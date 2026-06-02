Cox se vuelca con Enrique Riquelme: pantalla gigante para verlo en "El Hormiguero"

Cox vivirá este miércoles una noche poco habitual. El Ayuntamiento abrirá las puertas del Auditorio municipal para seguir en directo la entrevista de Enrique Riquelme en El Hormiguero, una cita televisiva que el municipio quiere convertir en un acto de apoyo colectivo a uno de sus vecinos más conocidos.

La convocatoria será a partir de las 21.00 horas en el Auditorio de Cox, donde se retransmitirá el programa para que los asistentes puedan verlo juntos. El propio Ayuntamiento ha animado a llenar el recinto y ha anunciado que habrá detalles para todos los asistentes.

“No todos los días un vecino de Cox se sienta en el programa más famoso de la televisión”, señala el consistorio en la publicación difundida en redes sociales.

Una noche especial en Cox

El mensaje del Ayuntamiento tiene un tono claro de orgullo local. La idea es que Riquelme sienta “el apoyo, el cariño y el orgullo de todo su pueblo” aunque esté a kilómetros de distancia.

La entrevista está prevista para este miércoles 3 de junio en El Hormiguero, dentro de una semana de invitados en la que el programa también ha anunciado a Marta Sánchez, Rossy de Palma y Raphael. Antena 3 presenta a Riquelme como empresario y candidato a las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Quién es Enrique Riquelme

Enrique Riquelme es un empresario nacido en Cox y presidente ejecutivo del Grupo Cox, compañía vinculada al sector del agua y la energía. En las últimas semanas su nombre ha ganado protagonismo por su intención de disputar la presidencia del Real Madrid a Florentino Pérez.

Su visita a El Hormiguero llega en plena carrera electoral blanca, con los socios llamados a votar el domingo 7 de junio, según la información publicada por Antena 3.

Enrique Riquelme carga contra Florentino Pérez y contra las obras del estadio Santiago Bernabéu / Europa Press

Horario y lugar para ver "El Hormiguero" en Cox

La retransmisión del programa se celebrará este miércoles en el Auditorio de Cox.

Las puertas abrirán a las 21.00 horas y el Ayuntamiento ha invitado a los vecinos a acudir para vivir juntos una noche que, según el consistorio, “seguro dará mucho que hablar”.