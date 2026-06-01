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La Guardia Civil localiza una patera en la playa canina de Orihuela Costa

A la llegada de la patrulla, los agentes solo encuentran la embarcación sin que se identifique a ninguno de sus ocupantes

Embarcación localizada sin ocupantes en la playa canina del litoral oriolano

Embarcación localizada sin ocupantes en la playa canina del litoral oriolano / Información

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Loreto Mármol

Loreto Mármol

Quienes han ido en la mañana de este lunes, a primera hora, a la playa canina de Orihuela Costa se han encontrado con una patera abandonada en la orilla.

La Guardia Civil ha hallado la embarcación a las 6:25 horas. Sin embargo, cuando ha llegado la patrulla solamente estaba la lancha -aún con algunas ropas, bolsas y otros objetos-, sin que se haya identificado a ninguno de sus ocupantes, según ha informado el Instituto Armado a este periódico.

La embarcación, este lunes, en la costa oriolana

La embarcación, este lunes, en la costa oriolana / Información

En concreto, este arenal se encuentra en la parte norte del litoral oriolano -próximo a Torrevieja-, entre Cala Mosca y Playa Flamenca, siendo el único del término municipal autorizado para perros. En octubre de 2024, casi en el mismo punto arribó una patera con 13 ocupantes, que fueron atendidos por agentes de la Guardia Civil y trasladados -menos uno de ellos que tenía menos de 17 años- al centro de internamiento de extranjeros de Valencia.

Poco después, Vox presentaba en el pleno oriolano la moción "Billete de ida y vuelta para expulsar del municipio a los inmigrantes no regularizados y eliminar las ayudas a las asociaciones que ayudan al colectivo, lo que causó polémica y fuertes críticas por parte de Vega Baja Acoge, que solicitó que se retirara la iniciativa, petición a la que se unieron Recicla Alicante y Columbares. La dana en Valencia hizo que los socios del PP en el gobierno pospusieran una moción que se acabó debatiendo en la sesión de enero de 2025 con el rechazo del resto de grupos.

Se trata de una zona frecuentada por vecinos y visitantes, además de para dar un baño a sus mascotas, para hacer deporte al aire libre o caminar por el sendero peatonal que discurre por la costa entre Punta Prima y Cabo Roig.

Patera en la playa canina a primera hora de la mañana

Patera en la playa canina a primera hora de la mañana / Información

"Pateras taxi"

El hallazgo coincide con una operación que han llevado a cabo la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y la Policía Nacional Francesa, desmantelando en Alicante una organización criminal presuntamente dedicada a favorecer la inmigración irregular mediante el uso de las conocidas como "pateras taxi", embarcaciones rápidas empleadas para trasladar migrantes hasta las costas alicantinas, de Murcia y Almería.

La operación, denominada Barón-Galón, se ha saldado hasta el momento con siete detenidos, seis de ellos en Alicante y Santa Pola y uno en Marsella, Francia. A los arrestados, todos hombres de entre 25 y 40 años y de nacionalidad argelina y libia, se les atribuyen presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, contrabando y delitos contra el patrimonio, entre otros.

Según la investigación, la red estaba asentada principalmente en la provincia de Alicante y contaba con una estructura organizada para facilitar tanto la logística como el personal necesario para introducir de forma irregular a ciudadanos extracomunitarios, principalmente argelinos, en territorio español.

Registros en Alicante

Durante la fase de explotación de la operación se han practicado tres registros domiciliarios, dos en Alicante capital y uno en Santa Pola. En ellos, los agentes han intervenido documentación, dinero y varios teléfonos móviles presuntamente vinculados con el entramado delictivo.

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El principal método utilizado por la organización eran las llamadas "pateras taxi": embarcaciones semirrígidas con motores de gran potencia, capaces de realizar trayectos rápidos por mar. Los investigadores han determinado que algunas de estas lanchas habrían sido sustraídas en España y Francia, mientras que otras habrían sido obtenidas mediante documentación falsa o contratos de alquiler.

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