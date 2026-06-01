Prisión para dos tironeros que asaltaron con violencia a víctimas de edad avanzada en Torrevieja y La Mata

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a dos hombres de 31 y 32 años como presuntos autores de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación cometidos contra personas de avanzada edad en Torrevieja y la pedanía de La Mata. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que decretó su ingreso en prisión provisional a la espera de juicio.

La investigación se inició tras detectarse entre los meses de marzo y mayo varios robos violentos conocidos como “tirones”, en los que las víctimas eran sorprendidas en la vía pública mientras paseaban.

Lesiones

Los autores actuaban "por sorpresa" y empleaban "la fuerza" para arrancar las cadenas y joyas que portaban las víctimas, llegando a provocarles lesiones, según ha señalado la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

Las pesquisas desarrolladas por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja, permitieron relacionar cuatro robos cometidos en marzo, abril y mayo de 2026, en las que las víctimas tenían edades comprendidas entre los 75 y los 93 años.

Cadenas recuperadas por los agentes / INFORMACIÓN

Sospechosos

La investigación permitió determinar que los sospechosos se desplazaban habitualmente desde otras localidades hasta Torrevieja y La Mata para cometer los robos, centrando su actividad en zonas frecuentadas por personas mayores.

La colaboración ciudadana y las gestiones realizadas por los investigadores permitieron localizar el inmueble donde presuntamente se ocultaban los autores. El análisis de las pruebas recabadas, junto con diferentes declaraciones, resultaron clave para la identificación de los sospechosos, según las mismas fuentes.

Según la investigación, ambos actuaban de manera coordinada. Mientras uno vigilaba y seleccionaba a las víctimas, el otro ejecutaba el robo mediante tirones, empujones y forcejeos para apoderarse de las joyas, que posteriormente trataban de vender en el mercado ilícito.

Durante la operación, los agentes lograron recuperar diversas joyas procedentes de los robos investigados que fueron devueltas a sus legítimos propietarios.

Con la cadena

En uno de los robos, cometido el pasado 1 de mayo, uno de los autores fue detenido pocos minutos después de los hechos cuando todavía portaba la cadena fracturada que acababa de sustraer a una persona mayor.

Los robos con violencia en la calle a personas de edad avanzada -y las detenciones- se han incrementado en los últimos meses en Torrevieja.