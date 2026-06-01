El PSOE de Rojales rechaza hacer un informe sobre las funciones del expedáneo detenido por estafar a un anciano

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Rojales ha valorado con preocupación el resultado de la sesión plenaria ordinaria celebrada este lunes, en el que el equipo de gobierno del PSOE ha rechazado la moción presentada por los populares para elaborar un informe exhaustivo sobre las funciones y trámites gestionados por el exalcalde pedáneo de Ciudad Quesada, recientemente arrestado por la Guardia Civil acusado de estafar a un anciano 86.000 euros tras establecer una relación de confianza.

El desenlace del debate dejó una contradicción. El pleno respaldó por unanimidad la urgencia de la moción para que pudiera ser debatida abiertamente, pero en el momento de la votación definitiva el PSOE bloqueó con sus votos la aprobación del texto, "impidiendo que el Ayuntamiento ponga en marcha este acto de transparencia", han lamentado los populares, que pretendían con la iniciativa "recopilar de manera nítida toda la información municipal disponible para ponerla al servicio de las autoridades por si fuera de ayuda en el esclarecimiento de los hechos", y sobre todo, han añadido para que sirviera como una herramienta eficaz para restaurar la confianza pública y devolver la tranquilidad a los residentes de esta urbanización, una de las más grandes de la provincia, que aún albergan serias dudas sobre lo sucedido.

El concejal popular Alberto Ros fue el encargado de defender la moción en nombre del grupo, protagonizando "una intervención seria y documentada", según el PP, en la que desmontó la versión oficial que el equipo de gobierno ha intentado trasladar a la opinión pública.

Colaboración

Como ejemplo directo de la confusión y de las incógnitas que siguen en el aire y que justificaban la necesidad de este informe, el concejal expuso "datos cronológicos que contradicen el supuesto cese del investigado de la órbita municipal".

En este sentido, Ros recordó cómo el exalcalde pedáneo continuó teniendo una presencia activa y un protagonismo destacado en actos y reuniones vecinales oficiales en la urbanización mucho tiempo después de su teórico cese, llegando a interactuar en dependencias municipales hasta prácticamente el momento de su detención.

Para el PP, al votar en contra de este informe, "el PSOE ha perdido una oportunidad de oro para demostrar la altura y defender la honorabilidad de la institución por encima de las siglas". Días antes, trasladaban una pregunta al equipo de gobierno y a la ciudadanía: "¿Será urgente para el PSOE colaborar con la investigación o no?" Tras lo ocurrido en la votación del pleno, "los vecinos de Rojales y de Ciudad Quesada ya han salido de dudas de manera definitiva", han concluido los populares.

Solicitud de renuncia

El alcalde del municipio, Antonio Pérez, compareció en rueda de prensa arropado por concejales del equipo de gobierno dos días después de que este periódico revelara que el detenido por estafar 86.000 euros a un anciano británico tras establecer una relación de confianza durante años se trataba de Matthew Joseph Smith, que fue el número 11 en las listas socialistas en las elecciones municipales de 2023, y nombrado ese mismo año por Pérez su representante personal en la urbanización Ciudad Quesada, aunque cesó de su cargo cuatro meses después, en enero de 2024 -los hechos investigados por la Guardia Civil se remontan al periodo comprendido entre los años 2019 y 2022-.

"Tras disponer de indicios sobre una posible denuncia en su ámbito privado, se le solicitó su renuncia a este cargo, presentando su dimisión", insistió el regidor, que también incidió en que después de cursar baja, "y de manera esporádica, ha participado como traductor en reuniones de comunidades de propietarios de Ciudad Quesada junto con el traductor municipal", la última vez en 2025, antes de su arresto, que se produjo el pasado mes de marzo.

Con todo, quiso dejar claro que "nunca ha gestionado recursos económicos, contratos públicos ni responsabilidades administrativas de este Ayuntamiento", al tiempo que arremetió contra el PP, en referencia a "sus insinuaciones sobre el conocimiento por parte de este alcalde sobre su presunta actividad delictiva". En este sentido, acusó a los populares de estar "utilizando esta noticia para verter bulos y noticias falsas sobre la posible relación de este alcalde y su equipo de gobierno con un presunto delincuente para poder obtener rédito político de la desinformación, ya que no pueden hacerlo a través de su capacidad de gestión y predisposición al servicio público".