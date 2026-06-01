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Torrevieja saca a concurso la gestión cultural del Auditorio y el Teatro por casi 3 millones de euros anuales

El nuevo contrato incluye también la externalización a través de la misma empresa del funcionamiento de los museos flotantes

Auditorio Internacional de Torrevieja

Auditorio Internacional de Torrevieja / INFORMACIÓN

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D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

El Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta” aprobó en una junta rectora extraordinaria la licitación del nuevo contrato para la gestión integral del Teatro Municipal, el Auditorio Internacional de Torrevieja y en la que se incluye además, la privatización del funcionamiento de los Museos Flotantes. Pera el Ayuntamiento se trata de una "herramienta fundamental para seguir consolidando la amplia oferta cultural, artística y turística de la ciudad".

El nuevo contrato sale a licitación con un presupuesto base anual de 2.931.882,70 euros y una duración inicial de un año, contemplando además tres posibles prórrogas. De este modo, el valor estimado total del contrato asciende a 10.351.610,32 euros.

La aprobación tuvo lugar el pasado viernes, 29 de mayo, y permitirá iniciar el procedimiento de contratación que "garantizará la continuidad de los servicios una vez finalice el actual contrato", adjudicado hace cuatro años a la UTE Esatur-Mediapro y cuya vigencia concluye el próximo 31 de agosto y que permitió al Ayuntamiento entregar el grueso de la actividad cultural municipal a personal y medios de una empresa externa.

Novedades

Una de las principales novedades de esta nueva licitación es la incorporación de los Museos Flotantes al contrato de gestión cultural, ampliando así "los servicios prestados" y reforzando la atención a uno de los recursos turísticos y patrimoniales "más singulares de Torrevieja". El área de Cultura se encarga ahora con personal funcionario de esta área.

La inclusión de estas instalaciones permitirá dotarlas de "personal especializado" para la atención al visitante, así como de un sistema profesionalizado de gestión de venta de entradas, control de accesos y servicios de apertura y cierre, mejorando la experiencia de los numerosos visitantes que reciben cada año.

Modelo de gestión

Desde el Instituto Municipal de Cultura se destaca que este modelo de gestión permite seguir apostando por una programación cultural estable, a su juicio, diversa, y de calidad, capaz de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y de posicionar a Torrevieja como uno de los principales referentes culturales de la Comunidad Valenciana.

La gestión externalizada de los servicios asociados al Teatro Municipal, el Auditorio Internacional y los Museos Flotantes facilita además una mayor capacidad operativa para la organización de eventos, espectáculos, exposiciones y actividades culturales durante todo el año, garantizando los recursos humanos y técnicos necesarios para su correcto desarrollo.

Espacios culturales

La actividad que generan estos espacios culturales se ha convertido, en opinión del equipo de gobierno, en un importante motor de dinamización económica para la ciudad, atrayendo visitantes, impulsando el turismo cultural y favoreciendo la actividad de sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.

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Con esta nueva licitación, el Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta” reafirma su compromiso con una gestión moderna y eficiente de sus infraestructuras culturales, consolidando una red de espacios que se ha convertido en uno de los grandes referentes de la programación cultural de la comarca de la Vega Baja y de toda la provincia de Alicante.

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