenciana por superficie y número de viviendas en el marco de ese plan autonómico. También iba a ser el municipio que antes iba a arrancar con la iniciativa porque puso a disposición de la Generalitat el suelo prácticamente al tiempo que se anunciaba por el Consell a mediados de 2024. De hecho, fue un proceso muy ágil en la licitación y adjudicación conjunto de la Generalitat y el Ayuntamiento. Aunque no era sencillo, se resolvió relativamente pronto. La adjudicación provisional se produjo en julio del año pasado. Y de forma definitiva en octubre de 2025. En aquel momento la consellera de Vivienda, Susana Camarero, aseguró que esta adjudicación iba a suponer “un gran revulsivo para Torrevieja y su entorno y va a ayudar a resolver la problemática de acceso a la vivienda de cientos de familias”.

D. Pamies

Reclamación

Las mismas fuentes de Provía señalaron que desde principios de 2026 ha reclamado a la Generalitat la actualización al alza del módulo dinámico que fija el coste máximo de comercialización por metro cuadrado de la vivienda pública sin obtener respuesta. Esa actualización se produce a principios de año en todos los ejercicios. La polémica de la adjudicación de las viviendas de Les Naus podría haber influido en la falta de resolución del Consell de la petición de las empresas que tienen comprometidas adjudicaciones a través del Plan Vive, porque supone un incremento de los precios finales de las viviendas protegidas.

Hormigón y ladrillo

A esa congelación de los módulos dinámicos se suma a lo largo de este año la crisis de la guerra de Estados Unidos e Irán que bloquea el paso de Ormuz y a una parte del suministro de petróleo mundial. Algo que ha provocado un aumento del precio de los combustibles que se ha derivado en el incremento del valor del hormigón del 17 %. También se han incrementado los precios de suministros básicos para la construcción producidos por la industria cerámica.

A esos dos factores -bloqueo de la actualización del módulo dinámico y aumento de los precios de las materias primas- se suma un tercero: las viviendas públicas se construyen desde hace unos meses bajo unos estándares de diseño, sostenibilidad y reducción de huella de carbono, por ejemplo, con la instalación de aerotermos, exigidas por la Unión Europea, que las equipara a las de mayor calidad del precio del mercado libre. Unas exigencias que requieren o modificar el umbral límite o rebajar esos requisitos.

Es una coyuntura que sitúa los precios límite de entrega de las viviendas "prácticamente a pérdidas", según señala el secretario técnico de la Asociación Provia, Jesualdo Ros, que espera que cuanto antes la Generalitat pueda dar una respuesta a las demandas del sector. Ros apuntó a la necesidad de plantear un acceso a este tipo de vivienda protegida de rentas medias que tienen una gran dificultad para acceder a la vivienda y con un margen de rentabilidad asumible para los constructores.

D. Pamies

Las parcelas

Las viviendas previstas en Torrevieja en parcelas propiedad municipal, corresponden la mayor parte al sector La Hoya, que concentra hasta 775 pisos de los lotes 1, 2 y 3. Concretamente, el lote 1, correspondiente a la parcela R-17 de La Hoya, se la adjudicó Abala Infraestructuras S.L. (Grupo Hozono Global).En ella están previstas 220 viviendas. El lote 2, en la parcela P-27, fue Livanto, con un total de 195 viviendas. Respecto al lote 3, correspondiente a la parcela R-31, fue también Livanto Promociones S.L., la propuesta para la construcción de 360 viviendas. Construcciones Udercón, S.A. fue la empresa propuesta para la construcción de 36 viviendas en el sector La Manguilla, en la playa de La Mata. En este último caso la parcela está urbanizada junto a la playa de La Mata, pero la empresa murciana, tampoco ha comenzado la promoción.