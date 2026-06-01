La movilización de los docentes se intensifica en las Escuelas Oficiales de Idiomas: la protesta suspende las pruebas orales en Torrevieja

Las pruebas de certificación de las Escuelas Oficiales de Idiomas no se han podido realizar este lunes por la huelga del profesorado examinador, que se suma al paro del resto de los docentes de la Comunidad Valenciana. La asamblea de docentes encargados de las Pruebas Unificadas de Certificación (PUC), formada por más de 200 profesores, denunció este lunes el bloqueo de la negociación con la Conselleria de Educación, los recortes de grupos y plantilla, las ratios “inasumibles” y el deterioro de la enseñanza pública de idiomas.

Desde primera hora un grupo de docentes protagonizó una protesta a las puertas de la Escuela Oficial de Idiomas de Torrevieja. Esa movilización ha impedido al alumnado realizar las pruebas de certificación. Los profesores han ayudado a los estudiantes a rellenar los formularios para reclamar la realización de los exámenes orales más adelante.

Un momento de la protesta este lunes en la EOI de Torrevieja / D. Pamies

Presión

El profesorado examinador de las EOI de la Comunidad Valenciana han elevado el tono del conflicto con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ante lo que considera una falta de voluntad para atender sus reivindicaciones. En un comunicado la asamblea acusa a la administración autonómica de no responder a las necesidades de la educación pública valenciana y, en particular, a las del personal de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Menos grupos

El texto denuncia recortes de 280 grupos y de más de un 20% del profesorado, especialmente en idiomas que, según la asamblea, la administración “intenta minorizar”. Fue, en el caso de Torrevieja, de los grupos de castellano para extranjeros. También critica que se favorezcan vías privadas o alternativas de certificación de idiomas, mientras se imponen ratios que considera inviables tanto en las pruebas oficiales como durante el curso, con hasta 40 alumnos en cursos virtuales.

Pérdida de calidad

La asamblea sostiene que esta sobrecarga se mantiene gracias a la “autoexplotación” del profesorado y con pérdida de calidad en el aprendizaje. Además, advierte de una vulneración del derecho del alumnado "valenciano a aprender valenciano, así como del derecho de las personas recién llegadas a formarse en valenciano y castellano para integrarse en la sociedad valenciana".

Exámenes

Ante este escenario, el profesorado encargado de administrar y corregir las PUC se ha movilizado medidas de presión como la huelga en los días de exámenes orales o escritos, la huelga durante la corrección de las pruebas y el posible retraso en la publicación de resultados.

El comunicado defiende que las EOI son un servicio público esencial porque garantizan el acceso igualitario al aprendizaje de lenguas para personas adultas y, en muchas comarcas, son la única oferta pública de calidad. Los docentes aseguran que no quieren perjudicar al alumnado, pero afirman que las circunstancias les obligan a tomar medidas en defensa de una educación pública de calidad.

En el caso de Torrevieja la EOI resulta vital para el gran colectivo de ciudadanos extranjeros, más de la mitad del censo y que se forman para acreditarse en competencias en español y otros idiomas.