Las inundaciones en edificios por la acequia de Los Huertos se extienden a varias calles de Orihuela

Los problemas de inundaciones en edificios asociados con posibles fugas en la acequia de Los Huertos se extienden a más calles. Después de que vecinos de la calle Médico Temístocles Almagro a principios de 2025 hicieran pública su preocupación ante la persistencia de filtraciones, provocando grietas, daños y una posible afectación de los cimientos y estructuras, dando la voz de alama incluso de riesgo de derrumbe, otras comunidades de vecinos de la avenida Duque de Tamames y Luis Barcala han hecho lo propio.

En concreto, cinco comunidades de propietarios de Duque de Tamames -en total, 68 viviendas y 83 garajes- manifiestan a este periódico que sufren continuas inundaciones que afectan a pilares, aparcamientos subterráneos y el foso de los ascensores.

Por ello, han dirigido varios escritos al Ayuntamiento, el último a finales del año pasado, y mantuvieron una reunión con el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, que a su vez les derivó a la Concejalía de Infraestructuras, que dirige Víctor Valverde, sin que hayan recibido hasta el momento contestación.

Un problema recurrente, señalan, que se constata desde que se entubó y se realizó la variante de la acequia hace más de dos décadas. Las mismas fuentes sostienen que "el asunto está en satnd by, no va para adelante ni para atrás", al tiempo que lamentan que es "un problema diario que será dramático si no hacen nada", en referencia al Consistorio, que es el que debe encargarse del mantenimiento de este canal de riego en base a un convenio con el Juzgado Privativo de Aguas.

También los residentes de la calle Luis Barcala, número 3, aseguran que han dado aviso al Ayuntamiento por la sede electrónica en varias ocasiones. El pasado año, cuentan, hicieron una inversión para volver a impermeabilizar todo el sótano por problemas en los cimientos del edificio debido a las humedades, y "aun así nos entra el agua". "Cuando hay tanda de riego, el agua inunda la calle y entra en nuestro garaje", prosiguen.

Así está un edificio en Orihuela por las filtraciones de agua de una acequia mal sellada / Información

Tanda de riego

Todos coinciden en que las filtraciones se producen cada vez que hay tanda de riego, que es cuando hay un gran caudal. Oficialmente, no son fijas ni se pueden prever porque depende de la demanda de los agricultores, aunque el propio Valverde, cuando en febrero del año pasado avanzó que el Consistorio asumiría las obras de impermeabilización tras las quejas en Temístocles Almagro, indicó "la complejidad de esta intervención debido a la tanda de riego, que no se puede suspender, que es cada 17 días, además de realizar un trabajo en un espacio confinado y controlar los gases y los vapores".

Pese a que la Administración local realizó una impermeabilización de un tramo de la acequia entubada que discurre bajo la vía pública, los episodios siguen repitiéndose con una frecuencia de entre siete y 18 días, aseguran en función de las inundaciones que sufren.

Obras de sellado

Las obras, que ya en su día los vecinos calificaron de "parche", se recepcionaron en diciembre por 6.152 euros, pero tres días después las inundaciones volvieron, requiriéndose incluso la intervención de bomberos y Policía Local.

"Las intervenciones parciales llevadas a cabo han resultado del todo ineficaces, no habiendo solucionado el problema de fondo de la infraestructura, y permitiendo que se agrave el riesgo estructural para los edificios y la seguridad de los vecinos con cada nuevo episodio que se produce de forma recurrente", lamentan, al mismo tiempo que insisten en que "la responsabilidad es exclusivamente municipal".

Así, representantes de este vecindario de más de 300 vecinos, con 80 viviendas afectadas en Temístocles Almagro, que ven sus sótanos y garajes inundados cada vez que hay tanda de riego, han reclamado a la Generalitat que asuma la obra y luego le pase la factura al Ayuntamiento, según establece la ley, por dejación de funciones por parte del Consistorio para solucionar un problema que se arrastra desde hace más de dos décadas.

También han puesto varias reclamaciones ante el Síndic de Greuges, y ahora amenazan con ir todos a una -junto a Duque de Tamames y Luis Barcala- hasta donde haya que llegar. "Poco a poco estamos demostrando que no es un caso aislado", insisten.

Rechazo del PP

El asunto se abordó en el último pleno gracias a una moción de Ciudadanos, que se aprobó con los votos a favor de todos los partidos con la excepción del PP. Aunque las mociones no son de obligado cumplimiento, el debate constató que incluso el socio de gobierno de los populares, Vox, estaba de acuerdo con dar una solución "por responsabilidad y empatía con las familias afectadas", en palabras del edil Gonzalo Montoya, que cuantificó los daños en cifras que superan los 650.000 euros. Es más, el concejal advirtió de que el Ayuntamiento se podría enfrentar a un pleito por responsabilidad patrimonial por unas obras de reurbanización que se cometieron a principios de siglo.

La socialista Milagros Lacárcel, demandó unas obras necesarias y adecuadas en lugar de lo que se ha hecho hasta ahora: "Un arreglo deficiente, con poco presupuesto y sin informes técnicos".

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El propio Valverde reconoció que "Orihuela está cruzada por múltiples acequias que desde hace años no sabemos cómo se encuentran; problemas que hoy están aquí y mañana pueden reproducirse en otro sitio". Con todo, justificó que en diciembre no se actuara en otros tramos de la acequia de Los Huertos porque "no había más datos, y no podemos levantar a ciegas 200 metros de calle y que la filtración no provenga de ahí". Ahora, aseguró, se encuentran recopilando información sobre el siguiente tramo.